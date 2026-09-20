 Nicușor Dan s-a întâlnit cu secretarul general al ONU înainte de Adunarea Generală. Despre ce au discutat | adevarul.ro
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Nicușor Dan s-a întâlnit cu secretarul general al ONU înainte de Adunarea Generală. Despre ce au discutat

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Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit duminică, 20 septembrie, cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în contextul vizitei șefului statului la New York.

Nicușor Dan și Antonio Guterres
Nicușor Dan și Antonio Guterres Foto: X @NicusorDanRO

„A fost o plăcere să mă întâlnesc cu secretarul general Antonio Guterres la începutul vizitei mele la Organizația Națiunilor Unite.

I-am transmis recunoștința profundă a României pentru eforturile sale neobosite de a găsi soluții la conflictele din întreaga lume și pentru angajamentul său ferm față de pace, dialog și respectarea dreptului internațional”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe X.

Acesta adaugă că i-a mulțumit secretarului general al ONU pentru eforturile sale de a atenua impactul războiului din Ucraina asupra situației umanitare, economiei și securității alimentare globale.

„România va rămâne un susținător puternic și de încredere al multilateralismului eficient, al inițiativei de reformă ONU80 și al Pactului pentru viitor, contribuind la construirea unei Organizații a Națiunilor Unite mai puternice și mai bine pregătite să răspundă provocărilor actuale.”

Nicușor Dan va participa la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, care se desfășoară la New York, în perioada 21-25 septembrie.

Acesta va fi însoțit de Mirabela Grădinaru, iar cei doi vor participa la recepția tradițională oferită de Donald Trump, președintele SUA.

Pe 22 septembrie, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner” și se vor întâlni cu reprezentanții comunității românești din New York.

Președintele va participa apoi la deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU, iar Mirabela Grădinaru va lua parte la un dejun oferit de Melania Trump pentru Primele Doamne și Domni.

Pe 23 septembrie, Nicușor Dan se va întâlni cu Benjamin Black, CEO al US International Development Finance Corporation, și va participa la recepția oferită de Donald și Melania Trump. Președintele va susține apoi intervenția națională la Adunarea Generală a ONU, va participa la Summitul Platformei Internaționale Crimeea și la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU dedicată Ucrainei.

Mirabela Grădinaru va participa la Summitul Primelor Doamne și Domni, organizat de Olena Zelenska.

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