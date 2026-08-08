 De ce unii angajați nu spun niciodată ce îi deranjează la serviciu. Ce se întâmplă înaintea unei demisii aparent neașteptate | adevarul.ro
Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

De ce unii angajați nu spun niciodată ce îi deranjează la serviciu. Ce se întâmplă înaintea unei demisii aparent neașteptate

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Demisiile aparent neașteptate sunt rareori impulsive. De cele mai multe ori, acestea sunt precedate de luni întregi de frustrări, nemulțumiri și conversații care nu au avut loc niciodată. Ce îi împiedică pe angajați să vorbească deschis despre problemele lor și de ce managerii află că ceva nu este în regulă abia când este prea târziu? Cum poate fi evitat un astfel de deznodământ?

De ce unii angajați nu spun niciodată ce îi deranjează la serviciu
De ce unii angajați nu spun niciodată ce îi deranjează la serviciu Sursă foto: Shutterstock

Pentru mulți manageri, momentul în care un angajat își anunță demisia pare să vină din senin. Până atunci, persoana respectivă și-a făcut treaba, nu a ridicat probleme și nu a lăsat impresia că ar fi nemulțumită. În realitate însă, decizia de a pleca începe, de cele mai multe ori, cu mult înainte ca demisia să fie depusă.

„Sunt multe motive pentru care angajații nu vorbesc deschis cu managerii lor. Uneori nici măcar nu este vorba despre o relație disfuncțională. Sunt manageri atât de concentrați pe muncă, pe rezultate și pe ceea ce au concret de făcut, încât nu reușesc să construiască acel tip de relație cu echipa care să creeze sentimentul de deschidere și încredere că, atunci când mă preocupă cu adevărat o problemă, pot merge să o discut cu șeful meu”, explică pentru „Adevărul” Madi Rădulescu, Master Certified Coach (MCC) și managing partner al MMM Consulting International.

Lipsa dialogului nu înseamnă însă întotdeauna că există o relație tensionată între manager și angajat. În multe situații, spune specialista, oamenii aleg să tacă pentru că nu simt că pot vorbi deschis despre ceea ce îi preocupă sau se tem de consecințe.

„Poate uneori este doar o presupunere pe care o fac angajații, însă rezultatul este același. Dar sunt și situații în care lipsa dialogului și caracterul aparent neașteptat al demisiei apar pentru că lipsește ceea ce noi numim siguranță psihologică. În primul rând, ea se manifestă prin răspunsul la două întrebări: «Este sigur pentru mine să spun ce gândesc?» și «Care sunt consecințele dacă spun ceea ce mă preocupă, iar apoi nu se întâmplă ceea ce mă aștept să se întâmple?»”, continuă ea. 

De ce managerii sunt luați prin surprindere

Pentru mulți lideri, demisia pare să vină din senin. În realitate, spune Madi Rădulescu, există de obicei o perioadă în care angajatul încearcă să se adapteze, evită discuțiile dificile și își pierde treptat încrederea că lucrurile se mai pot schimba.

„Managerii uneori nu realizează că, prin comportamentul lor orientat poate prea mult către rezultate sau concentrat prea mult pe sarcini și nu suficient pe nevoile psihologice ale oamenilor, nu văd faptul că angajații lor ar putea avea o frică de consecințe. Managerii sunt luați prin surprindere, mai ales atunci când intenția lor nu este să pună presiune nejustificată și nu se datorează unei lipse de respect sau de prețuire. Pur și simplu nu văd felul în care creează mici dezamăgiri sau chiar o lipsă de relație autentică cu angajații”, explică Madi Rădulescu.

În lipsa unor conversații sincere, nemulțumirile nu dispar, ci se acumulează.

„Oamenii observă că au o problemă. Fie nu sunt mulțumiți de ceva, fie nu văd dezvoltarea carierei, fie nu se regăsesc în felul în care se lucrează în echipă. Ezită să vorbească, apoi încearcă să se adapteze”, spune specialista.

Când această situație se prelungește, mulți angajați ajung să creadă că orice discuție este inutilă și încep să își caute alte opțiuni. „Constată, evident, că nimic nu se schimbă, pentru că inclusiv comportamentul lor nu este unul bazat pe dialog și parteneriat, ci pe o abordare individualistă. Caută alternative și, în final, poate că izbucnesc și își dau demisia. Sau caută în liniște și vin cu demisia atunci când și-au găsit un alt job”, adaugă Madi Rădulescu.

