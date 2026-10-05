 Germania riscă să fie atrasă într-un conflict direct cu Rusia, avertizează șeful serviciului de informații externe | adevarul.ro
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Germania riscă să fie atrasă într-un conflict direct cu Rusia, avertizează șeful serviciului de informații externe

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Germania riscă să fie atrasă într-un conflict militar direct cu Rusia, pe fondul intensificării ceea ce Berlinul descrie drept „războiul din umbră” purtat de Moscova împotriva statelor europene, a avertizat luni șeful serviciului german de informații externe, scrie politico.eu.

Martin Jaeger, directorul Serviciului Federal de Informații
Martin Jaeger, directorul Serviciului Federal de Informații Foto: X@TRTWorldNow

Martin Jaeger, directorul Serviciului Federal de Informații (BND), a declarat în fața parlamentarilor că relația dintre Germania și Rusia a intrat într-o etapă „nouă și mai periculoasă”.

„Germania este în pericol să fie atrasă într-un conflict violent cu Rusia. Tentativa de atac de la Leipzig este doar un exemplu în acest sens”, a spus Jaeger, referindu-se la un presupus atac cu dronă asupra unui avion cargo ucrainean pe aeroportul din Leipzig, în august.

Potrivit șefului BND, Germania a devenit unul dintre principalele obstacole în calea ambițiilor Moscovei de a-și extinde influența în Europa și, prin urmare, o țintă prioritară pentru operațiunile rusești.

„Nicio altă țară nu reprezintă în prezent o amenințare atât de directă, amplă și concretă pentru Germania”, a spus el. „Nu noi am căutat această confruntare. Rusia ne-o impune și ne consideră un adversar principal pentru că refuzăm să acceptăm politica sa revizionistă și expansionistă și războiul său de agresiune împotriva Ucrainei.”

Avertisment privind o nouă escaladare în Ucraina

Jaeger a avertizat, de asemenea, că războiul din Ucraina intră într-o etapă deosebit de periculoasă, în timp ce președintele rus Vladimir Putin se confruntă cu presiuni interne tot mai mari pentru a demonstra progrese militare.

„Rusia este hotărâtă să aducă Ucraina în genunchi în această iarnă”, a spus șeful BND. „Trebuie să ne așteptăm la atacuri rusești de o amploare și o brutalitate pe care nu le-am mai văzut la această scară. Războiul din Ucraina intră într-o etapă nouă și extrem de periculoasă.”

Potrivit lui Jaeger, Putin a ajuns într-un punct în care nu mai poate opri pur și simplu războiul fără să-și pună în pericol poziția politică în Rusia.

„Trebuie să demonstreze un succes în Ucraina care, din perspectiva Rusiei, să justifice sacrificiile uriașe făcute până acum”, a spus el.

Declarațiile vin la o zi după ce cancelarul german Friedrich Merz a vizitat Kievul și a anunțat noi măsuri de sprijin pentru Ucraina.

Vizita a avut loc într-un moment dificil pentru Merz, după ce partidul Alternativa pentru Germania (AfD), considerat apropiat de pozițiile Moscovei, s-a clasat pe primul loc în două alegeri regionale recente. Rezultatele au alimentat temerile că problemele politice interne ale cancelarului ar putea afecta sprijinul Berlinului pentru Ucraina.

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La Kiev, Merz a încercat să transmită un mesaj de fermitate.

„Domnule Putin, puneți capăt acestui război fără sens”, a declarat cancelarul german, într-o formulare care amintește de celebrul apel lansat de președintele american Ronald Reagan lui Mihail Gorbaciov, la Berlin, în 1987: „Domnule Gorbaciov, dărâmați acest zid”.

„Războiul din umbră” al Rusiei împotriva Germaniei

În fața parlamentarilor, Jaeger a acuzat serviciile ruse de intensificarea operațiunilor clandestine împotriva Germaniei.

El a făcut referire la tentative de sabotaj, atacuri cibernetice și alte acțiuni pe care Berlinul le consideră parte a unei campanii hibride desfășurate de Moscova.

„Rusia poartă un război din umbră împotriva noastră”, a spus Jaeger. „Acest război nedeclarat nu poate fi înțeles în categoriile militare sau juridice convenționale. Germania nu a declarat stare de apărare, și totuși suntem atacați.”

Șeful BND a susținut că serviciul de informații are nevoie de atribuții suplimentare pentru a răspunde amenințării. Un proiect de lege aflat în pregătire în Germania ar urma să consolideze capacitatea BND de a contracara operațiunile externe.

„Serviciile de informații ruse operează cu un grad ridicat de profesionalism și lipsă de scrupule”, a spus Jaeger. „Amenințarea unor atacuri împotriva unor ținte din Germania rămâne reală și imediată. Trebuie să răspundem acestei amenințări. Acest lucru presupune și o schimbare fundamentală în cadrul Serviciului Federal de Informații.”

Nu există, deocamdată, indicii privind un atac asupra NATO

Jaeger a precizat că serviciile germane nu au în prezent dovezi care să indice pregătirea unui atac rusesc de amploare împotriva unui stat membru NATO.

El a avertizat însă că Moscova ar putea recurge la operațiuni mai limitate și greu de atribuit direct statului rus.

„Considerăm în totalitate posibil ca Rusia să desfășoare operațiuni țintite, de amploare redusă”, a spus el, evocând modelul „omuleților verzi” care au participat la anexarea Crimeei de către Rusia în 2014.

Germania și alte state europene au avertizat în mod repetat că Rusia desfășoară o campanie de acțiuni hibride, inclusiv atacuri cibernetice, sabotaje și operațiuni cu drone.

Moscova a respins în trecut acuzațiile privind implicarea sa în astfel de operațiuni, susținând că guvernele occidentale folosesc aceste afirmații pentru a justifica majorarea cheltuielilor militare și menținerea sprijinului pentru Ucraina.

Rusia a negat, de asemenea, că intenționează să atace state membre NATO. Președintele Vladimir Putin a declarat recent că Moscova nu amenință alte țări și că nu intenționează să lanseze un atac împotriva acestora, dar a avertizat că Rusia va răspunde în cazul unei agresiuni împotriva sa.

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