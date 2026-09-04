Back to School 2026: ce haine merită cumpărate pentru băieți? Mai puține piese, mai multe ținute, pentru tot anul școlar

Mai sunt doar câteva zile până când începe școala. În curând, vacanța se va termina, ghiozdanele vor fi pregătite, pantofii noi vor aștepta lângă ușă, iar hainele alese pentru prima zi vor fi așezate, poate pentru prima dată, într-o ținută completă. E unul dintre acele mici ritualuri de început de an școlar care ne fac să realizăm cât de repede cresc copiii.

EDITOR’S CHOICE 2026 — BOYS’ SCHOOLWEAR KOTON, Pantaloni conici cu manșete pliabile – mărimi disponibile: 116–164 cm KOTON este alegerea noastră pentru versatilitate: o singură pereche care funcționează atât în ținutele școlare de zi cu zi, cât și în cele mai elegante. Mai ușor de combinat, mai multe ocazii acoperite — cu o singură piesă. Vezi prețul și alte detalii

Și poate tocmai de aceea, alegerea hainelor pentru școală nu este niciodată doar despre haine. Este despre diminețile care urmează, despre prima zi, dar și despre toate celelalte, despre cum vrem să arate copilul nostru, dar și despre cât de bine se va simți în ceea ce poartă, despre lucruri care trebuie să fie frumoase, dar și practice. Îngrijite, dar nu rigide. Potrivite pentru școală, dar suficient de versatile pentru viața de după școală.

Am început această serie de ghiduri Back to School tocmai de aici: de la lucrurile pe care copiii le vor folosi, zi după zi, nu doar în fotografia din prima zi de școală. Am căutat mai întâi un ghiozdan potrivit pentru școală 2026-2027, pentru că acesta trebuie să ducă mai mult decât manualele și caietele: trebuie să reziste unui an întreg de cursuri. Apoi am căutat pantofii potriviți din piele naturală, în jurul pragului de 200 de lei, atât încălțăminte de școală pentru băieți, cât și pantofi de școală pentru fete, pentru că încălțările nu sunt o achiziție de decor. Sunt printre cele mai solicitate piese din garderoba unui copil.

De la uniformă la ținute relaxate: inspirație Back to School 2026 pentru garderoba băieților Foto: Daciana Stoica/GhidulCumpărătoruluiAdevărul

Dar un ghiozdan bun și o pereche potrivită de pantofi sunt doar începutul. Acum am ajuns la haine. Urmează cămașa albă care poate salva o dimineață în care trebuie să arate impecabil. Polo-ul care face o zi caldă mai ușoară. Pantalonii care trebuie să reziste nu doar unei festivități, ci unei săptămâni întregi. Puloverul pe care îl dai jos când în clasă e prea cald. Cardiganul pe care îl iei dimineața și îl uiți apoi undeva prin școală. Și, din toate aceste piese, trebuie să iasă ceva mai important decât o ținută frumoasă: o garderobă care funcționează la școală și dincolo de ea.

Pentru că adevărata provocare nu este să găsești cele mai potrivite haine pentru prima zi de școală ori să aibă cât mai multe haine. Este să găsești haine pe care copilul să vrea să le poarte și în a doua zi, și în a douăzecea dimineață, și în toate zilele obișnuite care fac, de fapt, un întreg an școlar, piese care își găsesc locul în viața reală a unui copil, indiferent de vârstă.

Aici începe selecția noastră pentru băieți. Nu cu ideea unui dulap perfect și nici cu obsesia pentru „cel mai ieftin”. Ci cu întrebarea mult mai simplă și mai importantă: Care sunt acele piese care merită cu adevărat să ajungă în garderoba unui băiat la început de an școlar? Și care merită fiecare leuț - alegeri inteligente pentru un buget realist. Haideți să le descoperim împreună.

Foto: Blog ShiningStudy & Weekend Kids Două stiluri, aceeași eleganță: când ținuta școlară întâlnește stilul personal

EDITOR’S CHOICE 2026: Pantalonul care face legătura dintre școală și restul garderobei

Dintre modelele analizate, pantalonii conici KOTON sunt alegerea care reușește cel mai bine să rezolve una dintre cele mai practice provocări ale garderobei școlare: să ai o pereche suficient de îngrijită pentru zilele în care ținuta trebuie să fie mai elegantă, dar suficient de versatilă pentru a nu rămâne rezervată ocaziilor speciale. Croiala conică și nuanța de albastru ultramarin le dau un aspect actual, în timp ce designul simplu îi face ușor de combinat atât cu o cămașă și pantofi, cât și cu un tricou polo și încălțăminte casual.

Este, totodată, perechea din selecție care poate trece cel mai ușor dintr-un context în altul: de la o zi obișnuită la școală la o festivitate, o serbare, o aniversare sau o altă ocazie în care ținuta trebuie să fie mai atent construită. Nu au rigiditatea pantalonilor de costum, dar nici aspectul relaxat al denimului. Tocmai acest echilibru îi face interesanți pentru părinții care preferă să cumpere mai puține piese, dar care pot fi purtate în cât mai multe situații.

