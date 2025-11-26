Adevăratul „green flag”: Ce caută, de fapt, femeile într-o relație stabilă. De ce vulnerabilitatea asumată e mai puternică decât farmecul

Un studiu publicat în Evolutionary Psychological Science arată că în relațiile de durată, femeile sunt atrase de bărbații care vor să se dezvolte personal și să se înțeleagă pe ei înșiși. Nu vorbim despre discursuri motivaționale sau atitudini superficiale. Nu vorbim despre discursuri motivaționale sau atitudini superficiale, ci despre oameni care își pun întrebări, își reevaluează viața și își asumă felul în care reacționează în relații.

Echipa condusă de Mitch Brown a descoperit că acești bărbați sunt percepuți ca parteneri mai stabili și mai puțin tentați să fugă atunci când lucrurile devin complicate. În schimb, cei care nu investesc în ei sunt mai instabili și mai predispuși la infidelitate sau inconsistență în cuplu.

Pe X, fostul Twitter, circulă zilnic liste cu „green flags”, acele semne după care oamenii își dau seama că au în față un partener cu care pot construi ceva solid. Printre acestea sunt enumerate, de regulă, aceleași criterii stabilitatea emoțională, felul în care cineva își gestionează reacțiile la stres, consecvența dintre ce spune și ce face o anumită persoană. Aici, se vede o preocupare reală pentru maturitatea interioară a potențialilor parteneri, nu doar pentru farmecul de moment sau pentru replicile bine construite. Oamenii caută predictibilitate emoțională, nu spectacol.

Cum se construiește maturitatea într-o viață reală, nu ideală

Cercetarea „Contextual Preferences for Growth Motivation in Mates” mai arată și că există două moduri prin care oamenii pot să evolueze. Unul ține de experiențele prin care trec: călătorii, proiecte, situații noi care le schimbă perspectiva și îi fac să se maturizeze. Celălalt mod ține de felul în care își înțeleg reacțiile și își analizează viața: își pun întrebări, își corectează greșelile, își dau seama ce îi ajută și ce îi încurcă.

Dacă femeile i-au considerat mai potriviți pentru o relație stabilă pe bărbații care arătau oricare dintre aceste două forme de dezvoltare, pentru că păreau mai implicați, mai serioși și mai puțin tentați să complice relația prin comportamente nesigure, bărbații nu au ținut cont în mod deosebit de nivelul de dezvoltare personală al femeilor atunci când au evaluat atractivitatea pe termen lung.

„Green-flag-urile pe care le caută femeile într-o relație stabilă se pot duce către mai multe paliere. Unul și printre cele mai importante menționate este siguranța emoțională, aceasta fiind și principalul predictor al unei relații stabile, și care se traduce prin capacitatea partenerilor de a crea un spațiu în care emoțiile pot fi exprimate fără frică de critică, rușine sau invalidare,” explică pentru „Adevărul” Alexandra Dincovici, psiholog cu formare în psihoterapie centrată pe persoană. Ea descrie siguranța emoțională ca pe un comportament concret: ascultare activă, ton calm, validare și capacitatea de a repara conflictul fără ostilitate. Altfel spus, atunci când, partenerul rămâne prezent, calm, coerent, nu dispare, nu îți transferă ție responsabilitatea pentru emoțiile sale și are o viață echilibrată, după cum adaugă ea.

Prin maturitate, Alexandra Dincovici se referă la responsabilitate personală: partenerul care își ține promisiunile, își asumă greșelile, are o direcție în viață și nu fuge de discuțiile dificile. Conectarea autentică se reflectă și în comunicare. „Partenerul spune ce simte și ce vrea, dar fără pasiv-agresivitate, pune întrebări de clarificare și poate să discute despre viitor fără anxietate.”

De ce vulnerabilitatea asumată e mai puternică decât farmecul

În opinia sa, femeile preferă parteneri cu atașament securizat, deoarece aceștia oferă empatie și conectare autentică, prin validarea emoțiilor, exprimarea punctelor vulnerabile, înțelegerea unei alte perspective chiar dacă nu e de acord cu aceasta.

