Back to School: Are haine, dar are tot ce-i trebuie pentru școală? Garderoba unei fete în 2026–2027, de la dress-code strict la relaxat

Primul clopoțel a sunat. Dar garderoba pentru școală nu se termină în prima zi. Poate că ținuta clasică de început de an a fost deja pregătită: cămașa albă, pantalonii sau fusta, o pereche de pantofi și ghiozdanul. Poate că unele cumpărături au fost lăsate pentru acum — pentru reducerile care apar după începutul școlii, pentru momentul în care devin clare regulile și nevoile reale ale copilului sau, pur și simplu, pentru că ultimele săptămâni au fost prea aglomerate.

EDITOR’S CHOICE 2026 — GIRLS’ SCHOOLWEAR Coccodrillo, Jachetă ecru cu fermoar și mâneci contrastante – mărimi disponibile între 128–164 cm Arată ca un bomber. Face treaba a două jachete. Pentru sport? Da. Pentru școală? La fel de bine. Bomberul Coccodrillo schimbă ușor registrul și rămâne relevant dincolo de începutul de sezon. Editor’s Choice 2026 pentru versatilitate, stil și mai multe contexte de purtare. Vezi prețul și alte detalii

După primele săptămâni apar însă întrebările care contează cu adevărat: Ce se poartă când vremea se răcește? Ce poate fi combinat cu ce avem deja? Ce haine rezistă unui an întreg de școală? Și, mai ales, ce merită cumpărat?

Este continuarea firească a seriei noastre Back to School. După ce am căutat „cel mai bun” ghiozdan pentru școală în 2026–2027, am analizat ce încălțăminte de școală pentru băieți, dar și ce pantofi de școală pentru fete din piele naturală merită un buget de aproximativ 200 de lei, iar apoi ne-am îndreptat atenția spre garderoba școlară pentru băieți în care mai puține piese să însemne mai multe ținute, pe tot parcursul anului școlar. Acum a venit rândul fetelor.

Nici de data aceasta nu căutăm o simplă listă de haine „bune pentru școală”. Ne interesează piesele care își justifică locul într-o ținută de școală în 2026: cât de des pot fi purtate, cu ce se combină, în câte contexte funcționează și cât timp rămân relevante.

De la uniformă la ținute relaxate: inspirație Back to School 2026 pentru garderoba fetelor Foto: Daciana Stoica/GhidulCumpărătoruluiAdevărul

Am căutat haine care să funcționeze în viața reală — la școală, la sport, într-o zi obișnuită, la o festivitate, la o aniversare sau într-o dimineață în care trebuie să alegi repede cu ce te îmbraci. Cămăși, tricouri, fuste, pantaloni, pulovere și jachete — piese diferite, dar cu aceeași misiune: să fie ușor de purtat, de combinat și să-și merite locul în dulap.

Iar selecția finală nu este neapărat cea la care te-ai aștepta. Pentru că uneori cea mai bună piesă pentru școală nu este cea mai evidentă.

Nu căutăm garderoba perfectă. Căutăm hainele care își merită locul în ea.

Editor’s Choice 2026: Coccodrillo – două roluri, o singură piesă: bomberul ecru cu mâneci contrastante

Am ales jacheta Coccodrillo drept Editor’s Choice 2026 pentru că reușește ceva ce puține piese dintr-o garderobă de back-to-school pot face: se adaptează modului în care arată școala în 2026, nu unui singur tip de dress code.

Într-o școală cu reguli mai stricte, își poate găsi locul în zona sportivă, ca parte a echipamentului pentru activitățile sportive. Într-o școală cu reguli relaxate, rolul ei devine și mai clar: poate fi purtată efectiv ca piesă de exterior a ținutei școlare, peste un tricou, o cămașă sau un pulover subțire. Iar în afara școlii funcționează la fel de bine în ținute casual, sport-casual sau de weekend. Asta este, de fapt, miza alegerii noastre: o singură piesă care își schimbă rolul fără să-și piardă identitatea.

Foto: eMAG Două dress code-uri, o singură jachetă. Back to School 2026, cu sau fără reguli fixe

Și sezonier, jacheta își justifică locul în garderobă: suficient de ușoară pentru începutul toamnei și pentru primăvară, ușor de purtat peste mai multe tipuri de straturi și potrivită, în perioadele mai reci, ca strat intermediar sub o geacă mai groasă. Cu alte cuvinte, nu este o piesă pentru primele săptămâni de școală, ci una care poate rămâne în rotație luni întregi. Deși, depășește bugetul maxim al selecției, în acest caz am făcut o excepție editorială: am considerat că valoarea unei piese nu se măsoară exclusiv prin prețul de achiziție, ci și prin numărul și varietatea contextelor în care poate fi purtată. În cazul ei, costul suplimentar este justificat editorial tocmai de versatilitate și de utilizarea extinsă.

