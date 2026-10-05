Petrișor Peiu nu merge la Cotroceni nici măcar pentru o cafea: „La orice instituție din România se bea o cafea proastă”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat înaintea consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni, că nu are așteptări mari de la întâlnirea cu președintele Nicușor Dan. Peiu a subliniat însă că formațiunile politice trebuie să respecte regulile democratice și să participe la dialog.

„Mă duc în speranța de a vedea măcar o licărire de înțelegere din partea domnului președinte și, în rest, n-am mari speranțe”, a afirmat Petrișor Peiu, într-un interviu acordat „Adevărul”.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. Foto: Adevărul

Liderul grupului AUR a insistat asupra necesității respectării regulilor democratice, inclusiv în contextul nemulțumirilor exprimate de o parte dintre alegătorii formațiunii față de participarea la consultările convocate de șeful statului.

„Repet, respectăm niște reguli democratice și lumea trebuie să înțeleagă, inclusiv votanții noștri care sunt supărați că discutăm cu Nicușor Dan, trebuie să înțeleagă că regulile democratice trebuie respectate pas cu pas”, a declarat Peiu.

Acesta a explicat că respectarea acestor reguli este necesară atât pentru funcționarea unei societăți democratice, cât și pentru ca electoratul să poată evalua comportamentul și responsabilitatea actorilor politici.

„Atât pentru a construi o societate, repet, după modelul democrației britanice, care mie mi se pare modelul suprem de democrație pentru un stat european, dar și pentru a da electoratului posibilitatea să înțeleagă singur cine este responsabil și cine nu în comportament”, a mai spus Petrișor Peiu.

Peiu a făcut și o remarcă ironică despre cafeaua servită la Palatul Cotroceni, spunând că va avea parte măcar de o cafea, chiar dacă aceasta nu este una foarte bună.

„La orice instituție din România se bea o cafea proastă”, a glumit reprezentantul AUR.

El a rememorat apoi o schimbare despre care a spus că a avut loc în Guvern după venirea lui Adrian Năstase în funcția de premier, în 2000, când cănile de tip comunist ar fi fost înlocuite cu ceșcuțe de cafea și au fost aduse espressoare.

„A fost prima oară în istoria Guvernului României în care s-au înlăturat ceștile și farfurioarele de cafea după modelul comunist, cu borcanele alea mari, cu două dungi albastre, și s-au adus ceșcuțe normale de cafea, cum era în lumea civilizată, s-au adus și espressoare”, a conchis Petrișor Peiu.

Declarațiile au fost făcute înaintea noii runde de consultări convocate de Nicușor Dan la Cotroceni. AUR a fost programat să intre la discuții la ora 14.30, după PSD și înaintea PNL. Din delegația formațiunii face parte și Petrișor Peiu, în timp ce liderul AUR, George Simion, nu participă la această rundă de consultări.