Foto: Fashion Days Editor’s Choice 2026: pantaloni conici cu manșete pliabile pentru un look școlar modern și elegant

De aceea primesc distincția Editor’s Choice 2026 — Boys’ Schoolwear: nu pentru că ar fi cea mai formală sau cea mai casual pereche din selecție, ci pentru că oferă cel mai bun echilibru între aspect îngrijit, versatilitate și ușurința de a fi integrată într-o garderobă pe care copilul o poate purta dincolo de școală. Nu sunt însă alegerea universală. Dacă școala permite denimul și prioritatea este un stil mai relaxat, blugii JJ REBEL reprezintă alternativa mai inspirată. KOTON rămâne alegerea mai bună atunci când vrei o singură pereche care să acopere cât mai multe situații și să funcționeze atât în ținute de zi cu zi, cât și în cele mai elegante.

Mai multe detalii despre pantalonii KOTON, avantajele și compromisurile lor, precum și comparația cu alternativa JJ REBEL se regăsesc în rubrica de recomandări, unde analizăm fiecare model în parte.

Cum am ales recomandările pentru ținuta de școală a băieților: mai mult decât cel mai mic preț

Pentru acest ghid nu am pornit de la produse, ci de la nevoile unei garderobe pentru școală. Am căutat, pentru fiecare categorie, variante cât mai accesibile – sub pragul de 100 de lei/piesă, acolo unde oferta a permis –, dar nu am ales pur și simplu ceea ce costa cel mai puțin.

Am comparat materialul, calitatea, brandul, croiala, versatilitatea, culorile, disponibilitatea mărimilor și felul în care fiecare piesă se poate integra într-o garderobă reală. Am preferat bumbacul, materialele naturale și amestecurile care oferă un compromis rezonabil între confort, rezistență și întreținere. Am căutat modele simple, ușor de asortat și suficient de versatile pentru a putea fi purtate nu doar la școală, ci și la aniversări, evenimente de familie sau în ținute de zi cu zi. Pentru că hainele bune nu ar trebui să aibă o singură destinație. Cu cât o piesă poate face mai multe lucruri, cu atât își justifică mai bine locul în dulap.

Foto: Blog ShiningStudy Simplu, confortabil și potrivit pentru fiecare zi călduroasă de școală

Și pentru că am dorit o garderobă, nu o colecție de produse, am căutat recomandările atât în secțiunea Back to School, cât și în restul platformei Fashion Days, tocmai pentru a nu ne limita la ceea ce apare într-o singură categorie.

Am ținut cont de promoțiile disponibile în momentul selecției, unele reduceri ajungând până la 60%, și am urmărit oferta mai largă pentru a găsi acele piese care au sens împreună, nu doar separat.

Pe scurt, am ales produsele care reușesc să ofere cel mai bun echilibru între:

preț (în selecția finală, prețurile sunt cuprinse între 48 și 110 lei/piesă );

(în selecția finală, ); material, calitate și brand (am vizat produse de la branduri cunoscute sau cu un istoric bun, atunci când prețul și celelalte criterii au permis);

(am vizat produse de la branduri cunoscute sau cu un istoric bun, atunci când prețul și celelalte criterii au permis); versatilitate și, implicit, utilitate ;

și, implicit, ; stil și culori (modele simple, ușor de asortat și potrivite cerințelor uzuale ale mediului școlar, indiferent de anotimp);

(modele simple, ușor de asortat și potrivite cerințelor uzuale ale mediului școlar, indiferent de anotimp); mărimi disponibile (am acordat atenție produselor care acoperă cât mai bine diferite vârste și etape școlare, de la nivelul primar până la cel liceal).

Am ales Fashion Days ca punct de plecare datorită ofertei largi de îmbrăcăminte pentru copii și adolescenți și faptului că reunește numeroase categorii și branduri într-un singur loc.

Stil lejer, spirit sportiv și multă energie la școală Foto: Daciana Stoica/GhidulCumpărătoruluiAdevărul

Acest ghid este mai degrabă o hartă pentru construirea unei garderobe școlare. Pentru fiecare categorie am ales, acolo unde oferta a permis, o recomandare principală și o alternativă sau o completare. Iar acolo unde două produse nu răspund exact aceleiași nevoi, am spus-o. Pentru că un cardigan și o jachetă nu sunt neapărat concurente. Unul poate fi stratul pentru clasă, celălalt pentru drumul până la școală. O cămașă și un polo nu sunt interschimbabile în orice situație. Iar o pereche de pantaloni eleganți și una de blugi pot avea fiecare locul lor într-o garderobă bine gândită — dacă regulamentul școlii permite. În plus, unele dintre recomandările noastre pot fi purtate fără probleme și în regim unisex.

Nu am vrut să spunem doar „cumpără asta”. Am vrut să explicăm „alege asta dacă…”: dacă școala are un dress code strict; dacă băiatul preferă hainele lejere; dacă este mai sensibil la căldură; dacă are nevoie de haine pentru un interval mai larg de temperaturi; dacă este între două mărimi; dacă vrei să cumperi puține piese, dar să obții cât mai multe ținute.

