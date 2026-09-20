Control și arme la vedere în secțiile de votare din Rusia. Imagini devenite virale arată cum militari înarmați inspectează îndeaproape alegătorii, intrând peste ei chiar în interiorul cabinelor de vot. Ucraina și comunitatea internațională resping legitimitatea scrutinului, în timp ce Moscova acuză ingerințe ucrainene.

Comisia Electorală din Rusia a anunţat că a înregistrat „peste o mie” de atacuri cibernetice menite să perturbe alegerile parlamentare.

„S-au înregistrat peste o mie de atacuri DDoS împotriva infrastructurilor ruse implicate în procesul electoral”, a declarat preşedinta Comisiei Electorale, Ella Pamfilova, citată de agenţiile de presă ruse, scrie News.

Atacurile DDoS au ca scop suprasolicitarea unui sistem cu valuri neîncetate de cereri.

„Atacurile au fost lansate de grupuri extrem de profesioniste şi bine coordonate, care au folosit instrumente de inteligenţă artificială” şi au provenit, în mare parte, „din străinătate”, a afirmat Ella Pamfilova.

„Semne ale unei ingerinţe ucrainene”

„Au fost, de asemenea, lansate tentative de atacuri ţintite împotriva infrastructurii de telecomunicaţii a Rusiei în ansamblu”, a adăugat ea, precizând că acestea „prezintă toate semne ale unei ingerinţe ucrainene”.

Comisia electorală raportase deja sâmbătă, în a doua zi a scrutinului care se desfăşoară şi electronic în aproximativ treizeci de regiuni, că sistemul de vot a fost ţinta unui „atac cibernetic foarte puternic” care a continuat pe tot parcursul zilei.

Ucraina spune că alegerile sunt o farsă

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a numit așa-numitele „alegeri” pentru Duma de Stat a Federației Ruse, pe care Rusia le organizează în perioada 18-20 septembrie, inclusiv în teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei, o farsă. Kievul a subliniat că nu recunoaște nici votul în sine, nici rezultatele acestuia.

„Aceasta este o farsă a puterii ocupante, care nu are nicio legătură cu alegerile democratice și nu creează niciun temei legal pentru extinderea jurisdicției Rusiei asupra vreunei părți a teritoriului Ucrainei”, a declarat departamentul, scrie Prm.

Ministerul de Externe a subliniat că niciun vot organizat de Rusia „sub amenințarea armei” nu schimbă statutul recunoscut la nivel internațional al teritoriilor ocupate, iar ocupația temporară nu acordă statului ocupant drepturi suverane.

„Ucraina nu recunoaște nici organizarea acestor «alegeri» ilegale, nici rezultatele lor nule”, se arată în declarație.

De altfel, pe rețelele de socializare au apărut imagini din secțiile de votare, unde soldații ruși controlează cabinele de vot în care se află oameni cu arma în mână.