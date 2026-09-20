Un italian se lăuda cu viața de lux și cheltuieli de 30.000 de euro pe zi. Ce a descoperit Fiscul

Un bărbat din Italia a condus de-a lungul timpului, în calitate de angajat și reprezentant legal, o asociație sportivă de amatori care, în decurs de cinci ani, ar fi omis să declare venituri în valoare de aproximativ 377.000 de euro.

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Potrivit Corriere della sera, acesta se lăuda că poate cheltui până la 30.000 de euro într-o singură zi pe masaje, mașini de lux, bijuterii cumpărate în cele mai prestigioase buticuri.

Aceasta era viața de vis pe care bărbatul o prezenta la televizor, ajungând acum în atenția inspectorilor financiari din Viareggio. Tocmai apariția sa televizată le-ar fi atras atenția, deoarece stilul de viață afișat în fața camerelor nu ar fi fost compatibil cu ceea ce reieșea din declarațiile sale de venit.

Garda Financiară a demarat verificări și a constatat că, în cinci ani, asociația ar fi omis să declare venituri de aproximativ 377.000 de euro. Mecanismul ar fi fost construit – aceasta este teza acuzării – prin folosirea regimului fiscal avantajos rezervat organizațiilor fără scop lucrativ.

Asociația, care activa în domeniul sălilor de fitness, ar fi folosit un sistem de facturare între societăți afiliate pentru a face să apară doar o parte din activitatea desfășurată.

Pentru Gărzii Financiare, însă, activitatea ar fi avut prea puțin caracter solidar. Natura comercială a activității ar fi fost evidențiată și de existența unei a doua societăți, de asemenea controlate de același reprezentant legal.

Prin intermediul chiriilor pentru închirierea echipamentelor, susține Garda Financiară, sume importante ar fi fost transferate în afara sălii de fitness.

Asociația își crease, de asemenea, propriul brand și le vindea clienților și articole de merchandising de lux. Pentru anchetatori, aceste elemente nu erau compatibile cu statutul de asociație fără scop lucrativ.

La finalul verificărilor, asociația a fost, prin urmare, reclasificată drept întreprindere comercială, ceea ce a dus la pierderea facilităților fiscale de care beneficiase.