De asemenea, ghidul poate fi util atât celor care caută variante cât mai accesibile, cât și celor cu un buget mai generos. Produsele, materialele, brandurile și tipurile de piese selectate pot servi nu doar ca opțiuni de cumpărare, ci și ca punct de plecare pentru comparații, inspirație și construirea unei garderobe școlare adaptate propriului buget și stil.

Foto: Mango Un look școlar relaxat, pentru zilele în care confortul întâlnește stilul

Cele mai versatile ținute de școală pentru băieți în 2026–2027: alegeri inteligente pentru un buget realist

Am construit selecția pornind de la principalele categorii din garderoba unui băiat și am ales produsele care se remarcă prin utilitate, versatilitate, stil și potrivirea cu nevoile reale ale copiilor și adolescenților, de la nivelul primar până la cel liceal.

Pentru ca recomandările să poată fi comparate ușor, fiecare produs este prezentat după aceeași structură: o casetă tehnică, explicația motivului pentru care l-am ales, cui i se potrivește și în ce situații poate fi purtat, plus o alternativă sau o recomandare complementară atunci când aceasta aduce ceva cu adevărat util — pentru un alt stil, o altă vârstă, un alt sezon sau pentru situațiile în care regulamentul școlii permite ori cere o soluție diferită.

Prețurile și disponibilitatea mărimilor pot varia, așa că linkul afiliat către produs permite verificarea situației reale în momentul cumpărării. Acesta este inclus în caseta tehnică și duce direct către pagina oficială de pe Fashion Days, ca să poți cumpăra online.

Foto: Shoes & sox De la primar la liceu: stil potrivit fiecărei vârste - același indiferent de țară sau continent

Iar dacă la finalul ghidului vei avea nu doar câteva produse salvate, ci o idee mai clară despre ce merită cumpărat, ce poate fi combinat și unde merită să cheltuiești banii, atunci selecția și-a atins scopul.

Există un „cel mai bun” ghiozdan pentru școală în 2026–2027? Alegerile potrivite de la clasele primare la liceu: ergonomie, organizare și soluții pentru fiecare vârstă

Pentru că începutul unui nou an școlar nu are nevoie de un dulap nou. Are nevoie de câteva alegeri bune. Iar noi am încercat să le găsim pe cele care pot face diferența dintre o garderobă care doar arată bine în prima zi și una care funcționează cu adevărat în toate zilele care urmează.

Nu este, așadar, doar o listă de cumpărături, ci o selecție comparabilă și argumentată: ce merită ales, de ce și când o altă variantă poate fi mai potrivită.

1. Cămașă albă sau bleu pentru băieți: clasicul care merge de la școală la ocazii speciale

Cămașa are un rol important în garderoba băieților, nu doar pentru ținutele școlare care presupun un aspect îngrijit sau un dress code mai formal, ci și ca piesă de bază pentru combinații casual-elegante. O cămașă albă sau bleu poate fi purtată cu pantaloni eleganți, chino, blugi și poate fi completată cu un pulover, cardigan, vestă ori sacou. Astfel, este utilă nu doar la școală, ci și la aniversări, evenimente de familie sau alte ocazii care cer o ținută mai atent construită.

BEST CLASSIC Reporter (R/.), Cămașă cu mânecă lungă – reducere 60%; mărimi disponibile: 138–162 cm Cămașă albă, uni, din bumbac, cu croială regular fit, guler clasic și închidere cu nasturi. Mânecile lungi și designul simplu o fac ușor de integrat atât în ținute cu cravată, cât și în combinații mai relaxate. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă: Croiala clasică a cămășii Reporter permite mai multe variante de styling. Pentru o ținută formală, poate fi purtată cu pantaloni eleganți sau chino și cravată, iar pentru un look mai relaxat, cu blugi și fără cravată, dacă regulile școlii permit. Poate fi purtată și sub un pulover, cardigan, vestă sau sacou, ceea ce o face ușor de adaptat pe parcursul sezonului rece și în perioadele de tranziție. Mâneca lungă este un avantaj în zilele mai răcoroase, dar și pentru ținutele de eveniment.

Croiala clasică a cămășii Reporter permite mai multe variante de styling. Pentru o ținută formală, poate fi purtată cu pantaloni eleganți sau chino și cravată, iar pentru un look mai relaxat, cu blugi și fără cravată, dacă regulile școlii permit. Poate fi purtată și sub un pulover, cardigan, vestă sau sacou, ceea ce o face ușor de adaptat pe parcursul sezonului rece și în perioadele de tranziție. Mâneca lungă este un avantaj în zilele mai răcoroase, dar și pentru ținutele de eveniment. Pentru cine și pentru ce este potrivită: Este o alegere potrivită pentru băieții care au nevoie de o cămașă clasică, în special atunci când școala impune sau recomandă o ținută mai elegantă. Mărimile pentru înălțimi de 138–162 cm corespund orientativ unor vârste de aproximativ 9–14 ani , acoperind în principal clasele primare și gimnaziale și, în funcție de statura copilului, primii ani de liceu. Pentru alegerea mărimii, înălțimea rămâne însă un reper mai sigur decât vârsta.

