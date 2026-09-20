 Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al FCSB. Becali: „Le fac un cadou suporterilor!” | adevarul.ro
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Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al FCSB. Becali: „Le fac un cadou suporterilor!”

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Gigi Becali a luat decizia finală în privința băncii tehnice de la FCSB. Patronul echipei a anunțat că Laurențiu Reghecampf va prelua formația bucureșteană, după ce antrenorul a ajuns la un acord pentru a se despărți de Esperance Tunis.

Laurențiu Reghecampf
Laurențiu Reghecampf Foto: Instagram @estofficiel

Rezultatele slabe, culminând cu înfrângerea categorică, 0-5 cu Universitatea Craiova, au dus în cele din urmă la despărțirea de tehncianul Marius Baciu. Revenirea lui Reghecampf reprezintă și o schimbare de direcție pentru Gigi Becali. Deși patronul FCSB susținuse că nu va mai lua decizii în funcție de dorințele suporterilor, a ales în cele din urmă un antrenor cerut insistent de fani. Astfel, Laurențiu Reghecampf se întoarce la FCSB pentru al treilea mandat.

„Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al FCSB. Este decizia mea, pe care am luat-o după ce am stat să mă gândesc foarte bine. Am fost impresionat de modul în care galeria a fost alături de echipă și după 0-5 la Craiova. Am văzut că suporterii i-au aplaudat pe jucători și au ținut să fie alături de ei și după acest eșec de la Craiova. Și atunci am decis să le fac un cadou și să le aduc antrenorul pe care ei îl vor. Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al FCSB, așa că suporterii să stea liniștiți. Ei sunt puterea acestui club și eu țin cont foarte mult de părerea suporterilor!”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Cum s-a întâmplat?

Patronul FCSB l-a contactat telefonic pe Reghecampf. Discuțiile dintre cei doi au avansat rapid, iar antrenorul și-a manifestat disponibilitatea de a reveni la FCSB. Potrivit lui Becali, Reghecampf nu a insistat asupra salariului, însă a solicitat prime consistente în funcție de performanțele obținute.

Da, eu nu am știut. Astăzi, când făceam săpături, am vorbit cu MM, m-am consultat. La un moment dat, mi-a spus cineva: «Băi, Gigi, tu ai văzut galeria?». Nu vreau să fac împotriva lor, că voiam să îl pun pe Zicu. Și îmi zice: «Băi, Gigi, cum să faci împotriva lor? Tu nu ai văzut că la 0-5 ei cântau?». Apoi, când am auzit așa, l-am sunat pe Mustață și l-am întrebat: «Voi pe cine vreți? Pentru că ce-ați făcut voi m-a impresionat tare și meritați». A zis: «Reghecampf sau Mirel Rădoi!». I-am zis: «Uite, pentru că Mirel este finul meu, îl voi suna prima dată pe el. Dacă răspunde, va fi el. Dacă nu va răspunde, va fi Reghecampf». L-am sunat de trei ori pe Mirel, nu a răspuns. L-am sunat pe Reghe, mi-a răspuns și am făcut pe loc negocierile. El a zis: «Nu mă interesează prea mult salariul. Mă interesează prime de calificare. 1.000.000 de euro primă de Champions? Îți dau pe loc. Tot așa, la Europa League, la Conference League. Atunci, trebuie să rezolv cu Rotaru (n.r. – are de achitat o sumă de bani)». Și am zis că rezolv!”, a mai dezvăluit Gigi Becali, conform Prima Sport.

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