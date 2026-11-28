Târgurile de Crăciun își deschid porțile în marile orașe ale României, iar minivacanța de 1 Decembrie le oferă românilor ocazia de a le vizita. Cele mai multe vor putea fi vizitate până la sfârșitul lunii decembrie.

Târgurile de Crăciun au devenit tot mai populare în România. Foto: 昕 沈 -Pixabay

Târgurile de Crăciun au „înflorit” în perioada medievală în orașele mari ale Europei Centrale și au pătruns în România mult mai târziu, însă în prezent numeroase orașe au un astfel de spațiu amenajat și decorat pentru sărbătorile de iarnă.

Cum a ajuns tradiția târgurilor în România

Ca multe dintre sărbătorile medievale, și târgurile de Crăciun au păstrat reminiscențe antice. Obiceiul de a petrece în public în această perioadă, asociată și cu trecerea într-un nou an, de a împodobi locuințele, piețele urbane și de a oferi daruri era cunoscut încă din Antichitate. Roma antică a oferit exemplul Saturnaliilor, sărbătoarea dedicată zeului Saturn, celebrată în perioada 17–23 decembrie.

La Roma, festivitățile începeau cu o ceremonie religioasă la Templul lui Saturn, urmată de un ospăț public. Mulțimile umpleau străzile orașului, oamenii cântau, petreceau, participau la jocuri de noroc și își ofereau daruri. În perioada Saturnaliilor, negustorii ofereau la târgurile cunoscute sub numele de Sigillaria statuete din lut și ceară și alte mici obiecte destinate cadourilor.

În Europa medievală, târgurile de Crăciun au continuat tradiția. Unul dintre cele mai vechi târguri atestate documentar este cel din Dresda, înființat în 1434. La Strasbourg, tradiția datează din 1570. Alături de alimente, negustorii ofereau jucării din lemn, podoabe, lumânări și dulciuri, iar atmosfera era întreținută de muzicanți, acrobați și artiști ambulanți. În secolul XX, târgurile au devenit tot mai populare ca locuri de socializare și divertisment, dar și ca atracții turistice.

În România, „tradiția” târgurilor de Crăciun a început timid în anii ’90, în orașele mari, și a fost adoptată treptat și de localitățile mici. La Sibiu, Târgul de Crăciun a „strălucit” în 2007, la o primă ediție în care organizatorii au căutat să copieze modelul mult mai celebrului târg din Viena. Rețeta austriacă s-a dovedit a fi un succes, sprijinită și de popularitatea de care se bucura atunci orașul transilvănean, în anul în care a fost Capitală Culturală Europeană.

Târgul de Crăciun din Sibiu. Foto: Angel Graur. Magnific.com

În următorii ani, târgurile de Crăciun din București și Craiova au devenit tot mai spectaculoase, administrațiile locale investind sume importante în iluminatul festiv, decorațiuni, concerte și atracții pentru vizitatori. Orașele românești au început să concureze între ele pentru a atrage cât mai mulți turiști în perioada sărbătorilor de iarnă, când, în mod normal, în cele mai multe dintre ele activitatea turistică este mai redusă.

Târgurile sunt adesea organizate ca evenimente menite să însuflețească și să înfrumusețeze centrele orașelor într-o perioadă în care, lipsite de vegetație și beneficiind de mai puține ore de lumină naturală, multe dintre ele au un aspect mai posomorât.

Au însă și o funcție comercială. Muzica specifică sezonului, luminile și decorurile festive pot încuraja cumpărăturile impulsive.

„Tradițiile și valorile îi pot predispune să se răsfețe și să angajeze mai puțin un proces decizional rațional, ceea ce duce la creșterea cumpărăturilor impulsive atât pentru sine, cât și pentru cadouri”, arată autorii unui studiu publicat în 2022 de Universitatea din Greenwich, Anglia.

De ce merg românii la târgurile de Crăciun

Motivele pentru care românii continuă să frecventeze târgurile de Crăciun, în ciuda prețurilor piperate și a aglomerației, au stârnit recent o dezbatere pe platforma Reddit.

„Ajutați-mă să înțeleg târgurile de Crăciun. Care e mai exact scopul lor în afară de a arăta drăguț? Pe lângă faptul că sunt mega scumpe și mega aglomerate, te plimbi pentru câteva minute, poate îți iei ceva și aia e. Care e toată faza?”, a întrebat inițiatorul discuției.

