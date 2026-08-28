 Cum îți organizezi programul când lucrezi pe cont propriu. Orele haotice de muncă pot ajunge să îți afecteze și relația | adevarul.ro
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Cum îți organizezi programul când lucrezi pe cont propriu. Orele haotice de muncă pot ajunge să îți afecteze și relația

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Libertatea de a-ți face singur programul este unul dintre avantajele muncii pe cont propriu, dar poate veni și cu riscul de a lucra fără ore clare, seara, în weekend sau în funcție de solicitările clienților. Un nou studiu arată că lipsa unui program previzibil poate avea efecte inclusiv asupra vieții de cuplu. Cercetarea, realizată pe aproape 7.000 de angajați din SUA, a găsit o legătură între instabilitatea programului de lucru și un risc mai mare de separare. Cum îți poți organiza timpul atunci când nu ai un program impus și unde ar trebui trasată limita dintre flexibilitate și disponibilitatea permanentă?

Cum îți organizezi programul când lucrezi pe cont propriu
Cum îți organizezi programul când lucrezi pe cont propriu Foto: Shutterstock

Un program de lucru imprevizibil poate pune presiune inclusiv asupra relației de cuplu, arată o cercetare publicată în Journal of Marriage and Family. Studiul, intitulat „Predictably Unstable?: Precarious Work and Precarious Relationships in the U.S.”, a fost realizat de Kristen Harknett, Kevin Bruey și Elizabeth Kuhlman.

Cercetătorii au urmărit 6.918 angajați plătiți cu ora din sectorul serviciilor din SUA, căsătoriți sau care locuiau împreună cu partenerul. După aproximativ nouă luni, 94% dintre angajații căsătoriți care aveau un program stabil erau în continuare împreună cu partenerul, față de 82% dintre cei care se confruntau cu cele mai multe schimbări și incertitudini legate de program. În cazul cuplurilor necăsătorite care locuiau împreună, procentele au fost de 87%, respectiv 75%.

„Atunci când angajații își află programul în ultimul moment sau acesta se schimbă din scurt, riscul ca relația de cuplu să se încheie este mai mare, atât în cazul persoanelor căsătorite, cât și al celor care locuiesc împreună”, a declarat pentru PsyPost Kristen Harknett, profesor de sociologie la University of California, Berkeley. 

„Este nevoie de o mare disciplină personală”

În cazul freelancerilor și al celor care își stabilesc singuri orele de lucru, situația este diferită. Nu angajatorul este neapărat cel care schimbă programul, însă flexibilitatea poate duce la zile de lucru fără limite clare, mai ales atunci când activitatea depinde de solicitările clienților.

„Este într-adevăr nevoie de o mare disciplină personală și aici împărtășesc din propria experiență, pentru că sunt antreprenor și lucrez pe cont propriu de circa 30 de ani. Când firma crește și ești într-o structură, oricât de mică, structura îți disciplinează automat și munca”, explică pentru „Adevărul” Madi Rădulescu, Master Certified Coach (MCC) și managing partner al MMM Consulting International.

Un prim reper poate fi identificarea perioadei din zi în care persoana lucrează cel mai bine. Activitățile care cer concentrare pot fi programate în acel interval, iar cele administrative sau mai simple pot rămâne pentru orele în care nivelul de energie scade.

Flexibilitatea poate fi folosită și în avantajul familiei, de exemplu pentru a duce sau a lua copiii de la școală. Important este însă ca programul să fie cunoscut și de ceilalți membri ai familiei și să existe câteva repere clare de-a lungul zilei. Madi Rădulescu recomandă inclusiv folosirea reminderelor sau stabilirea unor momente fixe, cum ar fi pauza de prânz, în jurul cărora să fie organizată activitatea.

Când flexibilitatea se transformă în disponibilitate permanentă

Lucrurile se complică atunci când programul depinde de clienți, colegi sau parteneri din alte țări, cu care trebuie să lucrezi la ore diferite. În astfel de situații, ziua de lucru se poate prelungi de dimineața până seara, chiar dacă nu lucrezi fără întrerupere.

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„Sunt uneori manageri sau chiar clienți care așteaptă, din păcate, să le răspunzi sau să fii prezent la orice oră, fără să țină cont de un program de lucru. Deci, oricât de disciplinat ai fi tu și oricât de riguros ai fi în menținerea unui program de lucru zilnic, uneori cerințele acestora pun o presiune care te împiedică, iar stabilirea unor astfel de limite sau clarificarea așteptărilor este una dintre soluțiile cele mai sănătoase”, spune Madi Rădulescu.

Printre semnele că munca a început să ocupe prea mult spațiu se numără senzația că nu îți poți lua niciodată o vacanță fără să verifici e-mailul, faptul că programul de lucru nu este niciodată suficient pentru ce ți-ai propus sau tendința de a accepta mai multe proiecte decât poți duce. În cazul celor care lucrează pe cont propriu, în spatele acestei suprasolicitări poate exista și teama că nu vor avea suficiente venituri sau proiecte în viitor.

O soluție este ca timpul personal să fie tratat cu aceeași seriozitate ca întâlnirile profesionale. Madi Rădulescu recomandă introducerea în program a sportului, plimbărilor, întâlnirilor cu prietenii sau a altor activități care permit deconectarea. O tehnică utilă, spune ea, este „timeboxing”: rezervarea în calendar atât a intervalelor pentru muncă, cât și a celor pentru activitățile personale și de familie.

Când partenerul simte că munca este mereu pe primul loc

De asemenea, diferențele dintre programele celor doi parteneri pot deveni o sursă de tensiune. Unul poate petrece opt ore fix la birou, în timp ce celălalt lucrează când dimineața, când seara, pleacă la întâlnirile cu clienții sau răspunde unor solicitări în weekend.

„Un alt lucru care se poate întâmpla în familie este când acest lucru pe cont propriu îi apare partenerului de cuplu ca fiind o dedicare 100% muncii în detrimentul dedicării față de familie, partener, copii și așa mai departe. Deci nu sunt invidios pe libertatea ta, în schimb am impresia că noi, ceilalți, nu suntem la fel de importanți pentru tine pe cât este munca ta”, explică Madi Rădulescu.

Nu orice mesaj primit în weekend trebuie ignorat, dar nici fiecare solicitare nu trebuie rezolvată imediat. Specialista spune că obișnuiește să le comunice clienților când poate reveni cu un răspuns, inclusiv atunci când cererea apare seara, în weekend sau în concediu. În acest fel, clientul știe la ce să se aștepte, fără ca timpul personal să dispară complet.

În cuplu, aceeași predictibilitate poate însemna ca perioadele aglomerate, deplasările și vacanțele să fie discutate din timp, iar treburile casnice să fie redistribuite atunci când unul dintre parteneri are mai mult de lucru.

„Practic, nicio activitate, niciun venit, niciun contract nu dispare dacă nu ești disponibil o săptămână, poate chiar două, cu condiția ca oamenii să aibă perspectiva asupra prezenței sau absenței tale”, susține Madi Rădulescu.

Pentru cei care lucrează pe cont propriu, un program sănătos nu trebuie să fie neapărat rigid. Important este să existe suficiente limite încât munca să nu ajungă să ocupe tot timpul disponibil, iar partenerul și familia să știe când pot conta pe timpul petrecut împreună.

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