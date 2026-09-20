Petrecerea de ziua de naștere a liderului AUR, George Simion, care împlinește luni, 21 septembrie, 40 de ani, are loc în Nordul Capitalei.

George Simion, liderul AUR, împlinește luni, 21 septembrie, 40 de ani. Duminică, însă, acesta și-a aniversat ziua cu mare fast, într-o zonă în aer liber din Cartierul Băneasa din Capitală, departe de ochii presei. Totuși, parapazzi Mediaflux au reușit să afle că este vorba despre o fostă casă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu care ar fi acum în proprietatea omului de afaceri Gruia Stoica.

Invitații lui George Simion au început să sosească după ora 15:00. Un mare proțap a fost deja pornit de câteva ore, iar lăutarii cântă pentru cei ajunși acolo.

Duminică, 20 septembrie, Siegfried Mureșan, premierul desemnat, împlinește 45 de ani. El și-a început ziua cu un mesaj pe Facebook în care își prezintă intențiile dacă va fi instalat la Palatul Victoria și cu o ședință în sediul PNL din București pentru a pune bazele viitorului guvern.

Tot pe 20 septembrie este și ziua de naștere a fostului premier Victor Ponta, care împlinește 54 de ani. Cu această ocazie, Victor Ponta a publicat pe Facebook un scurt mesaj pentru cei care i-au transmis urări:

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au transmis astăzi un gând bun! Sper să reușesc să răspund tuturor. Înjurăturile și opiniile politice — de mâine! Să fim sănătoși și să ne bucurăm de tot ceea ce ne-a dat viața!”