Comparativ cu o piesă clasică precum cămașa albă – alegerea mai sigură pentru un dress code strict – bomberul Coccodrillo surprinde ceea ce ni se pare relevant acum: poate transforma aceeași garderobă de bază într-o ținută mai actuală, fără să devină atât de specifică încât să poată fi purtată într-un singur fel. Practic, este produsul care găsește cel mai bun echilibru între actual, dar nu efemer; practic, dar nu banal; versatil, fără să-și piardă personalitatea. Și tocmai acest echilibru îl face, pentru noi, Editor’s Choice 2026.

Alternativa – geaca parka Reporter (R/.) – este opțiunea mai accesibilă, dacă mărimea disponibilă se potrivește.

Detalii despre aceste produse, dar și despre toate celelalte alegeri ale ghidului, găsești în secțiunea dedicată recomandărilor.

Cum am ales hainele de școală pentru fete în 2026–2027: nu cele mai ieftine, ci cele mai potrivite

Ca și în cazul ghidului de ținute școlare pentru băieți, nu am pornit de la produse, ci de la nevoile unei garderobe pentru școală. Pentru fete, am aplicat aceeași regulă de bază: am căutat în fiecare categorie variante accesibile, care să poată fi integrate într-o garderobă reală și purtate dincolo de o singură ținută sau de un singur sezon.

Prețul a fost un punct de plecare, nu criteriul final. Am urmărit, în primul rând, piese cât mai accesibile, în jurul pragului de 100 de lei, dar selecția finală a ajuns la 30–144 lei/piesă (în cazul gecii), tocmai pentru că nu am vrut să alegem pur și simplu ceea ce costa cel mai puțin.

Uniforma începe și în 2026 cu piesele care fac diferența: școala are reguli, stilul are soluții Foto: Daciana Stoica/GhidulCumpărătoruluiAdevărul

Am evaluat fiecare piesă prin mai multe filtre, aplicate împreună:

materialul, calitatea și brandul – cu preferință pentru bumbac, materiale naturale și amestecuri funcționale și, atunci când prețul a permis, pentru branduri cunoscute sau cu un istoric bun; croiala și versatilitatea – piese ușor de combinat între ele, dar suficient de versatile pentru a fi purtate și la aniversări, evenimente de familie sau în ținute de zi cu zi; stilul și cromatica – modele simple, ușor de asortat și culori neutre, potrivite inclusiv pentru școlile cu reguli vestimentare mai stricte; mărimile disponibile – am acordat atenție produselor care acoperă cât mai bine diferite vârste și etape școlare, de la ciclul primar până la liceu; utilitatea în garderobă – ne-am întrebat, de fiecare dată, nu doar „este o piesă bună?”, ci și „cât de mult va fi purtată și cu câte alte piese poate fi combinată?”.

Am căutat recomandări atât în secțiunea Back to School, cât și în restul platformei Fashion Days, pentru a nu confunda oferta unei singure categorii cu ceea ce înseamnă, în realitate, o garderobă școlară bine construită.

De aceea, acest ghid nu este o listă de „must-have-uri” cumpărate la întâmplare, ci o hartă pentru construirea unei garderobe școlare. Unde a fost posibil, fiecărei recomandări principale i-am alăturat una sau cel mult două alternative – mai ieftine, într-o altă culoare, cu un stil diferit sau chiar unisex. Recomandarea principală nu este neapărat „cea mai bună” în mod absolut, ci cea care răspunde cel mai bine unui anumit tip de nevoie: versatilitate maximă, confort, eleganță, buget, un anumit stil sau o anumită etapă de vârstă.

Foto: Facebook Very Dress code-ul clasic, reinterpretat pentru un nou an școlar

Atenție, intervalele de vârstă menționate în ghid sunt orientative. Pentru alegerea corectă, reperul final trebuie să fie întotdeauna dimensiunile copilului: înălțimea, circumferința bustului, a taliei, lățimea umerilor, lungimea mânecilor, a fustei sau a pantalonilor, și tabelul de măsurători al produsului, deoarece aceeași vârstă poate corespunde unor dimensiuni diferite de la un copil la altul și de la un brand la altul.

