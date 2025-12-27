search
Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Adevărul
Cutremur în armata ucraineană după pierderea Siverskului: comandanți demiși, rapoarte false și decizii care au dus la dezastru

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Pierdere fulgerătoare a orașului Siversk, din nordul regiunii Donețk, a declanșat primele consecințe în lanț în rândul conducerii militare ucrainene. Comandantul Brigăzii 54 Mecanizate Separate, colonelul Oleksi Konoval, a fost deja demis, iar comandantul Brigăzii 10 Vânători de Munte, colonelul Volodimir Poteșkin, ar urma să fie eliberat din funcție după revenirea din spital, potrivit unor surse din cadrul Forțelor de Apărare, citate de Ukrainska Pravda.

Trupele ruse au reușit să ocupe Siversk profitând de ceață/FOTO:X
Trupele ruse au reușit să ocupe Siversk profitând de ceață/FOTO:X

Brigada 54 asigura apărarea chiar în interiorul orașului Siversk, în timp ce Brigada 10 era desfășurată la sud de localitate. Trei surse din structurile de apărare susțin că deciziile de demitere sunt legate de rapoarte false înaintate de conducerile celor două unități.

Concret, comandanții ar fi raportat existența unor poziții defensive în sectoarele lor de responsabilitate, deși, în realitate, respectivele poziții erau abandonate de mult timp. Adevărul a ieșit la iveală în momentul în care orașul a fost pierdut aproape în totalitate, iar Rusia a anunțat oficial capturarea Siverskului pe 12 decembrie.

Corpul 11 de armată, sub comanda căruia se aflau cele două brigăzi, ar fi avut încredere deplină în rapoartele primite, considerându-le conforme cu situația din teren. Deși echipele de control ale corpului se deplasau periodic în unități, discrepanțele dintre rapoarte și realitatea de pe câmpul de luptă nu au fost depistate, susțin sursele, întrucât problemele erau constant ascunse.

În urma evenimentelor, gruparea de forțe „Est” a retras Corpul 11 și pe comandantul acestuia, generalul de brigadă Serhii Sircenko, din gestionarea situației de la Siversk. În zonă a fost constituită o nouă grupare tactică, „Soledar”, condusă de generalul de brigadă Denis Maistrenko, fost comandant al Brigăzii 54 și actual șef al centrului de instrucție „Desna”. Militarii care au lucrat cu acesta îl descriu drept un comandant eficient și bine văzut în rândul trupelor.

Totodată, comisii de verificare au fost trimise la Brigăzile 54 și 10, iar coordonarea grupării tactice „Soledar” a fost preluată direct de comandantul grupării „Est”, generalul de brigadă Dmitro Bratișko.

Sursele Ukrainska Pravda afirmă că Bratișko a reacționat extrem de dur la aflarea veștii privind pierderea orașului și ar fi cerut, aproape cu orice preț, arborarea drapelului ucrainean într-o zonă a Siverskului. În acest context, un steag a fost transportat cu drone de către operatorii Brigăzii 54 și amplasat pe clădirea gării feroviare – un gest simbolic menit să demonstreze controlul asupra orașului, deși situația reală din teren era mult mai gravă.

Potrivit acelorași surse, trupele ruse au reușit să ocupe Siversk profitând de cețurile dense care au acoperit regiunea Donețk în lunile noiembrie și decembrie 2025. Începând cu a doua jumătate a lunii noiembrie, Brigada 54 ar fi început să-și piardă capacitatea de a neutraliza eficient forțele ruse care se infiltrau în oraș. Din aproximativ 15 militari ruși care pătrundeau în zonă, doar 10 erau eliminați, în timp ce restul reușeau să se strecoare neobservați și să se consolideze în interiorul localității.