Este o alegere potrivită pentru băieții care au nevoie de o cămașă clasică, în special atunci când școala impune sau recomandă o ținută mai elegantă. Mărimile pentru înălțimi de corespund orientativ unor vârste de aproximativ , acoperind în principal clasele primare și gimnaziale și, în funcție de statura copilului, primii ani de liceu. Pentru alegerea mărimii, înălțimea rămâne însă un reper mai sigur decât vârsta. Alternativa: Cămașa albastră Coccodrillo este o variantă mai scumpă, dar oferă un interval de mărimi mai larg, pentru înălțimi de la 104 la 164 cm (pentru copii de aproximativ 4-14 ani), fiind potrivită inclusiv pentru copiii mai mici. Țesătura subțire de bumbac, nasturii ascunși și broderia decorativă subtilă de pe partea frontală îi dau un aspect mai puțin formal decât cămășii albe Reporter. Merită aleasă dacă vrei o piesă care să poată fi folosită cu ușurință atât la școală, cât și în ținute de zi cu zi sau la evenimente mai puțin formale. Pentru un dress code strict, însă, varianta albă R/. rămâne alegerea mai sigură.

Foto: Coccodrillo O alternativă fresh la clasica cămașă albă de școală

Verdict final: Alege cămașa albă Reporter (R/.) dacă prioritatea este o cămașă albă clasică, potrivită pentru ținute formale și școli cu un dress code mai strict. Alege Coccodrillo dacă ai nevoie de un interval de mărimi mai larg sau preferi o cămașă bleu, mai relaxată și mai ușor de folosit în ținute de zi cu zi.

2. Tricou polo alb pentru băieți: o alternativă lejeră la cămașa de școală

Tricoul polo este o piesă de bază utilă în garderoba școlară, mai ales atunci când se dorește o ținută mai îngrijită decât cea obținută cu un tricou obișnuit, dar mai lejeră decât cea cu o cămașă. Varianta albă este ușor de combinat și poate fi purtată în locul cămășii în școlile al căror regulament permite acest lucru, fiind o opțiune practică mai ales în sezonul cald. Cu pantaloni chino sau eleganți poate păstra un aspect ordonat, iar cu blugi poate compune o ținută mai relaxată, dacă dress code-ul școlii permite.

BEST FOR COMFORT Reporter (R/.), Tricou polo alb cu mânecă scurtă – reducere 9%, mărimi disponibile: 144–188 cm Tricou polo din 100% bumbac, cu croială regular, guler polo și decolteu închis cu nasturi, realizat din tricotaj Lacoste moale la atingere. Are mâneci scurte cu tiv, design uni, fără imprimeuri, și o bordură de întărire la spatele decolteului pentru a preveni întinderea acestuia. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă: Tricoul polo poate fi purtat cu pantaloni eleganți sau chino pentru o ținută școlară mai formală și, dacă regulamentul permite, cu blugi pentru una mai relaxată. În zilele răcoroase poate fi combinat cu un cardigan, pulover sau sacou. Gulerul îl face potrivit și pentru purtarea unei cravate în școlile unde acest tip de combinație este acceptat. Dar, dacă regulamentul școlii impune cămașa albă, tricoul polo nu o poate înlocui; în schimb, acolo unde este permis, oferă o variantă mai lejeră și mai confortabilă. Materialul din 100% bumbac este un avantaj pentru purtarea îndelungată, iar mânecile scurte îl fac mai potrivit pentru zilele calde. Albul se integrează ușor în garderoba școlară și se combină cu aproape orice culoare de pantaloni, însă poate necesita o atenție mai mare la pete și spălare decât nuanțele mai închise.

Tricoul polo poate fi purtat cu pantaloni eleganți sau chino pentru o ținută școlară mai formală și, dacă regulamentul permite, cu blugi pentru una mai relaxată. În zilele răcoroase poate fi combinat cu un cardigan, pulover sau sacou. Gulerul îl face potrivit și pentru purtarea unei cravate în școlile unde acest tip de combinație este acceptat. Dar, dacă regulamentul școlii impune cămașa albă, tricoul polo nu o poate înlocui; în schimb, acolo unde este permis, oferă o variantă mai lejeră și mai confortabilă. Materialul din 100% bumbac este un avantaj pentru purtarea îndelungată, iar mânecile scurte îl fac mai potrivit pentru zilele calde. Albul se integrează ușor în garderoba școlară și se combină cu aproape orice culoare de pantaloni, însă poate necesita o atenție mai mare la pete și spălare decât nuanțele mai închise. Pentru cine și pentru ce este potrivit: Este potrivit pentru băieții care au nevoie de o piesă confortabilă, dar cu un aspect mai îngrijit decât un tricou obișnuit. Este o alegere bună în special pentru școlile cu un dress code flexibil, unde polo-ul este acceptat ca alternativă la cămașă, și pentru zilele călduroase în care o cămașă cu mânecă lungă poate fi mai puțin confortabilă. Gama de mărimi 144–188 cm este un avantaj pentru adolescenții înalți, care găsesc uneori mai greu haine suficient de lungi. Intervalul acoperă orientativ copii și adolescenți de aproximativ 10–18 ani, însă înălțimea și măsurătorile din tabelul producătorului sunt repere mai sigure decât vârsta. Pentru un aspect îngrijit, polo-ul nu ar trebui să fie nici prea larg, nici prea scurt, mai ales dacă este purtat băgat în pantaloni. Pentru orele de educație fizică, alegerea trebuie făcută în funcție de cerințele școlii; dar, pentru activitatea sportivă propriu-zisă, un tricou tehnic sau sport este, de regulă, mai potrivit decât un polo.

