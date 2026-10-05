DNSC face angajări: 36 de posturi în securitate cibernetică, inclusiv pentru cei aflați la început de carieră

Intensificarea atacurilor cibernetice și nevoia de a răspunde rapid amenințărilor din ce în ce mai complexe determină Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) să își extindă echipa. Instituția scoate la concurs zeci de posturi în securitate cibernetică, inclusiv pentru candidații aflați la început de carieră.

DNSC face angajări Foto: arhivă

DNSC anunță că sunt disponibile 36 de posturi pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Generale Operațiuni Tehnice (DGOT), atât în București, cât și în mai multe locații din țară.

Instituția caută specialiști pentru poziții de expert securitate cibernetică, precum și pentru posturi de expert investigații digitale și analiză malware.

Posturile sunt disponibile în mai multe structuri ale Direcției Generale Operațiuni Tehnice, printre care Direcția Intervenție Rapidă la Incidente, Direcția Investigații și Atribuire, Serviciul PSIRT și Serviciul Protecție Cibernetică VIP.

Ce condiții trebuie să îndeplinească cei interesați

Candidații trebuie să aibă studii superioare în domeniile și specializările prevăzute în anunțurile de concurs. Printre condițiile de participare se numără și cunoașterea limbii engleze la un nivel de minimum B2, pentru care candidații trebuie să prezinte un document doveditor la depunerea dosarului.

O altă condiție este deținerea permisului de conducere categoria B.

Un aspect important al recrutării este că sunt disponibile și posturi pentru candidații aflați la început de drum profesional. Astfel, oportunitățile anunțate de DNSC nu se adresează exclusiv specialiștilor care au deja o experiență îndelungată în domeniul securității cibernetice.

Unde sunt disponibile posturile

Cele 36 de posturi sunt disponibile în București și în mai multe locații din țară, în cadrul structurilor care fac parte din Direcția Generală Operațiuni Tehnice.

Direcția reunește structuri cu atribuții în intervenția la incidente de securitate cibernetică, investigații și atribuirea acestora, precum și în protejarea unor categorii de infrastructuri și persoane împotriva amenințărilor informatice.

Printre structurile în care sunt disponibile posturile se află Direcția Intervenție Rapidă la Incidente, Direcția Investigații și Atribuire, Serviciul PSIRT și Serviciul Protecție Cibernetică VIP.

Până când pot fi depuse dosarele

Candidații interesați își pot depune dosarele până la 15 octombrie 2026, ora 17:00.

Dosarele pot fi transmise electronic la adresa concurs-105-DGOT@dnsc.ro sau pot fi depuse la sediul Directoratului Național de Securitate Cibernetică.

Anunțurile complete, condițiile de participare și fișele posturilor sunt disponibile pe pagina de carieră a DNSC.

Recrutarea are loc într-un moment în care securitatea cibernetică a devenit o componentă importantă a funcționării instituțiilor publice și a infrastructurilor esențiale, iar capacitatea de identificare, investigare și gestionare rapidă a incidentelor informatice presupune un număr tot mai mare de specialiști.