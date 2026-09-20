Regiunea Moscovei a fost ținta unuia dintre cele mai ample atacuri cu drone de la începutul războiului, chiar în ultima zi a alegerilor parlamentare din Federația Rusă. În urma loviturilor, două persoane au murit, o rafinărie strategică din capitală a fost cuprinsă de flăcări, iar aeroporturile au fost temporar blocate.

Ministerul Apărării de la Moscova a raportat interceptarea a peste 1.100 de drone ucrainene pe tot teritoriul țării, dar și deasupra peninsulei Crimeea și a Mării Negre. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a calificat operațiunea drept „cel mai mare atac din istorie” asupra capitalei ruse, precizând că apărarea antiaeriană a distrus aproximativ 450 de drone care se îndreptau spre oraș. Doar în intervalul orar 03:00–05:00, în regiunea Moscovei au fost doborâte 249 de drone în 17 districte, conform guvernatorului Andrei Vorobiov, transmite Kyiv Independent.

Mai multe videoclipuri publicate pe rețelele sociale arată rafinăria de petrol din districtul moscovit Kapotne cuprinsă de flăcări în urma mai multor atacuri cu drone. Martori citați de Reuters au raportat explozii puternice în zonă.

„O analiză a imaginilor filmate de martori indică faptul că rafinăria din Moscova s-a numărat printre țintele atacului. Primarul orașului confirmase anterior un atac asupra uneia dintre instalațiile rafinăriei, dar a declarat că nu au existat victime”, a relatat publicația rusă independentă Astra.

Rafinăria din Moscova este o unitate critică pentru alimentarea capitalei, având o capacitate de procesare de peste 11,6 milioane de tone de petrol pe an. Atacul face parte dintr-o serie lungă de lovituri ucrainene care au scos din funcțiune o parte din capacitatea de rafinare a Rusiei, provocând penurii de combustibil și cozi la benzinării în mai multe regiuni.

Doi morți, răniți și sute de oameni evacuați din blocuri

O dronă a lovit o clădire rezidențială din Sofino, o femeie fiind ucisă și alte cinci persoane rănite, inclusiv doi copii, potrivit lui Vorobiov. În Ramenskoe, fragmentele unei drone căzute au provocat un incendiu pe acoperișul unei clădiri rezidențiale cu 21 de etaje, ceea ce a dus la evacuarea a aproximativ 400 de persoane.

Într-un alt district, un bărbat a fost ucis după ce o dronă a lovit o locuință privată, au anunțat autoritățile ruse.

The Kyiv Independent nu a putut verifica imediat afirmațiile Rusiei.

Autoritățile aeronautice ruse au restricționat temporar operațiunile pe aeroporturile Domodedovo și Jukovski, situate în apropiere de Moscova, în cursul nopții, invocând motive de siguranță a zborurilor.

Ofensiva cu drone a avut loc în cea de-a treia și ultima zi a primelor alegeri pentru Duma de Stat organizate de la izbucnirea invaziei pe scară largă din 2022. Scrutinul, desfășurat fără o opoziție reală față de Vladimir Putin, a inclus și votul pe teritoriile ucrainene anexate ilegal (Crimeea, Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson), acțiune condamnată ferm de Kiev. De altfel, vineri, în prima zi de vot, secțiile au fost temporar închise și la Soci din cauza unei alerte similare.

„Atacul fără precedent a fost planificat clar cu scopul de a perturba alegerile. Inamicul a eșuat în acest demers”, a susținut primarul Serghei Sobianin.