Verdict final: Alege polo-ul Reporter (R/.) dacă școala permite această alternativă și vrei o piesă mai confortabilă pentru zilele calde. Este cu atât mai interesant pentru adolescenții înalți, datorită intervalului până la 188 cm. Dacă dress code-ul impune cămașă albă, rămâi la cămașă.

3. Pantaloni pentru băieți: conici pentru ținute elegante, blugi pentru look casual

Pantalonii sunt una dintre piesele de bază ale garderobei școlare, iar alegerea lor depinde în primul rând de dress code-ul școlii, dar și de croială și confort. Pentru o garderobă ușor de combinat, modelele în culori închise, cu croială simplă, pot fi asortate cu cămăși, tricouri polo, pulovere sau sacouri. Pantalonii conici cu manșete oferă un aspect mai îngrijit și mai versatil, potrivit inclusiv pentru școlile cu un dress code mai strict, în timp ce blugii simpli reprezintă o alternativă mai casual, potrivită pentru zilele obișnuite în școlile în care denimul este permis. Un model mai elegant poate acoperi atât zilele obișnuite, cât și situațiile în care ținuta trebuie să fie mai atent construită, fără să fie nevoie de o pereche separată pentru fiecare ocazie.

BEST FOR VERSATILITY KOTON, Pantaloni conici cu manșete pliabile – mărimi disponibile: 116–164 cm Pantaloni lungi, uni, cu croială conică, talie medie și buzunare laterale, realizați dintr-un amestec de poliester și bumbac, cu căptușeală din bumbac și poliester. Nuanța albastru ultramarin și croiala conică le dau un aspect îngrijit, potrivit pentru ținutele școlare în care denimul nu este permis sau în care se cere o ținută mai elegantă. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă: Croiala conică oferă un aspect ordonat fără a avea caracterul formal al pantalonilor de costum. Pot fi combinați cu o cămașă și pantofi pentru o ținută mai elegantă sau cu un tricou polo și încălțăminte casual pentru un look mai relaxat, dacă regulamentul școlii permite. Manșetele pliabile reprezintă un detaliu practic și estetic: permit ajustarea vizuală a lungimii și pot schimba aspectul pantalonilor, de la unul clasic la unul ușor mai casual. Totuși, nu înlocuiesc alegerea corectă a mărimii, iar pantalonii trebuie verificați în funcție de măsurătorile copilului. Amestecul de bumbac și poliester este practic pentru o piesă purtată frecvent la școală, însă confortul termic depinde și de grosimea țesăturii. Pentru zilele foarte calde, un material mai subțire și mai respirabil poate fi o alegere mai bună.

Croiala conică oferă un aspect ordonat fără a avea caracterul formal al pantalonilor de costum. Pot fi combinați cu o cămașă și pantofi pentru o ținută mai elegantă sau cu un tricou polo și încălțăminte casual pentru un look mai relaxat, dacă regulamentul școlii permite. Manșetele pliabile reprezintă un detaliu practic și estetic: permit ajustarea vizuală a lungimii și pot schimba aspectul pantalonilor, de la unul clasic la unul ușor mai casual. Totuși, nu înlocuiesc alegerea corectă a mărimii, iar pantalonii trebuie verificați în funcție de măsurătorile copilului. Amestecul de bumbac și poliester este practic pentru o piesă purtată frecvent la școală, însă confortul termic depinde și de grosimea țesăturii. Pentru zilele foarte calde, un material mai subțire și mai respirabil poate fi o alegere mai bună. Pentru cine și pentru ce este potrivit: Sunt potriviți pentru băieții care au nevoie de o pereche de pantaloni cu aspect îngrijit, potrivit atât pentru purtarea frecventă la școală, cât și pentru evenimente precum festivități sau serbări. Intervalul de mărimi 116–164 cm acoperă orientativ copii de aproximativ 6–14 ani , dar alegerea nu ar trebui făcută exclusiv după vârstă sau înălțime. La pantaloni contează și circumferința taliei și a șoldurilor, precum și croiala, mai ales în cazul copiilor foarte slabi, robuști sau cu o conformație diferită de cea standard. Tabelul de mărimi al producătorului este, prin urmare, reperul cel mai sigur.

