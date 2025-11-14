Clinica stomatologică unde a murit fetița de doi ani ar fi funcționat fără autorizație sanitară. Autoritățile anunță noi controale

Clinica stomatologică în care o fetiță de doi ani și-a pierdut viața după o procedură de sedare nu avea autorizație sanitară de funcționare. Instituțiile de control anunță verificări și posibile sancțiuni suplimentare.

Clinica stomatologică unde a murit fetița nu avea autorizație sanitară de funcționare, potrivit informațiilor Digi24. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică București au confirmat că unitatea depusese un dosar pentru obținerea autorizației abia pe 16 mai anul acesta, însă documentația era incompletă.

DSP a solicitat mai multe acte esențiale: avizul Colegiului Medicilor Stomatologi București, avizul pentru specialitatea ATI de la Colegiul Medicilor București, procedurile oficiale pentru sedare și certificatul de înregistrare la CNCAN necesar pentru activitatea de radiologie dentară. Lipsesc exact documentele pentru procedura de sedare, iar Direcția de Sănătate Publică din București nu le-a primit nici până astăzi, motiv pentru care autorizația nu a fost emisă.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că „cel mai probabil și această clinică va fi închisă”. Oficialul a precizat că este în desfășurare un control național amplu în urma căruia „peste 20 de clinici au fost închise și peste 30 sancționate”.

Fetița a intrat în stop cardiorespirator în urma sedării

Copila în vârstă de doi ani a suferit un stop cardiorespirator după sedare, iar medicii nu au reușit să o salveze. Ministrul Rogobete a spus că, din primele date, se pare că personalul medical a sunat cu întârziere la 112 pentru a chema ambulanța.

Surse Digi24 afirmă că aceeași clinică fusese amendată la începutul anului cu 20.000 de lei pentru neefectuarea sterilizării instrumentarului.

Colegiul Medicilor Stomatologi din București s-a autosesizat

Colegiul Medicilor Stomatologi din București a anunțat, printr-un comunicat, că s-a autosesizat în acest caz. „În urma ședinței Biroului executiv de astăzi, va fi demarată cercetarea disciplinară”, a transmis instituția.

La finalizarea procedurii, rezultatele vor fi făcute publice. CMSB a precizat că „va continua să ofere întregul suport anchetei judiciare în curs”.