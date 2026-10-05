Nobelul pentru Medicină 2026, împărţit de trei cercetători pentru descoperiri care au făcut posibilă „controlarea” celulelor cu lumină

Premiul Nobel pentru Medicină va fi împărţit în 2026 de Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel pentru cercetările care au făcut posibilă dezvoltarea optogeneticii.

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Anunțul a fost făcut luni, 5 octombrie, pe site-ul oficial al instituţiei și marchează începutul săptămânii în care sunt anunțate toate Premiile Nobel din acest an.

Munca celor trei cercetători a dus la înțelegerea și folosirea unor canale ionice activate de lumină, deschizând drumul către optogenetică. Practic, această metodă le permite oamenilor de știință să controleze activitatea anumitor celule prin intermediul luminii și a devenit un instrument valoros în cercetarea biomedicală. Una dintre cele mai importante zone în care este folosită este studiul sistemului nervos.

Cine sunt cei trei laureaţi

Cei trei laureaţi sunt Karl Deisseroth, Peter Hegemann şi Georg Nagel.

Karl Deisseroth s-a născut pe 18 noiembrie 1971, la Boston, în Statele Unite. Cercetătorul este afiliat Howard Hughes Medical Institute și Stanford University și primește o treime din Nobelul pentru Medicină pentru contribuțiile sale la studiul canalelor ionice activate de lumină și la optogenetică.

Peter Hegemann s-a născut pe 11 decembrie 1954, la Münster, în Germania. Cercetătorul de la Humboldt University of Berlin este, la rândul său, recompensat cu o treime din premiu pentru contribuțiile sale în același domeniu.

Cel de-al treilea laureat, Georg Nagel, s-a născut pe 24 august 1953, la Weingarten, în Germania. Cercetătorul afiliat University of Würzburg împarte distincția cu Deisseroth și Hegemann pentru descoperirile care au contribuit la dezvoltarea optogeneticii și la utilizarea canalelor ionice activate de lumină.

Cum se decide cine primește Nobelul

Înainte ca numele laureaților să fie anunțate, în spațiul public apar adesea speculații despre posibilii câștigători. Acestea nu trebuie însă confundate cu nominalizările oficiale, deoarece Fundația Nobel păstrează secrete atât identitatea persoanelor nominalizate, cât și numele celor care au făcut propunerile.

Procesul începe cu trimiterea unor invitații către persoane care au dreptul să nominalizeze candidați. Regulile Nobel nu permit autopropunerea, iar o nominalizare este valabilă doar pentru anul respectiv. Dacă un cercetător nu câștigă în anul în care a fost propus, nominalizarea nu se reportează automat pentru ediția următoare.

În cazul Premiului pentru Medicină, procesul implică cercetători și cadre universitare din comunitatea științifică internațională. De-a lungul timpului, mii de persoane eligibile au primit dreptul de a face propuneri. Printre acestea se află foști laureați ai Nobelului pentru Medicină și anumite categorii de profesori.

După încheierea perioadei de nominalizări, începe evaluarea propriu-zisă. Termenul-limită pentru transmiterea propunerilor este 31 ianuarie, iar analiza poate continua timp de mai multe luni. Comitetul poate apela și la specialiști din afara organismelor Nobel pentru a evalua rezultatele candidaților.

În septembrie, comitetul transmite recomandările către organismul care are ultimul cuvânt. Pentru Nobelul pentru Medicină, laureații sunt aleși prin vot de Nobel Assembly de la Karolinska Institutet, formată din 50 de membri.

Nici după desemnarea laureaților procesul nu devine complet transparent. Documentele referitoare la nominalizări, evaluări și discuțiile purtate în timpul procedurii rămân confidențiale timp de cinci decenii.

Urmează Premiile Nobel pentru Fizică și Chimie

Odată cu anunțul făcut pe 5 octombrie, a început seria Premiilor Nobel din 2026. Pe 6 octombrie va fi anunțat laureatul sau laureații pentru Fizică, iar pe 7 octombrie vine rândul premiului pentru Chimie.

Premiul pentru Literatură va fi anunțat joi, 8 octombrie, în timp ce Nobelul pentru Pace va fi făcut public vineri, 9 octombrie. Ultima distincție din calendar este Premiul Sveriges Riksbank pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel, programat pentru luni, 12 octombrie.

Premiile Nobel sunt acordate din 1901, cpnform testamentului lui Alfred Nobel. Inventatorul suedez a stabilit inițial cinci categorii: fizică, chimie, fiziologie sau medicină, literatură și pace.

Premiul pentru Științe Economice a fost creat mult mai târziu, în 1968, de banca centrală a Suediei, în memoria lui Alfred Nobel.

Ceremoniile de decernare au loc în mod tradițional pe 10 decembrie, data la care a murit Alfred Nobel.