Mulți i-au răspuns că farmecul târgurilor de Crăciun nu stă neapărat în produsele pe care le pot cumpăra, ci în experiența oferită vizitatorilor, în timpul petrecut alături de familie și prieteni și în atmosfera care îi scoate din rutina cotidiană.

„Arată frumos, copiilor le place să se dea în călușei, adulților le place să bea un vin fiert. Uneori mai găsești și idei de cadouri de Crăciun. Plus că e un pretext să mai ieși din casă și, chiar dacă produsele sunt la suprapreț, tot ieși mai ieftin decât o masă la restaurant. Și fiind deschise doar o lună pe an, raritatea le face interesante”, a răspuns un român.

Târgul de Crăciun din Piața Constituției, 2025. Foto: Primăria Municipiului București

Pentru unele familii, vizitarea târgurilor de Crăciun a devenit o tradiție anuală, iar bucuria copiilor le-a schimbat și adulților modul în care percep sărbătorile de iarnă.

„Vezi altfel Crăciunul când un copil se bucură de orice decorațiune și căsuță pe care o vede. Am folosit ocazia să ne întâlnim mai multe prietene, să bem un suc de mere cald, să mai socializăm, să mai uităm de probleme. Acum a devenit tradiție”, a relatat o româncă.

Alți români au arătat că atmosfera de sărbătoare și caracterul sezonier al evenimentelor îi determină să accepte cheltuieli pe care, în alte împrejurări, le-ar considera nejustificate.

„Eu merg. Îmi place că dau sentimentul de sărbătoare, arată bine (depinde unde mergi), mănânci o turtă dulce, bei un vin, mai vezi un producător local, te mai dai într-o roată să vezi orașul de sus. Sunt niște nimicuri la suprapreț care dau plăcere vieții și creează asocierea psihologică cu vacanța. Așa sunt și magazinele de pe litoral, concertele, târgurile, anumite festivaluri”, a explicat unul dintre ei.

De cealaltă parte, unii români au criticat caracterul tot mai comercial al târgurilor de Crăciun, prețurile ridicate și lipsa unor atracții originale.

„Scopul e consumerismul. Să cumperi lucruri de care n-ai nevoie în speranța că poate o să te simți pentru o scurtă perioadă mai bine”, a comentat un utilizator al platformei Reddit.

Prețurile ridicate îi descurajează pe unii dintre români să mai viziteze târgurile din țară, mai ales după ce au avut ocazia să participe la evenimente similare în străinătate.

„Am fost la un târg de ăsta în Berlin, a fost magic. Mai un vinuț, mai o gustărică, un tras cu arcul după. Multă socializare, multe grupuri care se simțeau bine, așadar târgul și-a atins scopul. La noi am fost la un târg de ăsta și doar m-am uitat la prețuri și am plecat”, a relatat un român.

Alții au atras însă atenția asupra beneficiilor economice pe care târgurile de Crăciun le aduc orașelor, de pe urma lor având de câștigat și hotelierii și patronii de restaurante.

„Într-un oraș cum e Sibiu, de exemplu, târgul atrage turiști, turiștii stau cazați, cheltuiesc bani în târg, dar și în restaurantele și cafenelele din jur. Uită-te acum pe prețurile la cazare pentru minivacanța care urmează și o să îți dai seama. Dacă o să vrei să mănânci ceva sâmbătă sau duminică seara în centru, baftă să găsești vreo masă fără rezervare”, a arătat un sibian.

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Ce târguri de Crăciun sunt organizate în București în 2026

Capitala găzduiește în sezonul sărbătorilor de iarnă mai multe târguri de Crăciun, de la marile evenimente în aer liber, cu concerte și atracții pentru copii, până la târgurile dedicate artizanilor și producătorilor locali.

