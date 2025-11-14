Ce arată autopsia fetiței care a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Nu ar fi trebuit anesteziată | Surse

Fetița de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București avea afecțiuni grave și nu ar fi trebuit anesteziată, au afirmat surse medicale, vineri, 14 noiembrie, după efectuarea autopsiei.

Potrivit surselor, la autopsie, medicii legiști au descoperit o serie de analize care arată că fetița ar fi avut afecțiuni grave care, în mod normal, nu permit anestezia.

Acestea susțin, însă, că încă așteaptă date exacte, care cel mai probabil vor veni în câteva săptămâni.

Vă reamintim că fetița de doi ani a intrat în stop cardio-respirator joi seară, într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei, și nu a mai putut fi resuscitată.

Ulterior, tatăl fetiței a declarat că la primele investigații pe care le-au făcut, analizele la ficat arătau valori de 6 ori peste limita normală, iar acest lucru a fost semnalat medicilor.

„I-am făcut niște analize fetiței, că știam că trebuie să aibă o intervenție la dinți. Trebuia să facă două tratamente de canal. Analizele fetiței au ieșit aseară (miercuri- n.n.), în jurul orei 21:00-22:00. Soția le-a trimis doctorului, i-a spus că niște valori la ficat au ieșit mai mari, de 6 ori decât este limita. A spus că vorbește astăzi cu doamna anestezistă. După 20 de minute, după ce a sedat-o, copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-a anunțat abia după o oră și ceva. Și ambulanță, la fel, a venit după o oră și ceva. Nu ne-a lăsat să intrăm nici acum. Au trecut patru ore”, a povestit tatăl copilului.

Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control și Inspecția Sanitară

În urma tragediei, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a informat că incidentul petrecut la clinica stomatologică va fi verificat de Corpul de Control al Ministerului, de Inspecția Sanitară de Stat și de Colegiul Medicilor.

El a menționat, la rândul său, că primit informații potrivit cărora „anumite analize medicale ale pacientei erau în afara intervalului de referinţă”, subliniind însă că este esențial să se cunoască exact despre ce parametri este vorba.

Clinica unde a avut loc intervenţia îi aparţine medicului stomatolog Sorina Blaj, fondatoarea Crystal Dental Clinic și a noului centru specializat pe sedare profundă, Crystal Dental Dreamzzz, situat în București.

Crystal Dental Clinic are patru clinici în București, care cuprind 26 de cabinete și o echipă de peste 125, și este deținută integral de Sorina Blaj, conform datelor oficiale.