 „Vom mânca iarbă și scoarță de copac”. Avertismentul consilierului BNR, întărit de Cristian Păun: „România riscă să ajungă mai rău decât Grecia” | adevarul.ro
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Analiză „Vom mânca iarbă și scoarță de copac”. Avertismentul consilierului BNR, întărit de Cristian Păun: „România riscă să ajungă mai rău decât Grecia”

Analize Adevărul
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Declarația șocantă a consilierului BNR privind un scenariu de criză extremă a stârnit un val de reacții. Economistul Cristian Păun analizează situația reală a României și avertizează că datoria externă uriașă și lipsa reformelor ne pot împinge direct spre un acord dur cu FMI.

România se confruntă deja cu o criză economică
România ar urma să treacă prin perioade de foamete, conform consilierului BNR. Foto: Captură video

Un adevărat scandal a izbucnit după ce unul dintre cei mai apreciați experți ai Băncii Naționale, Eugen Radulescu, consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, a șocat într-o postare pe Facebook afirmând că „Vom mânca iarbă și scoarță de copac”. Reacțiile au fost pe măsură, iar declarația sa a deranjat mai ales în mediul politic. PSD a solicitat demiterea lui Rădulescu, iar afirmațiile consilierului lui Isărescu i-au împărțit pe români.

Dincolo de controversele uriașe apărute și de reacțiile dure, cuvintele lui Rădulescu, ar trebui privite ca un adevărat avertisment. Întrebarea logică care se pune în acest moment este cât de gravă ar fi în realitate situația României, în acest moment, în condițiile în care un avertisment atât de dur vine tocmai din partea unui expert BNR.

Profesorul de economie Cristian Păun, profesor la ANAF București, este de părere că situația României este una dramatică. Într-o analiză pentru „Adevărul”, el spune că România se află într-o situație mai delicată decât cea în care se afla Grecia în 2010, când a fost la un pas de faliment. Mai mult, România ar fi, din anumite puncte de vedere, la nivelul unor state africane.

Mai rău decât Grecia în 2010

„În final o să ajungem, fără doar și poate, în situația grecilor din 2010, adică în situația unor finanțe făcute praf și a unor finanțe care greu pot fi apoi reparate, cu niște costuri enorme. Din păcate, la noi Uniunea Europeană nu are cum să ne salveze atât de prompt și atât de consistent precum s-a întâmplat în cazul Greciei. Probabil că în cazul nostru salvarea va veni de la FMI și va fi o salvare mult mai dură din toate punctele de vedere, dacă, repet, nu reușim să facem corecțiile necesare noi, prin forțele noastre proprii și prin efortul propriu”, spune profesorul Păun.

De altfel, Cristian Păun consideră că în acest moment situația României este mai gravă decât în timpul crizei care a debutat în 2009. Comparativ cu situația în care ne găseam în acei ani, România a adunat o datorie uriașă pe care o plătește tot mai greu, iar începând cu 2027 vin ani și mai complicați, cu un vârf al plăților pentru datoria externă.

„Noi în momentul de față facem toate eforturile să reedităm un alt astfel de moment. În momentul de față, și aici poate facem din nou o paralelă cu Grecia și chiar și cu acel moment, România în acest moment arată mult mai rău decât în acel moment 2009-2010, pentru că sumele de bani aflate în joc sunt enorme. Gândiți-vă că noi acum avem o datorie externă publică undeva la 100 de miliarde de euro. În acel moment nu aveam această datorie publică externă care, în cazul intrării în încetare de plată sau în cazul unei probleme foarte mari, se va volatiliza foarte rapid și va trebui transformată în datorie publică internă. Adică noi trebuie să transformăm acei bani în euro, să-i dăm creditorilor internaționali, împrumutându-ne masiv de pe piața locală, prin tiparniță, prin pârghii inflaționiste și așa mai departe”, explică economistul.

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Riscul de colaps și de ce noi taxe ar fi fatale

Situația este cu atât mai complicată cu cât economia se află într-o pierdere de turație, iar motoarele creșterii de până acum, mai ales consumul, se află la cote minime. În plus, creșterea taxelor și a impozitelor nu mai reprezintă o opțiune și ar ruina și mai mult economia, crede Cristian Păun.

„Momentul de acum e mult mai complicat decât ceea ce s-a întâmplat în 2009-2010, iar impactul asupra populației și asupra economiei private poate să fie mult mai devastator. De asta este foarte important ca lucrurile să rămână sub control, să rămână sub o fermitate foarte mare din partea guvernului. Altfel spus să nu cedeze foarte ușor guvernul tuturor încercărilor de a schimba drumul acesta al asanării finanțelor publice. Trebuie să continuăm ajustarea fiscală și de preferabil ar fi să evităm pe cât posibil creșterile de taxe, orice altă creștere de taxe putându-ne fi fatală în momentul acesta”, susține el.

Autoritățile se află în situația de a nu mai putea să amâne reforma. Nu există alte alternativă, mai afirmă Cristian Păun.

„Suntem condamnați să reformăm România, suntem condamnați să o modernizăm, pentru simplul fapt că dacă nu o facem, va fi cumplit”, avertizează profesorul.

România nu doar că stă mai rău decât Grecia, dar nici nu are o poziție în Uniunea Europeană care să ofere Bruxelles-ului pârghiile necesare pentru a interveni într-o situație limită.

„Stăm și mai prost ca Grecia și nu avem poziția ei. Nu suntem integrați în Uniunea Europeană precum este Grecia, nu avem dezvoltarea industrială și diversificarea industrială pe care o are, sau sectorială pe care o are Grecia. Avem în continuare o dependență mult prea mare din punct de vedere economic de sectorul de stat, tot ce înseamnă subvenții, ajutoare de stat, mult mai mare decât ceea ce vedem astăzi în Grecia. Și da, stăm mult mai prost, inclusiv pe partea de integrare a noastră în lanțurile de valoare globale internaționale. Și energetic stăm mai prost decât grecii, deci la aproape orice capitol”, arată Păun.

„Blestemul resurselor”: România, la nivelul Ghanei

În acest caz, se poate vorbi de un paradox, ținând cont că teoretic România ar trebui să dețină resurse superioare Greciei, inclusiv în plan energetic. Cu toate acestea, deși România dispune de zăcăminte de gaze naturale și de o rețea hidro teoretic de invidiat comparativ cu cele mai multe state europene, prețul energiei este printre cele mai ridicate, ceea ce afectează din plin și industria. Profesorul Cristian Păun vorbește în acest caz de „blestemul resurselor” și compară România cu statele africane.

„Noi trăim ceea ce numesc astăzi economiștii „blestemul resurselor”. O țară slabă, slăbită de politicienii săi mediocri, trăiește blestemul resurselor. Este o țară bogată în resurse, dar care, din păcate, este săracă și sărăcită. Sunt luate niște decizii foarte proaste. Trăim cam același blestem al resurselor ca țările africane care stau pe zăcăminte de diamante și petrol, dar sunt condamnate la sărăcie. Și suntem, la nivelul corupției, la nivelul birocrației, al libertății economice, la nivelul Ghanei”, punctează Cristian Păun.

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