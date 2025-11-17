search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
Cazul fetiței de doi ani care a murit după o anestezie la stomatolog: Cum putea fi evitată tragedia

Publicat:
Ultima actualizare:

Tragedia petrecută într-o clinică stomatologică, unde o fetiță de doar doi ani a murit după administrarea unei anestezii, ridică întrebări grave despre prevenție, protocoale medicale și responsabilitatea unităților care tratează copii foarte mici. 

Cum putea fi evitată tragedia de la dentist. FOTO: Shutterstock
Cum putea fi evitată tragedia de la dentist. FOTO: Shutterstock

  Un medic stomatolog intervievat la Digi24 explică ce ar fi putut preveni deznodământul fatal.  

„Bine ar fi să ne ducem copiii la stomatolog în primul an de viață, pentru că în felul acesta părinții vor avea ocazia să afle informații valide despre sănătatea oro-dentară”, a declarat medicul. „După prima vizită, controalele periodice trebuie continuate chiar și în lipsa unor carii evidente. Din păcate, de mult prea multe ori, copiii ajung la stomatolog când deja au o patologie complexă, chiar și la vârste foarte mici. Poate părea paradoxal, dar ne întâlnim des cu situații de copii foarte mici cu patologii extrem de complexe”, a declarat medicul. 

Printre aceste patologii, medicul a menționat „cariile precoce ale copilăriei sau caria severă precoce, care afectează incisivii frontali până la gingie, cu abcese și complicații ce se pot extinde la dinții laterali. În aceste cazuri, părinții ajung la stomatolog abia când apar dureri foarte mari”.

Referitor la anestezia generală, stomatologul a subliniat că aceasta nu se poate face în cabinete obișnuite, ci doar în medii cu spitalizare de zi: „Unii copii au nevoie de anestezie pentru că nu poți să te aștepți la cooperare extrem de bună din partea lor. În aceste cazuri, anestezia generală trebuie să se întâmple în condiții de spitalizare, cu monitorizare completă și echipă specializată. În România nu există unități de stat care să ofere acest tip de servicii, iar sectorul privat are posibilități limitate.”

Medicul a precizat că vârsta ideală pentru anestezie generală este cât mai mare: „Nu putem să recomandăm anestezia generală de la o anumită vârstă, ci există recomandări care ne îndeamnă să o amânăm pentru motive stomatologice cât mai mult posibil. Ar fi ideal să amânăm până după 3 sau 5 ani. Dar dacă copilul nu doarme, nu poate mânca, are dureri foarte mari, atunci trebuie intervenit – însă doar în condiții speciale.”

În plus, procedura presupune prezența obligatorie a unui anestezist: „Cu anestezia generală la copii nu se ocupă decât medicul anestezist. Solicitarea poate veni de la stomatolog, dar decizia finală aparține anestezistului. Aceasta nu înseamnă că fiecare cabinet stomatologic trebuie să aibă un anestezist, dar anestezia generală nu se poate face fără el”, a explicat medicul.

Tragedia fetiței ar fi putut fi evitată dacă intervenția ar fi avut loc într-un mediu specializat, cu evaluări prealabile și controale stomatologice regulate. Lipsa infrastructurii corespunzătoare în România și tratarea acestor cazuri în cabinete obișnuite transformă procedurile invazive la copii mici într-un risc major.

Societate

