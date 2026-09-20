Cristi Chivu I-a întrecut pe toți antrenorii lui Inter! A bătut recordul lui Mourinho și a stabilit cea mai rapidă bornă din Serie A

Cristian Chivu a reușit o performanță importantă pe banca lui Inter și a stabilit un nou record al clubului în Serie A. Antrenorul român a ajuns la 100 de puncte într-un timp mai scurt decât oricare dintre tehnicienii formației milaneze.

Cristi Chivu Foto: EPA

Performanța a fost atinsă după remiza cu AS Roma, scor 2-2, chiar dacă Inter nu a obținut victoria. Chivu a avut nevoie de doar 43 de meciuri pentru a strânge cele 100 de puncte în campionatul Italiei. Astfel, românul a depășit recordul deținut până acum de Jose Mourinho. Portughezul, care i-a fost antrenor lui Chivu între 2008 și 2010, ajunsese la aceeași bornă după 45 de partide. Chivu a reușit, așadar, să doboare recordul lui Mourinho cu două meciuri mai puțin, într-o perioadă în care rezultatele sale la Inter au început să intre în istoria clubului.

Rezultatele obținute de Chivu în Serie A:

31 de victorii (93 de puncte);

7 remize (7 puncte);

5 înfrângeri (0 puncte);

100 de puncte în total;

2,33 puncte per meci.

Inter, parcurs ofensiv foarte bun cu Chivu pe bancă

În meciurile din Serie A disputate sub comanda românului, formația milaneză a înscris 104 goluri și a primit 43. Un detaliu interesant este că niciuna dintre partide nu s-a terminat fără goluri, 0-0. În confruntările cu principalele rivale din campionat, Chivu are un bilanț favorabil. Singura formație împotriva căreia Inter nu a reușit să obțină niciun punct este AC Milan. Cele două rivale s-au întâlnit de două ori în mandatul românului, iar de fiecare dată victoria le-a revenit „rossonerilor”, cu 1-0.

În rest, Inter a adunat 24 de puncte în meciurile cu celelalte formații din grupul marilor echipe ale Italiei. Bilanțul este următorul: 3 puncte din două meciuri cu Juventus, 7 puncte din trei partide cu AS Roma, 4 puncte din trei jocuri cu Napoli, 6 puncte în două confruntări cu Lazio și 4 puncte din două meciuri împotriva Fiorentinei, conform sport.sky.it.

Mourinho, dat uitării. Chivu la putere!

În perioada petrecută pe banca lui Inter, Cristian Chivu a reușit să câștige toate punctele puse în joc împotriva a opt formații din Serie A: Sassuolo, Cagliari, Cremonese, Lazio, Pisa, Como, Genoa și Parma. Performanța îl plasează pe român în fruntea unei ierarhii importante din istoria clubului. Chivu este antrenorul care a ajuns cel mai repede la 100 de puncte în Serie A, depășindu-l pe Jose Mourinho.

În topul celor mai rapizi tehnicieni ai lui Inter care au atins această bornă se regăsesc și alte nume importante. Cinci antrenori care au câștigat cel puțin un titlu de campioni ai Italiei cu formația milaneză fac parte din această listă.