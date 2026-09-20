Înfrângere usturătoare pentru partidul lui Merz. Cancelarul german numește rezultatul alegerilor regionale un „dezastru”. AfD, scor record

Aproape 4 milioane de germani au votat duminică, 20 septembrie, în Berlin și Mecklenburg-Pomerania de Vest, în cadrul alegerilor regionale. Secțiile de votare au fost deschise duminică, între orele 8:00 și 18:00, ora locală.

Cancelarul german Friedrich Merz Foto: Profimedia

Scrutinul a stabilit componența noului parlament al landului Berlin și, implicit, configurația politică de la conducerea capitalei germane.

Partidul de extremă stânga Die Linke a învins partidul de centru-dreapta CDU al cancelarului Friedrich Merz, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne realizate de televiziunile publice ARD și ZDF, scrie AFP.

Die Linke, condus de candidata principală Elif Eralp, a obținut între 24,5% și 26% din voturi, față de 20% pentru CDU, partid care face în prezent parte din coaliția de guvernare a capitalei germane.

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a înregistrat, de asemenea, creșteri importante în două alegeri regionale desfășurate duminică, la Berlin și în Mecklenburg-Pomerania de Vest, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne realizate de ARD și ZDF.

AfD s-a clasat pe primul loc în landul din nord-estul țării, cu 37-38% din voturi, potrivit sondajelor, și a obținut 16% la Berlin. Partidul ar urma însă să rămână în afara guvernării în ambele landuri, din cauza unui „cordon sanitar” privind lipsa cooperării, convenit de celelalte formațiuni importante.

Cancelarul german Friedrich Merz a descris duminică drept un „dezastru” înfrângerea categorică a partidului său, CDU, în alegerile dintr-un land din nord-estul țării, dar a promis că va continua programul de reforme.

„Reformele trebuie să vină”, a declarat el după ce partidul său de centru-dreapta s-a prăbușit la aproximativ 5% în Mecklenburg-Pomerania de Vest, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne.

„Îmi asum această responsabilitate pentru că vreau să duc țara noastră înainte.”

AfD a obținut o victorie și în Saxonia-Anhalt

AfD a obținut o victorie categorică în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, în estul Germaniei, devansând cu mult principalele partide tradiționale.

Nicio formațiune de extremă dreapta nu a preluat controlul asupra unui land german de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Guvernarea la nivel regional ar oferi AfD atribuții importante în domenii precum poliția, educația locală și cultura.

Saxonia-Anhalt are aproximativ 2,1 milioane de locuitori. Filiala regională a AfD este clasificată de serviciul german de informații interne drept „extremistă de dreapta”, o caracterizare respinsă de liderul formațiunii din land, Ulrich Siegmund.

„Nu este vorba doar despre Saxonia-Anhalt”, le-a spus Siegmund susținătorilor. „Este un semnal pentru întreaga Germanie - un semnal de încredere în sine.”