Dictatorul și umbra sa. Cine este bărbatul care nu se desparte de Putin și a ajuns celebru fără să vrea

În spatele fiecărei apariții publice a președintelui rus Vladimir Putin se află un dispozitiv de securitate riguros construit. Printre agenții însărcinați cu protecția liderului de la Kremlin, un nume a ieșit recent în evidență pe rețelele de socializare:Anton Afinogenov.

Anton Afinogenov, unul dintre agenții din serviciul de pază al dictatorului rus/FOTO:X Foto: X@VertigoWarrior

Poreclit „007” al lui Vladimir Putin, Anton Afinogenov îl urmează pe dictator ca o umbră. Dar despre bărbatul înalt și musculos, care face și spectacol pe gheață în echipa de hochei a lui Putin, se știu foarte puține lucruri.

Afinogenov a reușit, cu abilitate, să-și păstreze un profil discret. Până acum.

Fiindcă tânărul cu fața severă a fost „deconspirat” de paginile de fani ale rusoaicelor care îl admiră, scrie The Sun.

„Președintele nu poate fi încântat de statutul de superstar pe care Anton îl capătă online”, spune o sursă din domeniul securității de la Moscova. „La urma urmei, Putin a fost spion KGB și știe că rolul tău este să fii nevăzut și neauzit.”

Mii de fani, dar zero informații

Pe parcursul aparițiilor publice, fizicul său impunător și vigilența constantă au atras atenția utilizatorilor de internet, în special pe platformele de socializare rusești, unde a strâns un număr semnificativ de aprecieri și discuții online.

Deși are mii de fani pe rețelele sociale, care au ajuns să facă și montaje cu el în diverse ipostaze, vârsta, gradul militar, orașul natal și studiile lui Afinogenov au rămas, toate, strict secrete.

Paginile de fani îl numesc pe ofițerul din cadrul Serviciului de Securitate Prezidențială (SBP) „AA”, adesea însoțit de un emoji cu urs.

„Arată atât de fermecător când zâmbește; gropițele din obraji îl fac și mai frumos… Este pur și simplu atât de dulce”, scrie o admiratoare.

Speculațiile online leagă înfățișarea lui Afinogenov de programe ultra-secrete de „ameliorare biotehnologică”, proiecte despre care se spune că ar crea soldați modificați genetic și psihologic.

O rusoaică a mers până acolo încât l-a îndemnat pe Putin să îl desemneze pe Afinogenov drept succesor.

„Votez pentru el! Hai, Vladimir Vladimirovici, gândește-te serios la un succesor. Știi că natalitatea ar exploda”, a scris femeia.

Predecesorul care a salvat un urs

Putin a promovat deja un fost bodyguard ca posibil succesor. Predecesorul lui Afinogenov nu a cucerit rusoaicele, dar l-a salvat pe Putin de un urs brun furios și a fost răsplătit pe măsură.

Fostul bodyguard, general-colonelul Aleksei Diumin, 54 de ani, acum consilier de rang înalt la Kremlin și secretar al Consiliului de Stat, a tras cu pistolul de serviciu pentru a speria animalul.

Unii analiști îl văd pe Diumin ca posibil succesor al lui Putin și consideră că este susținut de iubita dictatorului, Alina Kabaeva, 43 de ani. Dar publicul pare să creadă că Diumin și-a pierdut momentul, poate în favoarea lui Afinogenov.

„Un supersoldat”

„Afinogenov este unul dintre cei mai vizibili membri ai echipei de securitate a președintelui rus Vladimir Putin”, scrie pe un cont de socializare. „Prezența lui nu trece neobservată: fizicul impunător, conștientizarea constantă a mediului și mișcările calculate l-au făcut o figură recurentă în fotografiile oficiale și în filmările de presă.”

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Cântărind peste 100 de kilograme, Afinogenov ar avea, potrivit aceluiași cont, pregătire paramilitară și experiență în arte marțiale, o disciplină strâns legată de serviciile de securitate ruse.