Târgul de Crăciun din Piața Constituției, cel mai mare din Capitală, se desfășoară între 27 noiembrie și 27 decembrie 2026. Ajuns la cea de-a XIX-a ediție, evenimentul a atras anul trecut peste 1,5 milioane de vizitatori. Târgul cuprinde 133 de căsuțe, un brad înalt de 30 de metri, o roată panoramică, un carusel și Casa lui Moș Crăciun. Printre artiștii invitați se numără Fuego, Zdob și Zdub, Loredana, Andra și Horia Brenciu. Accesul este gratuit, iar programul obișnuit este între orele 12:00 și 22:00 în timpul săptămânii și între 10:00 și 22:00 în weekend.

West Side Christmas Market, din Parcul Drumul Taberei, și-a deschis porțile în 26 noiembrie, cu un concert susținut de Irina Rimes, și va putea fi vizitat până în 27 decembrie. Târgul reunește 70 de căsuțe și peste zece rulote gastronomice. Pe lângă patinoar, roata panoramică și căsuța lui Moș Crăciun, vizitatorii au la dispoziție două atracții noi: Labirintul și Banca Zburătoare. Intrarea este gratuită.

Târgul „Poveste de Crăciun”, organizat în Grădina Operei Comice pentru Copii, de pe Calea Giulești nr. 16, se desfășoară între 20 noiembrie și 22 decembrie. Principalele noutăți ale ediției sunt patinoarul acoperit și mini-târgul destinat copiilor cu vârste de până la trei ani. Vizitatorii au la dispoziție ateliere de creație, spectacole, concerte de colinde, un carusel și o roată panoramică. Intrarea este gratuită, însă atracțiile sunt contra cost. O sesiune de patinaj costă 18 lei, iar închirierea patinelor, alți 18 lei.

CARO IceLand, amenajat în incinta Hotelului Caro, de pe strada Barbu Văcărescu nr. 164A, funcționează din 21 noiembrie până în 31 ianuarie 2027. Atracția principală este patinoarul de 1.000 de metri pătrați, în jurul căruia sunt amenajate spații unde vizitatorii pot servi preparate și băuturi calde. Accesul la patinoar costă 50 de lei, iar închirierea patinelor standard, 20 de lei pe sesiune.

Mezanin Market, găzduit de Palatul Universul, reunește antreprenori locali care comercializează bijuterii, ceramică, decorațiuni, articole vestimentare și cadouri. Târgul se desfășoară în weekendurile 28–29 noiembrie, 5–6, 12–13 și 19–20 decembrie, între orele 10:00 și 18:00. Intrarea este liberă.

Dichisar de Iarnă, organizat la Impact Hub Universitate, pe strada Tudor Arghezi nr. 8–10, este dedicat creatorilor români și produselor realizate manual. Târgul poate fi vizitat în cele patru weekenduri dintre 28 noiembrie și 20 decembrie, între orele 10:00 și 19:00. Biletul de intrare costă 10 lei, iar copiii au acces gratuit.

Târg de frumos #deCrăciun va avea loc în zilele de 12 și 13 decembrie, la Casa Eliad, clădire istorică situată pe bulevardul Mircea Vodă nr. 5. Evenimentul dedicat creatorilor locali poate fi vizitat între orele 10:00 și 18:00.

Cupidon Market – Christmas Fair at the Palace va fi găzduit în zilele de 12 și 13 decembrie de Palatul Camerei de Comerț și Industrie București, din Centrul Vechi. Vizitatorii vor găsi cadouri de sărbători, obiecte de artizanat și ateliere pentru copii. Programul este între orele 11:00 și 19:00, iar accesul este gratuit.

Târgul Cuminte de Crăciun se desfășoară în zilele de 19 și 20 decembrie, la 1UP Gamers Pub, de pe strada D.I. Mendeleev nr. 29. Evenimentul reunește artiști și artizani locali și oferă vizitatorilor ocazia de a participa la ateliere tematice și jocuri de societate. Programul este între orele 12:30 și 20:00.

Cât costă un vin fiert la târgurile de Crăciun din București în 2026

Primele prețuri afișate de comercianții de la târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei arată că o ieșire în familie poate însemna cheltuieli de câteva sute de lei, dacă vizitatorii vor să servească și o masă și să se bucure de atracțiile de sezon.

La West Side Christmas Market, un pahar de vin fiert costă 19 lei, la fel ca o ciocolată caldă, în timp ce un ceai costă 17 lei. O sticlă de apă de 500 de mililitri se vinde cu 13 lei, un suc costă 15 lei, iar o bere, 20 de lei, potrivit prețurilor consemnate de Libertatea la inaugurarea târgului.