În final, selecția nu este rezervată unui singur tip de buget, fiecare produs poate fi un punct de plecare pentru comparații și inspirație. Important este ca, indiferent de sumă, fiecare achiziție să contribuie la o garderobă în care hainele se potrivesc între ele, sunt purtate cu adevărat și își justifică locul în dulap.

Pentru că o garderobă școlară bine construită nu înseamnă să cumperi mai mult. Înseamnă să alegi mai bine.

Haine de școală pentru fete de pe Fashion Days: recomandări alese în funcție de stil, confort și buget

În continuare, vei descoperi recomandările noastre, organizate pe categorii, ca să găsești mai ușor opțiunea potrivită pentru tine. Pentru fiecare categorie explicăm pe scurt ce contează cu adevărat, iar în caseta tehnică evidențiem avantajele esențiale. Apoi detaliem fiecare alegere: de ce am ales produsul, care sunt avantajele sale, pentru cine este potrivit, ce alte opțiuni merită luate în calcul, acolo unde este cazul, și care este verdictul nostru final.

Fiecare casetă tehnică include și un link afiliat către pagina oficială a produsului pe Fashion Days, unde poți verifica rapid prețul, eventualele reduceri și mărimile disponibile — pentru ca inspirația să se transforme, atunci când vrei, într-o cumpărătură online simplă și informată.

1. Cămașă albă sau bleu cu dungi pentru fete: pentru un look clasic sau puțin mai multă personalitate

Cămașa este una dintre piesele de bază ale garderobei școlare. O variantă albă este cea mai ușor de adaptat unui dress code strict și poate fi reutilizată în contexte diferite, în timp ce un model cu dungi discrete oferă aceeași funcționalitate, dar cu un aspect mai puțin sobru.

BEST CLASSIC Mango, Cămașă din bumbac cu model uni, alb – mărimi disponibile între 122–164 cm Cămașă albă cu design uni, croială regular fit și guler clasic, cu închidere frontală cu nasturi. Este realizată integral din 100% bumbac și are un design simplu, fără elemente decorative care să-i limiteze posibilitățile de asortare. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă: Principalul avantaj al cămășii albe Mango este că poate susține foarte multe tipuri de ținute fără să pară că este aceeași piesă purtată la nesfârșit. Cu o fustă plisată sau dreaptă și o pereche de balerini ori pantofi poate deveni o ținută elegantă pentru o festivitate, serbare sau un eveniment de familie; cu pantaloni chino, pantaloni casual sau jeanși poate fi adaptată unei ținute de zi cu zi, acolo unde regulamentul școlii permite denimul. Cu pantaloni eleganți și un sacou capătă un aer mai formal, potrivit și pentru ocazii în care ținuta trebuie să fie mai atent construită. În sezonul rece, cămașa poate funcționa ca strat de bază sub un pulover, cardigan, vestă tricotată sau din stofă, iar un sacou poate transforma rapid ținuta într-una mai elegantă. Pentru un plus de personalitate, poate fi accesorizată discret cu o eșarfă sau alte accesorii potrivite vârstei. Croiala regular fit este un avantaj pentru stratificare și pentru libertatea de mișcare, iar mânecile lungi îi extind perioada de utilizare în mai multe perioade ale anului. Materialul din 100% bumbac este potrivit pentru o piesă purtată frecvent. La capitolul întreținere, Mango recomandă spălarea la maximum 30°C, fără înălbitor, călcarea la maximum 110°C și evitarea uscătorului.

Principalul avantaj al cămășii albe Mango este că poate susține foarte multe tipuri de ținute fără să pară că este aceeași piesă purtată la nesfârșit. Cu o fustă plisată sau dreaptă și o pereche de balerini ori pantofi poate deveni o ținută elegantă pentru o festivitate, serbare sau un eveniment de familie; cu pantaloni chino, pantaloni casual sau jeanși poate fi adaptată unei ținute de zi cu zi, acolo unde regulamentul școlii permite denimul. Cu pantaloni eleganți și un sacou capătă un aer mai formal, potrivit și pentru ocazii în care ținuta trebuie să fie mai atent construită. În sezonul rece, cămașa poate funcționa ca strat de bază sub un pulover, cardigan, vestă tricotată sau din stofă, iar un sacou poate transforma rapid ținuta într-una mai elegantă. Pentru un plus de personalitate, poate fi accesorizată discret cu o eșarfă sau alte accesorii potrivite vârstei. Croiala regular fit este un avantaj pentru stratificare și pentru libertatea de mișcare, iar mânecile lungi îi extind perioada de utilizare în mai multe perioade ale anului. Materialul din 100% bumbac este potrivit pentru o piesă purtată frecvent. La capitolul întreținere, Mango recomandă spălarea la maximum 30°C, fără înălbitor, călcarea la maximum 110°C și evitarea uscătorului. Pentru cine și pentru ce este potrivită: Este alegerea potrivită pentru fetele care au nevoie de o cămașă clasică, dar și celor care nu vor o piesă rezervată exclusiv ținutelor formale. Este cu atât mai utilă în garderoba unei fete care alternează între ținute elegante și casual și care are nevoie de haine ce pot trece ușor de la școală la o aniversare, un eveniment de familie, o festivitate sau o ieșire în oraș. Modelul este potrivit în special pentru școlile cu un dress code mai strict, dar poate fi la fel de util într-un regulament mai relaxat. Mărimile 122–164 cm acoperă un interval larg de fete (aproximativ 6–14 ani).

Este alegerea potrivită pentru fetele care au nevoie de o cămașă clasică, dar și celor care nu vor o piesă rezervată exclusiv ținutelor formale. Este cu atât mai utilă în garderoba unei fete care alternează între ținute elegante și casual și care are nevoie de haine ce pot trece ușor de la școală la o aniversare, un eveniment de familie, o festivitate sau o ieșire în oraș. Modelul este potrivit în special pentru școlile cu un dress code mai strict, dar poate fi la fel de util într-un regulament mai relaxat. Mărimile 122–164 cm acoperă un interval larg de fete Alternativă: cămașa Mango lavandă în dungi, disponibilă în mărimi 116–164 cm (aproximativ 8-14 ani) și la același preț, oferă aceeași bază de bumbac 100%, aceeași croială regular fit și același guler clasic, dar adaugă un element vizual discret prin dungile albastre și albe. Este o alternativă bună pentru fetele care își doresc o cămașă mai puțin sobră decât varianta complet albă, dar care trebuie să păstreze un aspect îngrijit. Diferența dintre cele două este, în primul rând, una de stil și flexibilitate cromatică. Varianta cu dungi poate aduce mai multă personalitate unei ținute și poate fi interesantă pentru zilele obișnuite de școală, dar dungile introduc deja o direcție cromatică, astfel încât alegerea celorlalte piese trebuie făcută puțin mai atent.

Foto: Mango Alternativa care colorează discret ținuta: clasicul școlar primește un update

Există un „cel mai bun” ghiozdan pentru școală în 2026–2027? Alegerile potrivite de la clasele primare la liceu: ergonomie, organizare și soluții pentru fiecare vârstă

Verdict final: Alege cămașa albă Mango pentru fete dacă prioritatea este versatilitatea maximă și compatibilitatea cu un dress code mai strict. Alege cămașa lavandă dacă vrei aceeași croială, dar cu un aspect mai personal și dacă regulamentul școlii permite o abordare mai relaxată. Diferența reală dintre cele două este mai ales de stil, nu de funcționalitate.

2. Tricou sport alb, pentru fete: o piesă simplă și practică pentru activitățile de zi cu zi

Un tricou alb este una dintre cele mai ușor de integrat piese într-o garderobă școlară, mai ales atunci când este nevoie de o variantă confortabilă pentru ora de sport sau pentru zilele în care ai nevoie de o ținută cât mai lejeră. Modelul 4F ales este unul simplu, fără elemente decorative, cu mâneci scurte și decolteu rotund, ceea ce îl face ușor de purtat și de combinat cu alte piese. Alegerea este cu atât mai practică cu cât modelul are un caracter unisex și poate fi purtat atât de fete, cât și de băieți.

BEST FOR COMFORT 4F, Tricou sport pentru fete, alb, bumbac, croială confortabilă – mărimi disponibile între 122–164 cm Tricou alb cu design uni, croială regular fit, lungime standard și decolteu rotund la baza gâtului. Modelul este realizat din 100% bumbac și are mâneci scurte, fără buzunare sau alte elemente decorative care să îi limiteze posibilitățile de utilizare. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă: Principalul avantaj al tricoului 4F este caracterul practic. Materialul din 100% bumbac este moale, plăcut pentru piele și ușor, iar croiala regular fit oferă libertate de mișcare fără să fie excesiv de largă. Designul alb, uni, fără imprimeuri, îl face ușor de integrat atât într-o ținută sport, cât și în ținute de zi cu zi cu pantaloni casual, jeanși sau alte piese lejere, dacă regulamentul școlii permite și nu e nevoie de purtarea cravatei. Poate fi strat de bază sub o cămașă, un pulover, un cardigan sau un sacou mai casual, iar culoarea albă se combină ușor cu aproape orice nuanță din garderobă. Caracterul unisex este un alt avantaj. La capitolul întreținere, producătorul recomandă spălarea la maximum 30°C, fără înălbitor sau curățare chimică și fără uscarea în uscătorul de rufe. Temperatura maximă de călcare este de 110°C.

Principalul avantaj al tricoului 4F este caracterul practic. Materialul din 100% bumbac este moale, plăcut pentru piele și ușor, iar croiala regular fit oferă libertate de mișcare fără să fie excesiv de largă. Designul alb, uni, fără imprimeuri, îl face ușor de integrat atât într-o ținută sport, cât și în ținute de zi cu zi cu pantaloni casual, jeanși sau alte piese lejere, dacă regulamentul școlii permite și nu e nevoie de purtarea cravatei. Poate fi strat de bază sub o cămașă, un pulover, un cardigan sau un sacou mai casual, iar culoarea albă se combină ușor cu aproape orice nuanță din garderobă. Caracterul unisex este un alt avantaj. La capitolul întreținere, producătorul recomandă spălarea la maximum 30°C, fără înălbitor sau curățare chimică și fără uscarea în uscătorul de rufe. Temperatura maximă de călcare este de 110°C. Pentru cine și pentru ce este potrivit: Este o alegere potrivită pentru fetele care au nevoie de un tricou simplu, confortabil și ușor de întreținut pentru ora de sport, dar și pentru activitățile cotidiene. Este util în special într-o garderobă școlară în care este nevoie de o piesă sport de bază, fără imprimeuri sau detalii care să îi reducă versatilitatea. Mărimile 122–164 cm acoperă un interval larg de aproximativ 6–14 ani. Alegerea acestui model este justificată și de faptul că, în categoria tricourilor polo pentru fete, nu a fost identificată o variantă care să respecte toate cerințele impuse pentru ghid, inclusiv cele referitoare la preț. La fel ca tricoul polo din ghidul de haine de școală pentru băieți, și această versiune sport are caracter unisex. Prin urmare, dacă un băiat are nevoie de un tricou sport simplu, poate opta și pentru modelul recomandat aici, iar dacă o fată are nevoie de un tricou polo simplu, poate alege modelul recomandat în ghidul pentru băieți. Astfel, recomandările urmăresc nevoile reale ale garderobei școlare și criteriile stabilite pentru ghid, nu categoria în care produsul este încadrat pe site.

Verdict final: Tricou sport 4F - alegere practică pentru garderoba școlară, datorită materialului, croielii și designului. Faptul că este un model unisex îi extinde utilitatea, iar aspectul alb, uni, îi permite să fie integrat în nenumărate ținute, indiferent de dress code. Reprezintă o soluție funcțională și ușor de folosit atât la sport, cât și în alte contexte școlare sau extrașcolare mai puțin formale.

3. Fustă sau pantaloni: două variante pentru o garderobă școlară mai flexibilă

Fustele și pantalonii oferă fetelor posibilitatea de a adapta ținuta școlară în funcție de preferințe, confort, sezon și context. O fustă plisată sau una cu volane poate construi mai ușor o ținută elegantă și feminină, în timp ce pantalonii sunt o alternativă practică pentru zilele în care confortul și libertatea de mișcare sunt prioritare. Cele trei modele propuse păstrează o paletă cromatică ușor de integrat în garderoba școlară, dar oferă opțiuni diferite de stil.

BEST ELEGANT R/ Fustă scurtă plisată, neagră – mărimi disponibile între 138–172 cm Fustă mini cu croială trapezoidală evazată, pliuri drepte și fermoar lateral. Este prevăzută cu găici pentru curea și o curea din același material, care poate fi purtată legată într-o fundă sau într-un mod clasic. Materialul, format din 77% poliester, 17% viscoză și 6% elastan, este ușor elastic și contribuie la confort și libertatea de mișcare. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă: Croiala în linie A și pliurile oferă fustei plisate volum și mișcare, în timp ce materialul ușor elastic o face mai comodă pentru purtare pe parcursul zilei. Culoarea neagră și designul elegant permit asocieri atât cu o cămașă albă sau bleu și un cardigan, cât și cu un pulover ori un sacou, în funcție de sezon și de nivelul de formalitate cerut de școală. Cureaua detașabilă vizual, prin cele două moduri de purtare, permite schimbarea discretă a aspectului fără a modifica piesa de bază. La capitolul întreținere, producătorul recomandă spălarea la maximum 30°C, fără înălbitor și fără uscarea în uscător. Fusta trebuie spălată pe dos, uscată pe verticală și călcată la temperatură redusă, de maximum 130°C.

Croiala în linie A și pliurile oferă fustei plisate volum și mișcare, în timp ce materialul ușor elastic o face mai comodă pentru purtare pe parcursul zilei. Culoarea neagră și designul elegant permit asocieri atât cu o cămașă albă sau bleu și un cardigan, cât și cu un pulover ori un sacou, în funcție de sezon și de nivelul de formalitate cerut de școală. Cureaua detașabilă vizual, prin cele două moduri de purtare, permite schimbarea discretă a aspectului fără a modifica piesa de bază. La capitolul întreținere, producătorul recomandă spălarea la maximum 30°C, fără înălbitor și fără uscarea în uscător. Fusta trebuie spălată pe dos, uscată pe verticală și călcată la temperatură redusă, de maximum 130°C. Pentru cine și pentru ce este potrivită: Este o alegere potrivită pentru fetele care preferă fustele și au nevoie de o piesă cu aspect elegant, potrivită pentru ținute școlare mai atent construite, dar și pentru festivități sau alte ocazii în care este nevoie de un plus de eleganță. Mărimile 138–172 cm acoperă în principal zona de copii mai mari, aproximativ 9–16 ani. Pentru școlile cu reguli stricte privind lungimea fustei, este important ca aceasta să fie verificată în raport cu regulamentul intern înainte de achiziție.

Foto: Fashion Days O alternativă bună schimbă toată ținuta: tot plisată dar cu un plus de personalitate

Alternative: Pentru un buget mai redus, fusta cu volane plisate Reporter (R/.) păstrează aceeași culoare, croială și siluetă, dar are un aspect mai casual și este disponibilă în mărimi 140–170 cm, pentru aproximativ 10–16 ani. Pentru fetele care preferă pantalonii sau pentru școlile în care aceștia sunt o variantă mai practică, pantaloni lungi cu croială amplă LC Waikiki, de culoare neagră, cu design uni, reprezintă o alternativă, fiind disponibili în mărimi 116–164 cm (aproximativ 6–14 ani) și în varianta bleumarin. Astfel, cele trei opțiuni acoperă diverse preferințe fără să se îndepărteze de baza unei garderobe școlare în tonuri neutre.

Foto: Fashion Days De la uniformă la wide-leg: alegerea e a ei

Verdict final: Alege fusta plisată neagră Reporter (R/.) pentru un look elegant și feminin, fusta cu volane ca alternativă mai accesibilă și mai relaxată, iar pantalonii negri cu croială amplă ca variantă practică pentru fetele care preferă acest gen sau pentru zilele în care este nevoie de un plus de confort. Împreună, cele trei opțiuni arată avantajul unei garderobe școlare flexibile: fustele și pantalonii pot fi alternați în funcție de preferințe, sezon și cerințele școlii.

4. Set de pulovere școlare unisex: două piese de bază pentru sezonul rece

Puloverele sunt esențiale într-o garderobă școlară pentru sezonul rece, iar un set de două piese are avantajul că oferă mai multă flexibilitate decât achiziționarea unui singur model. Variantele în culori neutre sunt ușor de integrat în ținute diferite, în timp ce posibilitatea de a alege și o nuanță vișinie permite un plus de varietate fără a ieși din zona cromatică potrivită pentru școală.

BEST BASIC Marks & Spencer, Set de pulovere tricotate fin – 2 piese, negru – mărimi disponibile între 122–152 cm Set format din două pulovere cu croială regular fit, formă dreaptă, decolteu în V și mâneci lungi. Ambele au design uni, fără închidere, cu manșete și terminație striate, și sunt realizate din 100% bumbac tricotat. Setul este prezentat ca unisex și este disponibil și într-o variantă vișinie. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă: Principalul avantaj este că setul include două pulovere de bază, ceea ce permite alternarea lor în ținutele școlare și reduce nevoia de a purta aceeași piesă în mod repetat. Bumbacul 100% este moale și potrivit pentru purtare frecventă, iar croiala regular fit oferă libertate de mișcare și permite purtarea unei cămăși pe dedesubt. Designul simplu, decolteul în V și culorile disponibile îl fac ușor de combinat cu pantaloni, fuste sau alte piese specifice garderobei școlare. Puloverul poate fi purtat atât peste cămașă, cât și simplu, în funcție de cerințele școlii și de sezon. Caracterul unisex este un avantaj suplimentar, chiar dacă produsul este listat doar în categoria pentru fete. În plus, este disponibilă și varianta vișinie care oferă o alternativă cromatică interesantă la negrul clasic, fără să compromită aspectul sobru și ușor de integrat al piesei. La capitolul întreținere, puloverele pot fi spălate la mașină la 30°C. Produsul este indicat ca fiind potrivit și pentru uscătorul de rufe, ceea ce simplifică întreținerea unei piese destinate purtării frecvente.

Principalul avantaj este că setul include două pulovere de bază, ceea ce permite alternarea lor în ținutele școlare și reduce nevoia de a purta aceeași piesă în mod repetat. Bumbacul 100% este moale și potrivit pentru purtare frecventă, iar croiala regular fit oferă libertate de mișcare și permite purtarea unei cămăși pe dedesubt. Designul simplu, decolteul în V și culorile disponibile îl fac ușor de combinat cu pantaloni, fuste sau alte piese specifice garderobei școlare. Puloverul poate fi purtat atât peste cămașă, cât și simplu, în funcție de cerințele școlii și de sezon. Caracterul unisex este un avantaj suplimentar, chiar dacă produsul este listat doar în categoria pentru fete. În plus, este disponibilă și varianta vișinie care oferă o alternativă cromatică interesantă la negrul clasic, fără să compromită aspectul sobru și ușor de integrat al piesei. La capitolul întreținere, puloverele pot fi spălate la mașină la 30°C. Produsul este indicat ca fiind potrivit și pentru uscătorul de rufe, ceea ce simplifică întreținerea unei piese destinate purtării frecvente. Pentru cine și pentru ce este potrivit: Este o alegere potrivită pentru copiii care au nevoie de pulovere de bază pentru sezonul rece, ușor de integrat în ținute școlare și suficient de versatile pentru purtarea de zi cu zi. Mărimile 122–152 cm acoperă aproximativ 6–12 ani. Fiind un set de două piese cu design unisex, este deosebit de practic și pentru familiile cu doi copii de vârste apropiate, inclusiv în cazul unei perechi fată-băiat, deoarece puloverele pot fi purtate de ambii copii.

Verdict final: Set de pulovere Marks & Spencer - alegere practică pentru sezonul rece, datorită materialului, croielii simple și caracterului unisex. Negrul este varianta cea mai ușor de integrat într-un dress code strict, în timp ce vișiniul aduce puțină culoare fără a pierde aspectul clasic. Este un set potrivit pentru o garderobă școlară în care confortul, versatilitatea și posibilitatea de a alterna piesele contează.

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5. Jachete de tranziție pentru fete: bomber sau parka, în funcție de stil și nevoie

O jachetă subțire este utilă la început de toamnă și primăvara, când este nevoie de un strat suplimentar, fără a apela încă la o geacă groasă. Un model de tip bomber poate aduce un plus de stil, în timp ce o parka oferă un aspect mai clasic și protecție suplimentară datorită croielii și glugii. Ambele variante pot fi integrate într-o garderobă școlară, alegerea depinzând în primul rând de stilul preferat și de perioada în care urmează să fie purtate.

BEST TRENDY Coccodrillo, Jachetă ecru cu fermoar și mâneci contrastante – mărimi disponibile între 128–164 cm Jachetă de tip bomber în nuanță ecru, cu mâneci bleumarin contrastante, fermoar frontal și broderie decorativă cu mesajul „Original Be Yourself”. Are croială lejeră, lungime standard, guler ridicat și buzunare frontale cu clapă. Este realizată din 80% bumbac și 20% poliester și este concepută pentru zilele mai răcoroase de primăvară și toamnă. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă: Principalul avantaj al acestei jachete e versatilitatea. Este suficient de subțire pentru începutul toamnei și pentru primăvară, iar croiala lejeră și fermoarul o fac ușor de purtat peste un tricou, o cămașă sau un pulover subțire. Designul ecru cu mâneci bleumarin și broderia decorativă îi dau un aspect actual, apropiat de stilul sport-casual preferat de multe fete. Piesa poate fi folosită și ca bluză de trening, motiv pentru care Coccodrillo pune la dispoziție și pantaloni de trening în nuanțe asortate, ecru și bleumarin, astfel încât jacheta poate deveni parte dintr-un compleu sport. În această formulă, utilitatea ei se extinde și în sezonul rece, când poate fi purtată sub o geacă mai groasă. Pentru întreținere, producătorul recomandă spălarea la mașină la maximum 40°C, fără înălbitor sau curățare chimică și fără uscarea în uscător; temperatura maximă de călcare este de 150°C.

Principalul avantaj al acestei jachete e versatilitatea. Este suficient de subțire pentru începutul toamnei și pentru primăvară, iar croiala lejeră și fermoarul o fac ușor de purtat peste un tricou, o cămașă sau un pulover subțire. Designul ecru cu mâneci bleumarin și broderia decorativă îi dau un aspect actual, apropiat de stilul sport-casual preferat de multe fete. Piesa poate fi folosită și ca bluză de trening, motiv pentru care Coccodrillo pune la dispoziție și pantaloni de trening în nuanțe asortate, ecru și bleumarin, astfel încât jacheta poate deveni parte dintr-un compleu sport. În această formulă, utilitatea ei se extinde și în sezonul rece, când poate fi purtată sub o geacă mai groasă. Pentru întreținere, producătorul recomandă spălarea la mașină la maximum 40°C, fără înălbitor sau curățare chimică și fără uscarea în uscător; temperatura maximă de călcare este de 150°C. Pentru cine și pentru ce este potrivită: Este o alegere potrivită pentru fetele care își doresc o piesă modernă, dar suficient de versatilă pentru școală, plimbări și ținute sport-casual. Mărimile 128–164 cm acoperă aproximativ 7–14 ani . Modelul este potrivit în special pentru începutul toamnei și primăvară, iar purtată ca strat intermediar poate fi folosită și în sezonul rece.

Este o alegere potrivită pentru fetele care își doresc o piesă modernă, dar suficient de versatilă pentru școală, plimbări și ținute sport-casual. Mărimile 128–164 cm acoperă . Modelul este potrivit în special pentru începutul toamnei și primăvară, iar purtată ca strat intermediar poate fi folosită și în sezonul rece. Alternativa: Geaca parka Reporter (R/.), neagră cu glugă, este o opțiune mai accesibilă și potrivită pentru școală, dar este disponibilă doar în mărimile 138–142 cm, aproximativ 9–10 ani. Am păstrat-o totuși ca reper datorită modelului foarte popular și actual printre adolescente, care poate fi o sursă de inspirație pentru părinții care caută o jachetă de sezon și nu mai știu ce stil să aleagă.

Foto: Fashion Days Parka de școală: când dress code-ul cere adaptare, stilul răspunde

Verdict final: Alege jacheta Coccodrillo dacă ești în căutarea unei piese de tranziție moderne, dar și suficient de versatile. Deși reprezintă o excepție de la bugetul maxim stabilit, avantajul ei este că poate fi purtată în mai multe contexte și integrată chiar cu ușurință într-o ținută de trening, iar astfel utilizarea ei poate fi extinsă și în școlile cu dress-code mai strict. Am inclus această jachetă în selecția noastră deoarece a fost dificil de identificat un model care să respecte simultan criteriile de selecție și să ofere suficiente mărimi. Alege geaca Reporter (R/.) dacă îți dorești o alternativă mai accesibilă și te încadrezi în mărimile disponibile.

O garderobă care ține pasul cu școala, nu doar cu începutul ei. Gata să alegi mai smart?

După ce am trecut în revistă cămășile, tricourile sport, fustele și pantalonii, puloverele și jachetele, concluzia este simplă: garderoba potrivită pentru școală nu se construiește din piese cumpărate pentru o singură ocazie, ci din alegeri care rămân utile mult timp după prima zi de școală.

Am căutat modele care să funcționeze în cât mai multe situații — de la ora de sport la o festivitate, de la o zi obișnuită de școală la timpul liber — și care să poată fi integrate atât într-un dress-code strict, cât și într-unul mai relaxat. Am ținut cont de confort, materiale, croială, stil, mărimi, buget și, mai ales, de cât de mult poate fi purtată cu adevărat fiecare piesă.

Foto: Facebook Back to school: un nou început, un nou an școlar

Pentru că, la final, nu contează doar câte haine ai în dulap, ci cât de versatile sunt acestea. O cămașă care poate fi purtată atât la școală, cât și la o festivitate, un tricou care merge de la ora de sport la o zi relaxată, un pulover care se combină ușor cu mai multe ținute sau o jachetă potrivită atât pentru un dress-code strict, cât și pentru unul relaxat sunt piese care își justifică locul în garderobă.

Aceasta a fost ideea din spatele selecției noastre: haine pentru fete care nu sunt doar potrivite pentru școală, ci își merită cu adevărat locul în garderobă prin versatilitate, confort, stil și utilitate reală. Pornește de la nevoile reale ale garderobei Back to school 2026 și descoperă selecția noastră de haine pentru fete pe Fashion Days. Compară modelele, verifică mărimile și prețurile și alege piesele care se potrivesc cel mai bine vârstei, stilului și școlii — pentru un început de an mai simplu și o garderobă care funcționează pe tot parcursul lui.