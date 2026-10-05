 DNSC face angajări: 36 de posturi în securitate cibernetică, inclusiv pentru cei aflați la început de carieră | adevarul.ro
search
Luni, 5 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

DNSC face angajări: 36 de posturi în securitate cibernetică, inclusiv pentru cei aflați la început de carieră

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Intensificarea atacurilor cibernetice și nevoia de a răspunde rapid amenințărilor din ce în ce mai complexe determină Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) să își extindă echipa. Instituția scoate la concurs zeci de posturi în securitate cibernetică, inclusiv pentru candidații aflați la început de carieră.

Holograme cu lacăte deasupra unei tastaturi, sugerând securitate cibernetică
DNSC face angajări Foto: arhivă

DNSC anunță că sunt disponibile 36 de posturi pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Generale Operațiuni Tehnice (DGOT), atât în București, cât și în mai multe locații din țară.

Instituția caută specialiști pentru poziții de expert securitate cibernetică, precum și pentru posturi de expert investigații digitale și analiză malware.

Posturile sunt disponibile în mai multe structuri ale Direcției Generale Operațiuni Tehnice, printre care Direcția Intervenție Rapidă la Incidente, Direcția Investigații și Atribuire, Serviciul PSIRT și Serviciul Protecție Cibernetică VIP.

Ce condiții trebuie să îndeplinească cei interesați

Candidații trebuie să aibă studii superioare în domeniile și specializările prevăzute în anunțurile de concurs. Printre condițiile de participare se numără și cunoașterea limbii engleze la un nivel de minimum B2, pentru care candidații trebuie să prezinte un document doveditor la depunerea dosarului.

O altă condiție este deținerea permisului de conducere categoria B.

Un aspect important al recrutării este că sunt disponibile și posturi pentru candidații aflați la început de drum profesional. Astfel, oportunitățile anunțate de DNSC nu se adresează exclusiv specialiștilor care au deja o experiență îndelungată în domeniul securității cibernetice.

Unde sunt disponibile posturile

Cele 36 de posturi sunt disponibile în București și în mai multe locații din țară, în cadrul structurilor care fac parte din Direcția Generală Operațiuni Tehnice.

Direcția reunește structuri cu atribuții în intervenția la incidente de securitate cibernetică, investigații și atribuirea acestora, precum și în protejarea unor categorii de infrastructuri și persoane împotriva amenințărilor informatice.

Printre structurile în care sunt disponibile posturile se află Direcția Intervenție Rapidă la Incidente, Direcția Investigații și Atribuire, Serviciul PSIRT și Serviciul Protecție Cibernetică VIP.

Până când pot fi depuse dosarele

Candidații interesați își pot depune dosarele până la 15 octombrie 2026, ora 17:00.

Dosarele pot fi transmise electronic la adresa concurs-105-DGOT@dnsc.ro sau pot fi depuse la sediul Directoratului Național de Securitate Cibernetică.

Anunțurile complete, condițiile de participare și fișele posturilor sunt disponibile pe pagina de carieră a DNSC.

Recrutarea are loc într-un moment în care securitatea cibernetică a devenit o componentă importantă a funcționării instituțiilor publice și a infrastructurilor esențiale, iar capacitatea de identificare, investigare și gestionare rapidă a incidentelor informatice presupune un număr tot mai mare de specialiști.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
digi24.ro
image
Selena Gomez, apariție spectaculoasă într-o ținută albă. Ce piese vestimentare au creat un look regal | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
După cinci luni de la demiterea lui Bolojan și trei încercări eșuate, Nicușor Dan începe astăzi consultările cu partidele pentru desemnarea unui nou premier. Care este programul și ce candidat susține fiecare partid
gandul.ro
image
„Lașitatea” se pedepsește cu moartea. Sentință pentru 27 de soldați
mediafax.ro
image
Dan Negru, discurs viral înainte de România – Suedia! Mesaj special pentru Gică Hagi: „E singurul care a recunoscut”
fanatik.ro
image
Spitalele regionale de urgență, după 20 de ani: SRU Craiova înregistrează cel mai mare avans. Unde se află Iașiul și Cluj-Napoca
libertatea.ro
image
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
digi24.ro
image
Gică Hagi a lăsat PATRU fotbaliști în afara lotului pentru România - Suedia!
gsp.ro
image
Surpriză: decizia luată de Florin Răducioiu, a doua zi după ce s-a căsătorit
digisport.ro
image
Monica Bârlădeanu, mesaj public pentru soțul ei. „Îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine”
click.ro
image
Șoc în AUR după anunțul lui George Simion că nu merge la consultări. Petrișor Peiu: "Habar n-aveam. Nu mi-a spus"
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Motivul halucinant pentru care un pasager beat l-a atacat pe şoferul unui microbuz din Târgu Jiu
observatornews.ro
image
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l!
cancan.ro
image
Fostul judecător CCR Lăzăroiu, panicat că nu mai sunt bani de pensii. El are o pensie specială de 10.000 euro
newsweek.ro
image
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
prosport.ro
image
Taxă în plus pentru moștenitorii care amână succesiunea. Cât plătești după doi ani
playtech.ro
image
Ruptura neştiută Bogdan Stelea – Gică Hagi. Ce se ascunde în spatele criticilor dure ale lui „Arnold” la adresa selecționerului
fanatik.ro
image
Submarine fără echipaj, noua armă a cartelurilor pentru a aduce cocaină în Europa
ziare.com
image
Ion Țiriac, lovitură de proporții: complexul care promite să schimbe sportul românesc: "Se lucrează în ritm alert"
digisport.ro
image
Imagine rară cu Cătălin Scărlătescu! Juratul de la „MasterChef”, surprins într-o ipostază discretă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa de la Breaza a lui Cheloo. A renunțat la apartamentul din București și s-a mutat aici. Vila e din lemn, cu o curte imensă, iar peisajul din apropiere îți taie respirația / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Schimbare importantă la bancomatele din România când scoți bani! Este obligatoriu
mediaflux.ro
image
Imagini șocante la Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie, în timp ce micile handbaliste strigau disperate
gsp.ro
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni
actualitate.net
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV
actualitate.net
image
Rocsana Marcu a vândut o vilă de 12 milioane de euro în Dubai cu ajutorul Google Translate! „El nu vorbea o boabă de engleză, eu nu vorbeam o boabă de rusă”
click.ro
image
Elena Gheorghe, trasă prin inel. Secretul siluetei de invidiat: „După 35 de ani e musai”
click.ro
image
Copiii Mirelei Vaida și-au făcut propria „afacere”. Cât cer de la vecini
click.ro
Cora Pearl Profimedia png
I se spunea „Marea orizontală”! Povestea curtezanei care se oferea bărbaților goală pe o tavă și își vopsea părul în culoarea trăsurii ei
okmagazine.ro
Michael Douglas Kathleen Turner, Profimedia (1) jpg
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță
okmagazine.ro
Planta-parașută a înflorit pentru prima dată în Grădina Botanică din București
Planta-parașută a înflorit pentru prima dată în Grădina Botanică din București
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Sylvester Stallone, bătaie cu Richard Gere pe platourile de filmare. „L-am tras afară de pe bancheta din spate...”
image
Rocsana Marcu a vândut o vilă de 12 milioane de euro în Dubai cu ajutorul Google Translate! „El nu vorbea o boabă de engleză, eu nu vorbeam o boabă de rusă”

OK! Magazine

image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță