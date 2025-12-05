Clinica stomatologică unde a murit fetița de doi ani clarifică informațiile despre intervenție și echipamente: „Nicio acțiune de mușamalizare”

În urma tragediei de la Crystal Dental Clinic, unde micuța Sara Visoiu și-a pierdut viața pe 13 noiembrie 2025, clinica a transmis un comunicat oficial pentru a clarifica informațiile eronate apărute în spațiul public și pentru a oferi detalii bazate pe documente oficiale.

Reprezentanții clinicii afirmă că multe dintre informațiile apărute în spațiul public în ultimele zile sunt inexacte sau speculative. Avocatul clinicii, Valerică Tudor, își începe mesajul cu un apel la echilibru și respect pentru adevăr: „Suntem profund marcați de această pierdere și transmitem, încă o dată, întreaga noastră compasiune familiei. Respectăm durerea părinților și înțelegem reacția publicului, însă este esențial ca discuția să se bazeze pe informații corecte și verificabile”.

Tragedia s-a produs în urma unei proceduri stomatologice, în timpul căreia fetiței i s-a făcut o formă de sedare. Ulterior, copilul a intrat în stop cardiorespirator. Conform informațiilor apărute anterior în presă, resuscitarea a durat aproximativ o oră, iar trei apeluri succesive la 112 au fost efectuate din clinică. La sosirea echipajelor medicale, starea copilei era deja critică, iar ulterior s-a constatat decesul. Primele date neoficiale din autopsie au indicat edem pulmonar și cerebral.

„Nu a fost anestezie generală”. Ce tip de procedură s-a făcut

Una dintre cele mai vehiculate informații în spațiul public a fost aceea că fetița ar fi fost supusă unei anestezii generale. Clinica respinge această variantă.

„Micutei Sara i s-a efectuat o procedură de sedare profundă, nu anestezie generală. Diferența între cele două proceduri este una majoră, atât medicală, cât și procedurală. Documentele oficiale confirmă acest lucru fără echivoc”, explică avocatul Valerică Tudor.

El subliniază că sedarea a fost efectuată de un medic ATI cu competență în pediatrie și că, în mod întâmplător, în clinică se afla și un al doilea medic ATI, programat anterior pentru o altă procedură care a fost însă anulată. Ambii medici au participat ulterior la manevrele de resuscitare.

Echipamentele și medicamentele pentru urgențe se aflau în cabinet

Avocatul spune că afirmațiile privind lipsa aparaturii de resuscitare sunt infirmate de documentele puse la dispoziție anchetatorilor.

„În cabinet existau aparate de sedare, monitoare de funcții vitale, defibrilator, trusă de intubare, tuburi de oxigen și toate medicamentele necesare intervențiilor în situații de bradicardie sau stop cardiorespirator. Toate echipamentele erau noi, funcționale și conforme standardelor. Orice afirmație contrară este infirmată de probele aflate la dosar”.

Clinica precizează că personalul venit ulterior nu a adus „echipamente lipsă”, ci doar medicamente de suport, în eventualitatea în care ar fi fost nevoie de suplimentare.

În investigațiile de presă anterioare s-a relatat că unitatea fusese autorizată anul trecut să efectueze sedări profunde pentru copii, o autorizare extrem de rară pentru cabinetele stomatologice. Totuși, ancheta autorităților continuă pentru a stabili dacă aceste proceduri au fost realizate în condiții conforme.

Documentele medicale ale fetiței nu indicau contraindicații

O altă informație intens circulată în mediul online este cea potrivit căreia fetița ar fi avut afecțiuni severe care ar fi contraindicat sedarea. Avocatul clinicii respinge această teorie: „Nici analizele prezentate de părinți, nici ecografia abdominală, nici electrocardiograma, nici adeverința medicului de familie nu indicau vreo contraindicație pentru sedare. Toate aceste documente se află în dosarul cauzei și sunt evaluate de instituțiile competente”.

Intervenția de urgență

Clarificări au fost aduse și în ceea ce privește momentul în care s-a sunat la 112, subiect intens discutat după ce s-a aflat că au existat trei apeluri succesive, ultimul la aproximativ 50 de minute de la debutul complicațiilor.

„Un pacient aflat în stop cardiorespirator nu poate fi transportat până la stabilizare. În cabinet se aflau doi medici ATI care au intervenit imediat, au intubat pacienta, au inițiat manevrele de resuscitare și au administrat medicamentele necesare. Apelul la 112 a fost efectuat exact în momentul în care stabilizarea temporară a fost posibilă”, a explicat avocatul.

Clinica mai precizează că părinții au semnat consimțământul informat înaintea procedurii, document aflat deja la dosarul anchetei. Această clarificare vine după ce, în spațiul public, circulaseră informații despre o presupusă lipsă a consimțământului.

Despre imaginile de pe camerele de supraveghere

S-au făcut numeroase speculații legate de o posibilă ștergere a imaginilor video sau de acțiuni ale clinicii de „acoperire” a celor întâmplate. Avocatul respinge aceste afirmații: „Nicio acțiune de mușamalizare. Specialistul IT a fost chemat la solicitarea organelor de poliție pentru a oferi suport tehnic. DVR-urile sunt în custodia anchetatorilor încă din seara de 13 noiembrie. Îndepărtarea unor inscripții de la intrare reprezintă o decizie comercială firească, având în vedere suspendarea activității punctului de lucru”.

În paralel, instituțiile medicale au deschis propriile verificări. Un for profesional a confirmat în presă că a început analiza documentelor și a procedurilor aferente cazului, pentru a stabili dacă au fost respectate standardele profesionale.

La finalul comunicării, clinică își reafirmă disponibilitatea de a colabora cu autoritățile: „Tragedia Sarei este o durere pe care o purtăm cu toții. Ne angajăm să colaborăm deplin cu autoritățile, să răspundem responsabil și transparent și să susținem, prin tot ce ține de noi, buna desfășurare a anchetei”, a transmis avocatul Valerică Tudor.