De ce mulți angajați nu spun ce îi deranjează

Pe măsură ce nemulțumirile se acumulează, mulți angajați ajung să creadă că o discuție cu managerul nu le va aduce niciun beneficiu sau, mai rău, le-ar putea crea probleme.

„Unul dintre motive este frica de consecințe. Dacă managerul, odată ce mă duc să vorbesc cu el, își va schimba comportamentul? Va considera că nu sunt suficient de loial? Va considera că sunt incapabil să fac față? Sau există convingerea că nu se va schimba nimic, pentru că în trecut fie au primit răspunsuri defensive, fie nu au primit niciun răspuns, fie li s-a cerut în mod repetat să aibă răbdare fără să vadă nicio acțiune din partea managerului”, lămurește specialista.

Nu toată lumea este făcută pentru freelancing. Cum îți dai seama dacă ți se potrivește

Potrivit spuselor sale, tăcerea poate apărea și atunci când angajatul simte că relația cu managerul este dezechilibrată și că orice încercare de dialog ar fi inutilă.

Există și situații în care între angajat și manager există o relație de putere pe care angajatul o consideră abuzivă, își vede managerul prea autoritar și atunci tendința lui este să tacă și să nu abordeze situația deschis”, completează aceasta.

În alte cazuri, oamenii evită discuțiile dificile pur și simplu pentru că se tem de conflict.

„O altă cauză a tăcerii poate fi faptul că angajatul se teme de situațiile cu potențial conflictual. Își spune lucruri precum «Poate sunt eu prea sensibil», «Mai aștept puțin» sau «Nu vreau să tensionez relația». În paralel însă, are loc un proces de acumulare și de întărire a convingerii că nu merită și că nu va obține nimic. Fie izbucnește într-un moment de tensiune și își dă demisia, fie ajunge la concluzia că este mai bine să plece în altă parte”, adaugă ea.

Momentul în care oamenii renunță să mai spună ce îi deranjează

Conform declarațiilor sale, sentimentul că „oricum nu se va schimba nimic” nu apare peste noapte. „Lipsa încrederii sau sentimentul că nimic nu se va schimba este ceva ce se dezvoltă în timp. Este, de fapt, un contract psihologic încălcat recurent de una dintre părți”, explică Madi Rădulescu.

Specialista spune că, dincolo de contractul de muncă, fiecare angajat are și un „contract psihologic” cu organizația - un set de așteptări legate de recunoaștere, autonomie, sprijin și oportunități de dezvoltare.

„În mintea oricărui angajat există așteptarea nescrisă ca șeful să întoarcă, într-un mod coerent și consecvent, ceva care să compenseze efortul pe care îl depun oamenii. De exemplu, există acest contract psihologic nescris că, dacă muncesc bine, contribuția mea va fi recunoscută. Sau că, dacă îmi asum responsabilități, voi primi încredere din partea șefului meu și autonomia care m-ar face să mă simt util și valoros. Dacă nouă ni se cere flexibilitate, și compania va fi flexibilă atunci când vom avea nevoie pentru o problemă personală. Dacă ridic o problemă, voi fi ascultat”, susține Madi Rădulescu.

Problemele apar atunci când aceste așteptări nu sunt confirmate de experiența de zi cu zi. „Dacă mi se promite că voi primi dezvoltare și un plan de carieră, vor exista realmente oportunități. De foarte multe ori, în organizații, acest contract psihologic se încalcă”, adaugă specialista.

Madi Rădulescu subliniază că nu este întotdeauna vorba despre rea-credință. Uneori, managerii sunt limitați de bugete, de structura organizației sau de teama că anumite decizii ar putea fi percepute drept favoritisme. Diferența dintre ceea ce așteaptă angajații și ceea ce poate oferi organizația ajunge însă să erodeze încrederea.

„Dezvoltarea și planul de carieră sunt, de foarte multe ori, luate ca o promisiune pe care o face compania. Și nu este întotdeauna așa, pentru că resursele sunt limitate. Managerii sunt uneori legați de mâini în privința bugetelor disponibile pentru dezvoltare sau a posturilor care se pot crea într-o organizație. Debalansarea acestui contract psihologic nescris conduce la dezamăgire, alimentează lipsa de încredere și convingerea că oricum nu se va schimba nimic. În consecință, oamenii nu mai depun efort să dialogheze, să consolideze relația și caută în altă parte”, spune specialista.

Când mai poate fi reparată relația dintre angajat și angajator

Nu orice tentativă de demisie înseamnă că relația dintre un angajat și organizație este definitiv pierdută. Madi Rădulescu spune că există situații în care, după discuții sincere, ambele părți aleg să își mai acorde o șansă.

Burnout sau conflict de valori? Cum îți dai seama ce te epuizează cu adevărat la serviciu

Potrivit specialistei, o astfel de decizie ar putea să funcționeze doar dacă atât angajatul, cât și angajatorul sunt dispuși să lase în urmă resentimentele și să stabilească reguli clare pentru viitoarea colaborare.

„Dacă cele două părți implicate găsesc o cale de resetare, de a stabili un termen egal cu zero, în care să îngroape resentimentele sau să discute deschis lucrurile care au creat nemulțumiri reciproce, atunci se poate recrea un nou început, pe baza unui contract de performanță nou discutat și agreat, dar și pe baza unui contract psihologic, de data aceasta nu considerat implicit, ci discutat și agreat”, crede ea.

În opinia sa, reconstruirea încrederii presupune mai mult decât stabilirea unor noi obiective de performanță. Ea înseamnă și clarificarea modului în care cele două părți vor comunica și vor colabora pe viitor.

„Din perspectiva mea, orice relație poate fi reparată dacă ambele părți își asumă cu transparență principiile, le discută, iar apoi comportamentele lor confirmă ceea ce au agreat”, conchide Madi Rădulescu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Drona care a explodat în Bulgaria, aproape de România, a fost identificată. Ce arată analiza preliminară a epavei
digi24.ro
image
Selena Gomez, apariție angelică într-o rochie albă din dantelă | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
„Drona care s-a prăbușit în Kardam, ucraineană!” - Ministerul bulgar al Apărării
gandul.ro
image
Crin Antonescu spune că Alexandru Nazare ar trebui să fie următorul premier: „E singura soluție”
mediafax.ro
image
Comentatorul TV și-a pus în cap fanii lui Dinamo și Rapid în doar 15 secunde! Ce a putut să spună în direct
fanatik.ro
image
Fotbalistul care susține că Gică Hagi n-a trecut niciodată de el: „Pur și simplu nu mișca!”
libertatea.ro
image
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel către ANRE
digi24.ro
image
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
gsp.ro
image
S-au dus la biserică pentru nunta lui Ronaldo cu Georgina și au avut o surpriză uriașă! ”Momentul va rămâne în istorie”
digisport.ro
image
9 august, ziua în care s-a născut Whitney Houston. Lucruri mai puțin știute despre marea artistă
click.ro
image
Scandal din cauza concertului trupei Morandi în Abhazia. MAE reacționează: "România susține integritatea teritorială a Georgiei"
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Care este noua băutură preferată a românilor. Vânzările au explodat în această vară
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Beneficiu la pensie pentru o categorie de pensionari. Consiliul legislativ a dat aviz favorabil
newsweek.ro
image
Antonela Pătruț, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, s-a fotografiat în jacuzzi
prosport.ro
image
De ce cele mai multe dintre avioane sunt albe. Explicația ține și de bani
playtech.ro
image
Sfatul de suflet al lui Edi Iordănescu pentru Daniel Bîrligea: „Să se concentreze pe fotbal, asta e meseria lui!”
fanatik.ro
image
Imagini cu „furnicarul” de pe litoralul românesc. „Ce haos, nu am mai fost la mare de 19 ani, dar, văzând oroarea asta, nici că o să mai merg vreodată” VIDEO
ziare.com
image
Au bătut palma! Marius Șumudică, revenire spectaculoasă pe bancă, în SuperLigă
digisport.ro
image
Cum faci tort sushi acasă. Rețeta simplă și sănătoasă care cucerește internetul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa din Târgu Jiu a Niculinei Stoican. Loredana a fost în vizită și a rămas mască. Nu ai mai văzut la nimeni așa ceva: Fără cuvinte / VIDEO
romaniatv.net
image
538 de lei la pensie. Unde se dau cei mai mulți bani pensionarilor
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Selly și Smaranda, filmați într-un moment mai puțin obișnuit. Clipul cu ei a depășit 2 milioane de vizualizări pe TikTok VIDEO
actualitate.net
image
VIDEO Un motociclist a oferit o adevărată lecție la Brașov. Ce a făcut un tânărul în mijlocul unei străzi inundate. Ploile au făcut ravagii în oraș
actualitate.net
image
Descoperire incredibilă făcută în inima Budapestei. O motocicletă și doi soldați germani au fost găsiți în Dunăre
click.ro
image
Suma incredibilă pe care o româncă a trebuit să o plătească după ce a ajuns la un spital în SUA: „Asta este America”
click.ro
image
Logodnicul Paulei Chirilă, mesaj tranșant pentru cei care le-au criticat relația: „Cât venin!”
click.ro
Cleopatra VII Philopator, Profimedia (1) jpg
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere
okmagazine.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Soldați germani capturați de Armata Roșie în apropierea satului Vitovka din sudul Ucrainei, în 1941 (© Anatoliy Garanin / RIA Novosti / Wikimedia Commons)
Bătălia de la Pocitovaia din 23 august 1941, un masacru uitat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

„Nu mă bagă nimeni în seamă.” Cum îți dai seama dacă un copil are dificultăți de integrare sau trece doar printr-o perioadă dificilă
Copil care doarme cu un câine în pat FOTO Shutterstock
Relații
Teambuildingul, test pentru cupluri. Când depășește limita o relație de serviciu
birou corporatisti veseli foto shutterstock
Relații
Ce spune felul în care dormi despre sănătatea ta mintală
Femeie care s-a trezit din somn - dimineata - pat FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție
Efectul ascuns al inflației. Studiul care leagă scumpirile de un risc mai mare de sinucidere
shutterstock bani 1953888304 jpg
Consiliere
Ce legătură există între bani și felul în care ne vedem corpul. Studiul care explică de ce ne comparăm tot mai mult cu ceilalți
femeie frumoasă foto Shutterstock jpg
Relații
Luăm sau nu copiii la înmormântare? Psiholog: „Nu ceremonia îi poate traumatiza, ci felul în care sunt lăsați singuri cu durerea”
Servicii funerare inmormantare shutterstock 1719686554 jpg
Relații

Știrile adevarul.ro

Revolta legumicultorilor: roșiile pleacă din Olt cu 1,5 lei și ajung la peste 5 lei în Ardeal. Cer controale și eliminarea samsarilor
legumicultori din sudul tarii cu marfa la cisnadie sursa mihai chesnoiu (11) jpeg
Societate 07:41
Tensiuni în Marea Neagră: Turcia restricționează tranzitul navelor după escaladarea atacurilor
nave marea neagra shutterstock 2216324863 jpg
Europa 07:19
Analiză Odiseea Centurii Metropolitane Cluj: 9 ani de întârzieri, două licitații eșuate, un contract reziliat și un proiect luat din nou la bucată
emil boc lopata spital regional de urgenta jpeg
Știri Interne 06:07
Video Orașul din inima României care a trăit visul american. „Țara Oltului rămâne numai cu bogații, cu babele, cu moșnegii și cu sărăntocii”
Orașul Făgăraș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) jpg
Braşov
Interviu „Drogurile săracilor”, la îndemâna copiilor din România. Specialist antidrog: „O doză costă cât un sandviș ieftin”
Consumator de droguri Foto Adevărul jpg
Magazin
„Nu mă bagă nimeni în seamă.” Cum îți dai seama dacă un copil are dificultăți de integrare sau trece doar printr-o perioadă dificilă
Copil care doarme cu un câine în pat FOTO Shutterstock
Relații
Cum funcționează cea mai eficientă metodă de protecție împotriva violenței domestice. Dispozitivul care le ajută pe femeile abuzate să rupă tăcerea
bratara agresor foto news.ro
Magazin
Delicii pe vreme de caniculă, fantastic de gustoase. Oricine le poate găti și te ajută să treci cu bine peste zilele foarte călduroase
watermelon feta salad 5 730x1095 foto thetoastedpinenut com jpg
Bucătărie