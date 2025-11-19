search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Colegiul Medicilor a început ancheta după moartea fetiței de 2 ani într-o clinică stomatologică

Colegiul Medicilor a demarat un control disciplinar după moartea unei fetițe de doi ani într-un cabinet stomatologic din București. 

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

„Ancheta are ca scop stabilirea dacă starea de sănătate a copilului permitea administrarea anesteziei și dacă medicii nu s-au grăbit când au decis sedarea copilei”, a precizat  Catalina Poiana, președinta Colegiului Medicilor din România, în cadrul unei conferințe de presă.

Procurorii așteaptă raportul medico-legal care va stabili cauza exactă a decesului, după ce raportul preliminar al autopsiei a arătat că fetița suferea de mai multe afecțiuni preexistente, potrivit surselor medicale citate. 

În cadrul anchetei vor fi analizate toate documentele medicale ale copilului, dosarul de la medicul de familie, dar și analizele efectuate înaintea intervențiilor stomatologice, necesare pentru orice pacient anesteziat. Scopul este refacerea traseului medical și identificarea eventualelor erori ale personalului medical.

„O anchetă disciplinară condusă de Colegiul Medicilor va lua în discuție felul în care a fost evaluat copilul înaintea administrării anesteziei, decizia de a da această anestezie și felul în care s-a efectuat actul medical. Totodată, în cazul în care există și o anchetă penală, aceasta primează”, a declarat Catalina Poiana.

Verificările se fac sub coordonarea procurorului de caz. Sunt analizate probele ridicate la fața locului, aparatura folosită și imaginile de pe camerele de supraveghere din cabinet. Sursele medicale au menționat că fetița ar fi avut afecțiuni care ar fi contraindicau anestezia, iar medicii legiști urmează să decidă dacă anestezistul ar fi putut identifica aceste probleme înainte de procedură.

Anterior, Ministerul Sănătății a suspendat activitatea clinicii stomatologice, după ce Inspecția Sanitară de Stat a descoperit nereguli și a aplicat amenzi în valoare de 100.000 de lei. Raportul de control al ISS a fost transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru continuarea anchetei.

„Ministerul Sănătății reafirmă angajamentul ferm pentru transparență și respectarea cadrului legal, precum și disponibilitatea de a colabora în mod deplin cu autoritățile competente pe parcursul procedurilor în curs. Având în vedere ancheta penală aflată în desfășurare, instituția nu poate furniza informații suplimentare la acest moment. Atribuțiile Ministerului Sănătății se încheie odată cu transmiterea documentației către autoritățile abilitate”, se arată în comunicatul ministerului.