Un langoș simplu costă 20 de lei, iar unul cu brânză și smântână, 30 de lei. O porție de castane coapte se vinde cu 25 de lei, un porumb copt sau fiert costă 15 lei, la fel ca o porție de popcorn sau de vată de zahăr. Prăjiturile de casă se vând cu 15 lei pentru 100 de grame.

În zona preparatelor tradiționale, un mic costă 10 lei, o porție de cartofi prăjiți, 20 de lei, iar un meniu de mici cu cartofi, de 450 de grame, ajunge la 55 de lei.

La aceste cheltuieli se adaugă costurile atracțiilor. O plimbare cu roata panoramică costă 40 de lei, accesul la carusel, 35 de lei, iar o oră la patinoar, 30 de lei. Închirierea unei perechi de patine costă alți 30 de lei.

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Astfel, o familie formată din doi adulți și doi copii, care cumpără patru băuturi calde și patru langoși simpli și se urcă în roata panoramică, poate cheltui peste 300 de lei la o singură vizită.

Cu cât au crescut prețurile la târgurile de Crăciun față de anii trecuți

Prețurile unora dintre produsele și atracțiile oferite la târgurile de Crăciun din București au crescut în ultimii ani.

În 2024, un pahar de vin fiert la târgul din Parcul Drumul Taberei costa 15 lei, potrivit datelor publicate de Primăria Sectorului 6. Prețul a ajuns la 17 lei în 2025 și la 19 lei în 2026.

Și tarifele unor atracții au crescut. În 2024, o plimbare cu roata panoramică din Parcul Drumul Taberei costa 30 de lei, față de 40 de lei în prezent.

La Târgul de Crăciun din Piața Constituției, în 2024, prețul unui pahar de vin fiert variază între 10 și 20 de lei, în funcție de comerciant, iar în 2025, între 15 și 20 de lei.

Prețurile băuturilor de sezon de la târgul din București sunt apropiate de cele afișate în alte mari orașe ale României. La Cluj-Napoca, un pahar de vin fiert costă 19 lei în acest an, față de 13 lei în 2022, în timp ce la Craiova prețul este de 15 lei. La Sibiu, vinul fiert se vinde cu prețuri cuprinse între 12 și 20 de lei.

Chiar dacă intrarea la marile târguri de Crăciun este gratuită, costul unei vizite poate crește pentru familiile cu copii, mai ales în cazul celor care aleg să servească masa la târg și să încerce mai multe atracții.

Ce chirie plătesc comercianții pentru căsuțe

Una dintre explicațiile pentru prețurile ridicate practicate la târgurile de Crăciun ține de costurile suportate de comercianți.

Potrivit regulamentului publicat de ARCUB, taxele de participare la Târgul de Crăciun din Piața Constituției variază între 5.000 și 40.000 de lei, pentru întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului.

Comercianții de mâncare tradițională plătesc 40.000 de lei, cei care vând vin fiert și alte băuturi, 35.000 de lei, iar cei care comercializează produse fast-food și deserturi în căsuțe, 25.000 de lei.

Pentru rulotele gastronomice și standurile de cafea și ciocolată caldă, taxa este de 20.000 de lei, pentru produsele alimentare ambalate, de 13.000 de lei, iar pentru produsele handmade și naturiste, de 8.000 de lei. Cele mai mici taxe, de 5.000 de lei, sunt percepute meșterilor populari.

Comercianții trebuie să respecte prețurile declarate la înscriere, iar modificarea lor necesită acordul organizatorilor.

La târgul din Parcul Drumul Taberei, un comerciant de dulciuri a declarat că plătește 10.000 de euro pentru întreaga perioadă, în timp ce pentru unele rulote gastronomice costurile pornesc de la 12.000 de euro, potrivit Buletin de București. La acestea se adaugă cheltuielile cu personalul, materia primă și transportul.

Organizarea târgurilor presupune investiții importante și din partea administrațiilor locale. În Piața Constituției, valoarea estimată a patru dintre principalele achiziții pentru amenajare, sonorizare, iluminat, pază și alte servicii depășește 6,1 milioane de lei, fără TVA.