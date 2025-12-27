Fragmente de ceramică din timpurile biblice, descoperite la locul „Arcei lui Noe”. „Ar putea dovedi că arca a existat cu adevărat”

Fragmente de ceramică datând din epoca biblică au fost descoperite în estul Turciei, în apropierea formațiunii Durupınar – o structură geologică cu formă de navă, de mult timp asociată de unii cercetători cu legenda Arcei lui Noe, potrivit The Sun.

Artefactele au fost scoase la lumină în timpul unor lucrări de amenajare a unui drum, iar profesorul Faruk Kaya, de la Universitatea Agri Ibrahim Cecen, consideră că acestea reprezintă dovezi ale unei așezări umane din Epoca Cuprului.

Această epocă - între anii 5500 și 3000 î.Hr - este adesea legată de povestea biblică a lui Noe, iar prezența ceramicii sugerează că oamenii trăiau în zonă în perioada în care tradiția plasează marele potop.

Profesorul Kaya subliniază că fragmentele descoperite indică activitate umană clară și atrage atenția asupra necesității protejării sitului, deoarece vizitatorii ar lua acasă pietre și alte materiale considerate importante pentru cercetare.

Formațiunea Durupınar a fost observată pentru prima dată în 1959 de inginerul turc Ilhan Durupinar, în timpul unor zboruri de cartografiere.

Conturul formațiunii seamănă izbitor cu o navă

Ploile abundente și cutremurele înregistrate de-a lungul anilor au scos la iveală și mai mult din conturul său, care seamănă izbitor cu o navă uriașă.

Poziționarea sa, în proximitatea față de Muntele Ararat – locul unde, potrivit Cărții Genezei, s-ar fi oprit Arca lui Noe după cele 150 de zile de potop – a alimentat interesul public și speculațiile.

Dimensiunile formațiunii par să se apropie de cele menționate în Biblie, ceea ce a atras atenția cercetătorilor. În 2022, a fost înființată o echipă de studiu dedicată, formată din specialiști în geofizică, chimie și geoarheologie, care analizează sistematic zona.

Primele rezultate sugerează că regiunea ar fi putut susține viață umană încă din Epoca Cuprului, iar noile fragmente ceramice sunt privite ca o piesă importantă în acest puzzle arheologic.

Profesorul Kaya spune că nu există nicăieri în lume o formațiune similară și propune înființarea unui centru de cercetare și conservare în apropiere de Ararat, după modelul unor instituții similare din SUA, Olanda sau Hong Kong, pentru a proteja și valorifica acest sit cu potențial istoric și religios unic.