Sunt potriviți pentru băieții care au nevoie de o pereche de pantaloni cu aspect îngrijit, potrivit atât pentru purtarea frecventă la școală, cât și pentru evenimente precum festivități sau serbări. Intervalul de mărimi acoperă orientativ copii de aproximativ , dar alegerea nu ar trebui făcută exclusiv după vârstă sau înălțime. La pantaloni contează și circumferința taliei și a șoldurilor, precum și croiala, mai ales în cazul copiilor foarte slabi, robuști sau cu o conformație diferită de cea standard. Tabelul de mărimi al producătorului este, prin urmare, reperul cel mai sigur. Alternativa: Blugii JJ REBEL sunt o variantă pentru o ținută mai casual și pot fi o alegere bună pentru zilele obișnuite, dacă regulamentul școlii permite denimul. Intervalul de mărimi, 140–164 cm (pentru copii de aproximativ 10-14 ani), îi face mai potriviți pentru copiii mai mari decât modelul KOTON. Principalul lor avantaj față de pantalonii KOTON este aspectul mai relaxat; în schimb, pentru un dress code mai strict sau pentru festivități, pantalonii conici sunt alegerea mai sigură.

Foto: Fashion Days Blugii, o alternativă casual la pantalonii clasici de școală

Verdict final: Pantalonii conici KOTON reprezintă o alegere mai bună dacă ai nevoie de o piesă casual care să funcționeze atât pentru ținutele școlare de zi cu zi, cât și pentru situațiile în care se cere un aspect mai îngrijit. JJ REBEL este alternativa potrivită pentru școlile cu un dress code mai relaxat, unde blugii sunt acceptați și se dorește o ținută mai casual.

4. Pulover sau vestă pentru băieți: căldură când trebuie, libertate de mișcare când contează

Puloverul și vesta tricotată sunt două piese utile în garderoba școlară în sezonul rece, mai ales ca straturi intermediare între cămașă sau tricou și geacă ori palton. Pentru școală, un pulover simplu poate oferi mai multă acoperire și căldură, în timp ce o vestă tricotată poate fi mai potrivită pentru copiii care se încălzesc ușor sau care preferă libertatea de mișcare a brațelor. Ambele pot fi purtate peste cămașă sau tricou polo și se potrivesc cu ușurință într-o garderobă școlară, dar diferențele dintre ele devin importante în funcție de temperatură, nivelul de confort dorit și modul în care copilul își folosește hainele în timpul zilei.

BEST LIGHTWEIGHT LAYER LC WAIKIKI, Pulover uni cu decolteu la baza gâtului – mărimi disponibile: 128–164 cm Pulover din 100% bumbac, cu croială regular, țesătură tricotată cu model și mânecă lungă, cu tiv și manșete din tricot reiat. Este un model relativ subțire, fără închidere, conceput pentru a fi purtat ca strat suplimentar. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă: Principalul avantaj al acestui pulover este că oferă un strat suplimentar fără să adauge prea mult volum peste cămașă sau tricou. Decolteul la baza gâtului se potrivește bine cu o cămașă și permite păstrarea unui aspect ordonat, iar croiala regular lasă suficientă libertate de mișcare pentru activitățile obișnuite de la școală. Materialul din 100% bumbac poate fi un avantaj pentru purtarea îndelungată, iar grosimea redusă îl face practic în sălile încălzite și în perioadele de tranziție. În același timp, tocmai pentru că este un model mai subțire, nu ar trebui ales cu așteptarea că va înlocui un pulover gros sau un strat exterior în zilele foarte reci. Pentru o garderobă școlară ușor de combinat, modelul poate fi purtat cu pantaloni eleganți, chino sau, acolo unde regulamentul permite, cu blugi. Peste el poate fi adăugată o geacă, un palton sau o jachetă, în funcție de temperatura de afară.

Principalul avantaj al acestui pulover este că oferă un strat suplimentar fără să adauge prea mult volum peste cămașă sau tricou. Decolteul la baza gâtului se potrivește bine cu o cămașă și permite păstrarea unui aspect ordonat, iar croiala regular lasă suficientă libertate de mișcare pentru activitățile obișnuite de la școală. Materialul din 100% bumbac poate fi un avantaj pentru purtarea îndelungată, iar grosimea redusă îl face practic în sălile încălzite și în perioadele de tranziție. În același timp, tocmai pentru că este un model mai subțire, nu ar trebui ales cu așteptarea că va înlocui un pulover gros sau un strat exterior în zilele foarte reci. Pentru o garderobă școlară ușor de combinat, modelul poate fi purtat cu pantaloni eleganți, chino sau, acolo unde regulamentul permite, cu blugi. Peste el poate fi adăugată o geacă, un palton sau o jachetă, în funcție de temperatura de afară. Pentru cine și pentru ce este potrivit: Este potrivit pentru băieții care au nevoie de un strat suplimentar pentru școală, dar preferă haine mai ușoare și ușor de dat jos atunci când intră într-un spațiu încălzit. Este o alegere bună în special pentru toamnă, primăvară și iarnă în spații interioare bine încălzite, iar când temperaturile scad poate fi completat cu o geacă sau un palton potrivit. Mărimile 128–164 cm corespund orientativ unor vârste de aproximativ 7–14 ani , dar vârsta este doar un reper. Pentru o potrivire bună contează înălțimea, lățimea umerilor și lungimea mânecilor, mai ales dacă puloverul urmează să fie purtat peste o cămașă.