Deconspirat abia în 2025

Prima apariție a lui Afinogenov a fost în iulie 2011, deși este posibil să fi fost alături de Putin chiar mai devreme.

A fost „deconspirat” abia în martie 2025, când publicația independentă Dossier Centre a publicat o listă a bodyguarzilor cu acces și încredere pentru a-l păzi pe Putin în călătoriile externe.

Pe baza arhivelor foto oficiale, publicația l-a identificat pe Afinogenov ca unul dintre cei nouă bodyguarzi care îl însoțesc cel mai des pe Putin în călătorii în ultimul an.

Printre ceilalți se numără Aleksander Gorelikov, Anatoli Kocikin, Konstantin Panin, Maksim Stepanov, Dmitri Fomin, Iaroslav Ciubko și Iuri Șciurov.

Dar, în timp ce Dossier Centre a reușit să descopere informații despre aproape toți membrii echipei de călătorie a lui Putin, despre Afinogenov nu a găsit niciun detaliu.

Standardele stricte ale securității prezidențiale

Serviciul de Protecție care îl înconjoară pe președintele rus funcționează după reguli operaționale extrem de riguroase. Potrivit surselor oficiale și rapoartelor din presă, selecția membrilor care compun garda personală a liderului de la Kremlin se bazează pe criterii stricte:

Rezistență fizică și psihologică: Agenții sunt evaluați pentru capacitatea de a face față condițiilor climatice extreme și situațiilor de stres prelungit.

Pregătire specializată: Mulți dintre membrii FSO au o formare avansată în arte marțiale și tehnici de intervenție rapidă.

Echipament dedicat: Garda folosește mijloace de protecție standardizate, inclusiv serviete blindate concepute pentru a asigura un scut portabil în caz de urgență și pistoale rusești SR-1 Vektor de 9 mm, încărcate cu gloanțe perforante.

Înainte ca Putin să plece în călătorie, echipele de recunoaștere inspectează destinația, verificând cum ar putea reacționa publicul și urmărind chiar și prognoza meteo.

Se instalează dispozitive de bruiaj pentru a împiedica detonarea de la distanță a bombelor, în timp ce tehnicienii supraveghează telefoanele mobile și alte dispozitive din zonă.

Acest lucru are loc pe fondul faptului că Putin, cuprins de paranoia, și-a întărit echipa de protecție personală în ultimele săptămâni, în contextul temerilor privind un complot iminent de asasinat.

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Despotul are acum peste 800 de membri ai forțelor de securitate de elită care îi urmăresc fiecare mișcare, după ce a ordonat ca numărul acestora să fie majorat de la 785 la 812.

Este a patra oară când Putin își întărește echipa de securitate de când a lansat invazia la scară largă în Ucraina, în 2022.

Putin este prioritatea zero a FSO, alături de familia sa și de cei mai apropiați aliați din cercul său interior, precum prim-ministrul și ministrul apărării.

Sute de angajați care lucrează aproape de Putin le-au fost interzis să folosească telefoane mobile sau alte dispozitive conectate la internet în preajma dictatorului. Chiar și ceasurile inteligente ar fi fost interzise din aprilie, potrivit unor surse care au vorbit pentru canalul Telegram Mozhem Obyasnit.

Ofițerii FSO au și sisteme de securitate instalate în locuințe, astfel încât alți ofițeri să îi poată monitoriza și să se asigure că nu complotează împotriva lui Putin.

În luna iunie, el le-a ordonat celor două fiice mai mari ale sale să se mute împreună cu el în palatul său-buncăr din pădure, bine păzit, pentru siguranța lor. De asemenea, a dispus verificări urgente ale rețelei complexe de camere de supraveghere din Rusia, temându-se că aceasta ar putea fi piratată de dușmanii săi.

Reacția sa a venit după ce liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost eliminat de SUA și Israel, în urma piratării camerelor de securitate din această țară rebelă pentru a-i urmări locația.