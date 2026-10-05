Nicușor Dan începe luni, de la ora 14:00, o nouă rundă de consultări după căderea Guvernului Mureșan, iar întrebarea centrală e simplă: pe cine desemnează premier și cine va vota noul cabinet? Analistul George Jiglău explică pentru „Adevărul" că Alexandru Nazare e varianta cu cele mai mari șanse — singurul nume pe care nimeni nu l-a criticat public — dar că un scenariu similar celui Tomac nu poate fi exclus. Cât despre anticipate: pentru prima dată, condițiile constituționale sunt îndeplinite, iar amenințarea e mai reală ca oricând.

Principalii favoriți pentru noua desemnare de premier, pe care o pregătește Nicușor Dan Foto: Administrația Prezidențială

„Dintre cele două variante, domnul Nazare pare să fie acceptat de aproape toată lumea. Nimeni nu a criticat ideea numirii lui. Dacă ne uităm la ultimele cinci luni, el a fost ministru de Finanțe în toate guvernele propuse, inclusiv în guvernul Veștea și în guvernul Tomac. Deși a făcut parte din propunerea de Guvern Veștea, liberalii lui Bolojan nu s-au distanțat de el”, a explicat George Jiglău.

Analistul amintește și precedentul Tomac, perceput de opinia publică ca fiind prea apropiat de președinte, respins de PNL, care a ajuns să își depună mandatul după acuzații că ar fi format un guvern marionetă. În opinia sa, un scenariu asemănător nu poate fi exclus nici în cazul desemnării lui Nazare.

„Dacă domnul Nazare este desemnat, este de așteptat ca liberalii să fie cel puțin dispuși să discute cu el. Va rămâne de văzut cum va arăta componența guvernului pe care l-ar propune și dacă PNL, poate și USR, ar vota acel guvern în Parlament. Cu siguranță, ar avea mai multe șanse decât domnul Grindeanu. Dacă ar fi desemnat Grindeanu sau, probabil, oricine altcineva de la PSD, s-ar putea să aibă parte de exact același tratament pe care PSD l-a aplicat cabinetului Mureșan.

Așadar, dintre cele două variante, domnul Nazare pare să aibă mai multe șanse. Totuși, acest lucru nu garantează că Parlamentul îl va învesti pe acesta. Ne amintim ce s-a întâmplat când a fost desemnat Tomac. Acesta a fost perceput ca fiind prea apropiat de președinte, ceea ce îi enerva pe liberali. Așa se face că Tomac a fost respins de PNL și, până la urmă, și-a depus mandatul, pentru că a fost acuzat că a făcut un guvern marionetă, un guvern PSD-ist. Prin urmare, este posibil ca un scenariu asemănător să se repete și în cazul unui guvern Nazare”, a continuat George Jiglău.

Ce supriză poate pregăti Nicușor Dan?

Analistul susține că singura surpriză la care ne putem aștepta este ca Nicușor Dan să desemneze un premier tehnocrat.

„Surpriza ar putea fi un alt tehnocrat, nu domnul Nazare. S-au vehiculat mai multe nume. Despre domnul Niculescu nu s-a mai vorbit prea mult în ultima vreme, dar ar putea reapărea. Despre el nu am auzit decât lucruri bune, din partea tuturor. Totuși, discuția ar fi exact aceeași. Pe diverse liste scurte de posibili tehnocrați au apărut și alte nume, iar fiecare ar genera probabil aceeași discuție.

În acest moment, nu cred că cei de la PNL și USR ar refuza discuțiile cu orice variantă de tehnocrat. Totuși, s-ar putea ca ei să acționeze în oglindă față de PSD, exact așa cum PSD a acționat față de PNL când PNL avea un premier desemnat, dacă mâine vom vedea o desemnare venită de la PSD”, a continuat George Jiglău.

Potrivit acestuia, în acest moment nu se observă un tratament diferențiat între cei patru actori politici, aplicat de către Nicușor Dan, ci dimpotrivă, aceștia sunt plasați în aceeași categorie.

„Nu mi se pare că președintele îi tratează diferit pe cei patru actori politici. Dimpotrivă, îi pune pe toți în aceeași categorie. Când se adresează partidelor, nu discută despre AUR și alți suveraniști, dar atunci când are o așteptare sau o critică, o exprimă față de toate cele patru partide”, a mai declarat George Jiglău.

Ce opțiuni mai are Nicușor Dan după căderea Guvernului Mureșan. De ce PSD nu putea vota „fără să se detoneze în interior”

Nicușor Dan poate juca cartea anticipatelor mult mai credibil

Potrivit acestuia, pentru prima dată sunt îndeplinite condițiile care îi permit președintelui să dizolve Parlamentul și să declanșeze alegeri anticipate, ceea ce face ca această variantă să fie mai realistă.

Analistul precizează că interpretarea anticipatelor depinde de poziția fiecărui partid: pentru unele formațiuni reprezintă o amenințare, pentru altele o oportunitate sau o soluție.

„Cât despre discuția privind anticipatele, nu cred că este ceva ce președintele trebuie să folosească drept amenințare. Este pur și simplu o amenințare. Acum, pentru prima dată, sunt îndeplinite condițiile care îi permit președintelui să dizolve Parlamentul și să declanșeze alegeri anticipate. De aceea, amenințarea este mult mai reală. Totul depinde: pentru cine nu își dorește anticipatele, este o amenințare; pentru cine și le dorește, este o oportunitate, un scenariu plauzibil sau o soluție. Prin urmare, nu aș spune neapărat că președintele amenință.

În săptămânile trecute discutam cu cineva că, în acest moment, tot mai multe partide iau în calcul varianta anticipatelor, inclusiv PNL și chiar USR. Miercuri, după votul din Parlament, domnul Muraru de la PNL și Dominic Fritz au spus deschis că este cazul să luăm în calcul anticipatele și să ne întoarcem la popor. Cred că doar UDMR a spus, dacă nu mă înșel, că mai degrabă nu, deși au existat și acolo unele nuanțe. Iar PSD pare singurul partid care nu este deloc mulțumit de perspectiva anticipatelor; nu le-a luat în calcul ca pe o variantă pozitivă”, a mai transmis George Jiglău.

Programul anunţat de Administraţia Prezidenţială

Șeful statului are luni consultări cu:

Partidul Social Democrat – la ora 14:00

Alianţa pentru Unirea Românilor – la ora 14:30

Partidul Naţional Liberal – la ora 15:00

Uniunea Salvaţi România – la ora 15:30

Uniunea Democrată Maghiară din România – la ora 16:00

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale – la ora 16:30

Partidul S.O.S. România – la ora 17:00

Partidul Oamenilor Tineri – la ora 17:30

Grupul parlamentar Uniţi pentru România – la ora 18:00

Grupul parlamentar PACE – Întâi România – la ora 18:30

parlamentarii neafiliaţi – la ora 19:00

Potrivit articolului 85 din Constituție, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește Guvernul după ce Parlamentul îi acordă votul de încredere.

Pe cine va desemna preşedintele Nicușor Dan ca viitor prim-ministru?

Articolul 103 din Constituție prevede că președintele României desemnează candidatul pentru funcția de prim-ministru după ce consultă partidul care are majoritatea absolută în Parlament sau, dacă o astfel de majoritate nu există, partidele reprezentate în Parlament. Candidatul trebuie să ceară votul de încredere al Parlamentului pentru programul și întreaga listă a Guvernului în termen de 10 zile de la desemnare. Programul și lista Guvernului sunt dezbătute de Camera Deputaților și de Senat în ședință comună, iar Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor.