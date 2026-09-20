Horațiu Moldovan, dezastru în Turcia: titularizat, a încasat cinci goluri într-o repriză. A primit cea mai mică notă din întreaga sa carieră

Horațiu Moldovan nu a prins repriza secundă în partida dintre Fenerbahce și Eyupspor. Românul a fost schimbat la pauză, după ce adversarii marcaseră de cinci ori în prima parte a jocului.

Horațiu Moldovan Foto: Instagram @eyupsporkulubu

Fenerbahce a început meciul într-un ritm incredibil, iar tabela s-a modificat pentru prima dată după numai patru minute. Greenwood a transformat un penalty, iar Muriqi a continuat seria golurilor în minutele 7 și 21.

Gazdele au mai punctat de două ori înainte de pauză. Guendouzi a înscris în minutul 38, iar Kahveci a stabilit scorul de 5-0 în primul minut de prelungire al reprizei. În aceste condiții, Ozan Pulat a decis să intervină la pauză. Antrenorul lui Eyupspor a efectuat două schimbări, iar printre jucătorii scoși de pe teren s-a aflat și Horațiu Moldovan. Locul goalkeeperului român a fost luat de Emre Bilgin.

Statistica primei reprize arată cât de mult a fost pus la încercare Moldovan. Fenerbahce a trimis șapte șuturi pe spațiul porții, iar portarul român a oprit două dintre ele. În același timp, două dintre greșelile sale au precedat direct goluri ale adversarilor.

Fenerbahce a marcat 8 goluri în total

Evoluția sa a fost sancționată și de FlashScore, unde a primit nota 3,8. A fost cel mai slab punctaj din echipa lui Eyupspor, următorul jucător în această ierarhie fiind fundașul dreapta Ulvan, cu 5,7. Media formației turce la pauză era de 5,9.

Nici după ieșirea lui Moldovan situația nu s-a schimbat. Fenerbahce a continuat să înscrie și a ajuns la opt goluri marcate. Muriqi a mai punctat de două ori, în minutele 47 și 55, iar Greenwood a închis tabela în minutul 80.

Partida a fost una dintre cele mai dificile pentru Moldovan de la începutul carierei sale profesioniste. Românul fusese titular în fiecare meci disputat de Eyupspor în acest sezon, după ce formația turcă l-a adus sub formă de împrumut de la Atletico Madrid în această vară.