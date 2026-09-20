O provocare pe TikTok a dus la tragedia din Prahova, unde doi tineri au murit într-un accident. Mărturia șocantă a singurului supraviețuitor

Doi tineri de 18 şi 19 ani au murit, iar un alt adolescent a ajuns la spital, după un grav accident rutier. Au încercat să gonească pe şosea, noaptea, cu farurile stinse.

În accident au murit doi tineri Foto: ISU Prahova

O provocare pe TikTok a dus la o nouă tragedie, sâmbătă seara, pe o șosea din Prahova. La doar 18 și 19 ani, Mihai și Andrei au murit într-un accident care putea fi evitat. Un al treilea tânăr, de 15 ani, aflat pe banccheta din spate, a scăpat cu doar câteva răni.

„Voiam să mergem la un parc. A mers și prietenul meu, care a decedat primul, a făcut o glumă ca să mă sperie pe mine și a spus să stingă luminile de la... Farurile. Le-a stins vreo două secunde și după aia le-a aprins și a dat viteză și era foarte aproape de curbă și fix atunci, la curbă, a dat viteză...", a povestit singurul supravieţuitor al accidentului pentru Observator.

Mașina în care se aflau cei trei tineri circula pe DJ 140, în comuna Puchenii Mari. Într-o curbă, șoferul a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe șosea și s-a izbit violent de un copac. Pasagerul de pe scaunul din dreapta avea 19 ani și a murit pe loc. Șoferul de 18 ani a fost transportat la spital, unde a decedat câteva ore mai târziu.

Supraviețuitorul accidentului spune că a mai existat un moment care ar fi putut evita tragedia.

„Dacă nu trăgea de volan, intram într-un lan de porumb și era mai bine. A virat stânga și am intrat în pom", a mai povestit el, care a spus că abia a treia mașină la care a apelat atunci ar fi oprit, iar șoferul a sunat la 112. Pentru cei doi tineri, nu a mai putut face nimic.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă în acest caz.