Urmează prima minivacanță pentru elevi, de Ziua Educației. Calendarul vacanțelor din anul școlar 2026-2027

La începutul lunii viitoare, elevii vor avea prima zi liberă din noul an școlar, pe 5 octombrie, de Ziua Educației. Cum aceasta pică într-o zi de luni, elevii vor avea parte de un weekend prelungit de trei zile.

Foto: World Vision Romania

Ziua Educației, sau Ziua Profesorului, este destinată a fi ziua specială de apreciere a cadrelor didactice.

În unele țări, ziua este sărbătorită la sfârșitul săptămânii, în timp ce în altele este celebrată într-o zi lucrătoare. Din anul 1994, UNESCO a stabilit ca Ziua Internațională a Profesorului să fie celebrată în fiecare an pe 5 octombrie.

Ce vacanțe vor mai fi anul acesta școlar

Potrivit structurii anului școlar 2026-2027, următoarea vacanță va fi în perioada 24 octombrie - 1 noiembrie, cunoscută și drept vacanța de toamnă. Vacanța de iarnă este programată în perioada 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027.

Foto: Ministerul Educației

În februarie, în perioada 15 februarie - 7 martie, are loc cunoscuta vacanță de schi, cu o durată de o săptămână, stabilită de inspectoratele școlare județene, respectiv de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în funcție de decizia luată la nivel local.

Vacanța de primăvară este programată în perioada 24 aprilie – 4 mai 2027. Vacanța de vară începe pe 19 iunie 2027 și se încheie la începutul următorului an școlar.

Când se termină școala pentru clasele terminale

Elevii claselor terminale vor avea un calendar diferit. Cei de clasa a XII-a, învățământ cu frecvență, precum și elevii claselor a XIII-a de la seral și frecvență redusă vor încheia cursurile pe 4 iunie 2027.

Pentru elevii claselor a VIII-a, ultima zi de școală va fi 11 iunie 2027.

În schimb, în învățământul liceal tehnologic și în cel profesional, cursurile se vor încheia pe 25 iunie 2027.

Când se desfășoară „Școala altfel” și „Săptămâna verde”

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

Fiecare program va avea o durată de cinci zile lucrătoare consecutive, iar școlile își vor stabili singure perioadele. Cele două programe trebuie însă organizate în module diferite.

În zilele de sărbătoare legală și pe 5 octombrie, Ziua Internațională a Educației, nu se vor desfășura cursuri.