Consistența devine astfel o formă de liniște. „Mare parte dintre femei apreciază comportamentul constant, coerent, stabil. Acesta te caută și îți scrie constant, nu își schimbă planurile în ultimul moment fără un motiv serios, face ceea ce spune,”completează ea. Este de apreciat absența jocurilor psihologice, jocuri specifice stilurilor de atașament anxios sau evitant. De altfel, Alexandra Dincovici subliniază importanța respectului, loialității, integrității și a efortului reciproc, piloni care construiesc o relație în care oamenii se simt în siguranță.

La rândul său, Gabriela Marc, psiholog clinician principal și lector universitar asociat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, spune că: „Mulți dintre noi am fost cel puțin o dată cuprinși de forța iubirii: o vrajă puternică, aproape miraculoasă, care poate schimba dinamica dintre doi oameni într-o secundă. Din exterior pare magie, dar în profunzime sunt mecanisme emoționale complexe.”

În momentul în care conexiunea emoțională se erodează, fiecare interacțiune se transformă într-o tensiune acumulată. „Când dispare încrederea că partenerul va răspunde cu certitudine în momentele dificile, conflictele din cuplu nu sunt doar certuri, sunt proteste de reconectare.”

Din perspectiva psihologului, stabilitatea unui bărbat nu are legătură cu magnetismul social, ci cu modul în care își gestionează universul interior. „Răspunsul nu ține de farmec, nici de intensitate, nici de compatibilitate instantă. Ține de maturitatea emoțională și de capacitatea unui bărbat de a fi prezent în propria viață, ca să poată fi prezent și în relație.”

Mai precis, un bărbat devine un partener stabil atunci când își cunoaște propriile reacții, își recunoaște vulnerabilitățile și își poate regla emoțiile suficient încât să rămână prezent, conform spuselor sale. „Predictibilitatea emoțională este una dintre cele mai mari surse de siguranță pentru o femeie. Nu pentru că ar avea nevoie de control, ci pentru că relația se stabilizează în prezența unui om care știe să se autoregleze și nu funcționează pe pilot automat.”

Aceeași idee apare și în rezultatele studiului. Participanții au perceput în mod consistent că persoanele cu motivație scăzută de dezvoltare personală sunt mai predispuse la infidelitate. Oamenii par să intuiască faptul că lipsa evoluției personale poate traduce și o lipsă de investiție într-o relație. Așadar, motivația devine un semnal de maturitate, loialitate și capacitate de a susține o relație funcțională.



„Experiențele traumatice timpurii se infiltrează în cuplu ca un reflex.” Bărbații care se închid nu sunt nepăsători, ci copleșiți. Femeile care devin critice nu sunt dificile, ci speriate de absența emoțională a partenerului. Siguranța emoțională devine astfel centrul gravitațional al relației, nu un moft modern. „Femeile nu caută un bărbat fără vulnerabilități, caută un bărbat care le recunoaște, care își asumă responsabilitatea pentru ceea ce simte”, subliniază Gabriela Marc.

De ce predictibilitatea emoțională cântărește mai mult decât intensitatea

Diferența dintre un bărbat defensiv și unul prezent este vizibilă în micile detalii ale unei conversații. „Maturitatea emoțională se vede în modul în care un bărbat își reglează tonul, cum explică ce îl neliniștește, cum revine într-o discuție după un conflict.” Nu este nevoie de un set de tehnici elaborate. Este nevoie de prezență, claritate și alegerea conștientă de a nu transforma partenera în oglinda propriilor vulnerabilități. „Adevăratul green flag nu este un comportament exterior, este structura interioară a omului.”

Conform rezultatelor studiului, femeile nu caută perfecțiune, ci predictibilitate emoțională. Nu caută spectacol, ci prezență. Nu caută intensitate, ci stabilitate interioară. Motivația de a crește, de a reflecta, de a construi și de a repara relația după un moment dificil devine fundația unei relații care poate susține viața de cuplu, cu bune și rele, nu doar primul stadiu, respectiv îndrăgostirea.

Într-o cultură în care așteptările sociale și presiunea performanței au transformat datingul într-o piață a impresiilor, acest tip de maturitate devine un avantaj real. Dezvoltarea personală încetează să mai fie un slogan și devine un criteriu de siguranță, încredere și stabilitate. Conexiunea autentică începe de la structura interioară, nu de la promisiuni. Acolo se află adevăratul „green flag”