Este potrivit pentru băieții care au nevoie de un strat suplimentar pentru școală, dar preferă haine mai ușoare și ușor de dat jos atunci când intră într-un spațiu încălzit. Este o alegere bună în special pentru toamnă, primăvară și iarnă în spații interioare bine încălzite, iar când temperaturile scad poate fi completat cu o geacă sau un palton potrivit. Mărimile corespund orientativ unor vârste de aproximativ , dar vârsta este doar un reper. Pentru o potrivire bună contează înălțimea, lățimea umerilor și lungimea mânecilor, mai ales dacă puloverul urmează să fie purtat peste o cămașă. Alternativa: Vesta tricotată Mango poate fi mai potrivită pentru copiii care vor să păstreze libertatea de mișcare a brațelor sau care se încălzesc ușor în interior, dar au nevoie de un strat suplimentar peste cămașă. Fără mâneci, ocupă de regulă mai puțin spațiu sub geacă și poate fi mai comodă în clasă. Are și avantajul unui interval de mărimi mai larg, 116–164 cm (pentru copii de aproximativ 6–14 ani), astfel încât poate fi o opțiune și pentru copii mai mici. Dacă prioritatea este acoperirea și căldura suplimentară, puloverul este alegerea mai potrivită; dacă sunt mai importante libertatea de mișcare, stratificarea ușoară și confortul în spațiile încălzite, vesta poate fi o alternativă mai bună.

Foto: Mango Vesta tricotată, o alternativă modernă la clasicul pulover de școală

Ce încălțăminte de școală pentru băieți merită cumpărată în 2026? 5 modele din piele naturală sub 200 de lei, de la primară la liceu

Verdict final: Puloverul LC Waikiki este alegerea mai completă dacă vrei un strat tricotat cu acoperire și căldură moderate, ușor de purtat peste cămașă sau polo. Este potrivit mai ales pentru sezonul de tranziție și pentru spațiile interioare încălzite, dar în zilele foarte reci are nevoie de un strat exterior suplimentar. Vesta de la Mango merită aleasă dacă prioritatea este libertatea de mișcare, un strat mai puțin voluminos sau confortul în interior.

5. Cardigan sau jachetă pentru băieți: un strat pentru școală, altul pentru drum

În garderoba școlară, cardiganul și jacheta pot avea roluri diferite, dar nu se exclud. În zilele călduroase sau în perioadele de tranziție, un cardigan purtat peste cămașă sau tricou poate fi suficient, mai ales pentru timpul petrecut în interior. Când temperaturile scad, jacheta poate fi adăugată peste cardigan pentru drumul spre și de la școală, în timp ce în zilele mai blânde poate fi purtată separat, fără un strat tricotat dedesubt. Astfel, cele două piese pot fi folosite individual sau în combinație, în funcție de temperatura de afară, de cea din școală și de restul ținutei.

BEST FOR LAYERING MANGO, Cardigan cu decolteu în V și nasturi – mărimi disponibile: 116–164 cm Cardigan din 100% bumbac, cu croială regular, decolteu în V, mâneci lungi și închidere frontală cu nasturi. Gulerul, manșetele și tivul sunt finisate cu tricot reiat, iar designul uni îl face ușor de integrat într-o garderobă școlară. Vezi prețul și alte detalii

Ce avantaje oferă: Principalul avantaj al modelului Mango este flexibilitatea. Nasturii permit purtarea cardiganului complet închis, parțial închis sau deschis, în funcție de temperatura din încăpere și de restul ținutei. Decolteul în V este potrivit pentru a lăsa gulerul cămășii la vedere, astfel încât piesa poate fi integrată și în ținute cu un aspect mai formal. Fiind realizat din 100% bumbac și având o construcție relativ ușoară, este mai potrivit ca strat intermediar decât ca piesă destinată frigului puternic. Poate fi purtat în clasă peste o cămașă sau un tricou polo și, în zilele reci, sub o geacă sau un palton. Un alt avantaj practic este că poate fi îndepărtat rapid fără să fie nevoie ca întreaga ținută să fie schimbată, ceea ce îl face util în școli unde temperatura din clasă diferă semnificativ de cea de afară.

