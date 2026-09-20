Trenul internațional România, blocat pe podul Giurgiu-Ruse din cauza unei probleme la locomotivă

CFR SA a anunțat că, duminică, 20 septembrie, trenul internațional IRN 461 „România” este oprit temporar pe podul feroviar Giurgiu-Ruse, în zona aflată pe teritoriul Bulgariei, din cauza unei probleme tehnice la locomotivă.

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„Potrivit informațiilor operative disponibile, este necesară intervenția unei echipe de mentenanță pentru verificarea și remedierea situației. Trenul a plecat din stația Giurgiu Nord la ora 13:27 și, după trecerea frontierei, a fost oprit pe teritoriul bulgăresc”, transmite compania într-un comunicat.

Intervenția tehnică se desfășoară în Bulgaria, trenul urmând să își continue parcursul după efectuarea verificărilor și remedierea problemei tehnice.

„CFR S.A. urmărește evoluția situației prin informațiile operative transmise de partea bulgară și va comunica date relevante privind continuarea circulației trenului.”

Luna aceasta, un incendiu a izbucnit la locomotiva unui tren aflat în stația CFR Buftea.

Pentru intervenția echipajelor de pompieri, linia de contact a fost scoasă temporar de sub tensiune pe distanța Periș–Chitila, pe ambele fire de circulație.

„În aceste condiții, circulația feroviară pe distanța Periș-Chitila este afectată temporar, până la finalizarea intervenției și îndeplinirea condițiilor tehnice necesare pentru repunerea sub tensiune a liniei de contact”, a transmis Compania de Căi Ferate.