Principalul avantaj al modelului Mango este flexibilitatea. Nasturii permit purtarea cardiganului complet închis, parțial închis sau deschis, în funcție de temperatura din încăpere și de restul ținutei. Decolteul în V este potrivit pentru a lăsa gulerul cămășii la vedere, astfel încât piesa poate fi integrată și în ținute cu un aspect mai formal. Fiind realizat din 100% bumbac și având o construcție relativ ușoară, este mai potrivit ca strat intermediar decât ca piesă destinată frigului puternic. Poate fi purtat în clasă peste o cămașă sau un tricou polo și, în zilele reci, sub o geacă sau un palton. Un alt avantaj practic este că poate fi îndepărtat rapid fără să fie nevoie ca întreaga ținută să fie schimbată, ceea ce îl face util în școli unde temperatura din clasă diferă semnificativ de cea de afară. Pentru cine și pentru ce este potrivit: Este potrivit pentru băieții care au nevoie de un strat ușor pentru școală și preferă o piesă pe care să o poată adapta în funcție de temperatura din timpul zilei. Se potrivește mai ales unei garderobe în care cămașa și tricoul polo sunt piese frecvente și poate fi integrat atât în combinații mai elegante, cât și în ținute casual, în funcție de pantalonii și încălțămintea aleasă. Mărimile 116–164 cm acoperă orientativ copii de aproximativ 6–14 ani , însă vârsta nu este un reper suficient pentru alegerea mărimii. Pentru cardigan contează în special lățimea umerilor, circumferința pieptului și lungimea mânecilor, iar verificarea tabelului producătorului este recomandată înainte de comandă.

Este potrivit pentru băieții care au nevoie de un strat ușor pentru școală și preferă o piesă pe care să o poată adapta în funcție de temperatura din timpul zilei. Se potrivește mai ales unei garderobe în care cămașa și tricoul polo sunt piese frecvente și poate fi integrat atât în combinații mai elegante, cât și în ținute casual, în funcție de pantalonii și încălțămintea aleasă. Mărimile acoperă orientativ copii de aproximativ , însă vârsta nu este un reper suficient pentru alegerea mărimii. Pentru cardigan contează în special lățimea umerilor, circumferința pieptului și lungimea mânecilor, iar verificarea tabelului producătorului este recomandată înainte de comandă. Pentru exterior: Jacheta varsity LC Waikiki răspunde unei alte nevoi: este o piesă pentru exterior, cu o construcție mai apropiată de o geacă ușoară și cu un stil mai casual. Poate fi mai utilă pentru drumul spre școală, pauzele petrecute afară sau zilele de toamnă și primăvară în care temperaturile sunt prea scăzute pentru a ieși doar în cardigan. Prin urmare, diferența esențială dintre cele două nu este doar aspectul. Cardiganul este mai potrivit pentru stratificare în interior și pentru ținute școlare îngrijite, iar jacheta varsity (mărimi 128-164 cm - ce corespund orientativ pentru copii între 8-14 ani),este mai potrivită pentru exterior și pentru protecție suplimentară în perioadele de tranziție.

Foto: Fashion Days Un aer varsity pentru un look școlar relaxat, alternativă la clasicul cardigan de școală

Verdict final: Dacă trebuie aleasă o singură piesă pentru purtarea în școală, cardiganul Mango este opțiunea mai versatilă: se adaptează mai ușor la temperatura din clasă și poate fi combinat cu cămașă sau polo fără să încarce ținuta. Jacheta de la Waikiki are un rol diferit și merită aleasă atunci când prioritatea este stratul pentru exterior și un stil mai casual. Cele două pot coexista într-o garderobă școlară, dar nu este necesar să le tratăm ca alternative directe.

Construiește garderoba de școală a băiatului cu piese versatile care se combină ușor, sezon după sezon

La începutul ghidului spuneam că hainele pentru școală nu sunt doar despre prima zi. După toate aceste recomandări, concluzia este poate și mai simplă: o garderobă școlară bună nu se construiește din cât mai multe piese, ci din piesele potrivite.

O cămașă albă poate merge și la o festivitate, un polo te face să treci mai ușor peste zilele călduroase, o pereche de pantaloni funcționează atât cu o cămașă, cât și cu un tricou, un pulover sau un cardigan poate fi dat jos când în clasă este prea cald, iar o jachetă își face treaba pe drumul spre școală, fără să fie nevoie să schimbi întreaga ținută.

Asta am urmărit în selecția noastră: nu să construim garderoba perfectă, ci una realistă, versatilă și ușor de folosit în fiecare zi. Și poate acesta este cel mai important criteriu dintre toate. Hainele trebuie să funcționeze nu doar în fotografia din prima zi de școală, ci și într-o marți obișnuită, după o zi lungă de ore, într-o dimineață în care copilul se grăbește sau într-o după-amiază care continuă cu teme, joacă, prieteni sau o aniversare.

Foto: Facebook Back to school: un nou început, un nou an școlar

Nu toate recomandările din acest ghid trebuie cumpărate. Nu toate se potrivesc fiecărui copil și, cu siguranță, nu toate sunt necesare în același timp. Dar, dacă după ce ai parcurs ghidul știi mai clar ce merită cumpărat, ce poate fi combinat și unde merită să investești, atunci selecția și-a făcut treaba. Acum, hai să construim garderoba care chiar va fi purtată!

Am adunat toate recomandările într-un singur loc, astfel încât să poți verifica prețul, mărimile și disponibilitatea actuală și să alegi doar piesele care se potrivesc copilului tău și bugetului tău.

Descoperă selecția Back to School pentru băieți și alege piesele care merită să ajungă în garderoba lui. Pentru că un nou an școlar nu începe cu o listă perfectă de cumpărături. Începe cu câteva alegeri bune.