Apă gratuită în metrou, aeroporturi, gări și în toate instituțiile publice. Condițiile de funcționare a dozatoarelor - proiect

Instituțiile și autoritățile publice, unitățile sanitare publice, unitățile de învățământ, precum și operatorii care administrează stații de metrou, gări, autogări și aeroporturi vor avea obligația să asigure accesul gratuit la apă potabilă pentru public, călători, pacienți sau beneficiari ai serviciilor publice, potrivit unui proiect analizat de Profit.ro.

Anterior, a existat un proiect care impunea un preț maxim la sticla cu apă vândută în aeroporturi, la metrou sau în gări, respins recent de senatori, unul din argumentele principale fiind că legea prevede acum acces gratuit oricui la apa de la robinet, care poate fi solicitată oricărei unități de alimentație publică.

În noul proiect se arată că, în prezent, accesul la apă potabilă în spațiile publice interioare din România - de la sălile de așteptare ale instituțiilor publice la instanțele judecătorești, unitățile sanitare, unitățile de învățământ sau nodurile de transport - este deficitar și neuniform reglementat.

Autorii proiectului susțin că actualul cadru normativ se concentrează preponderent pe monitorizarea calității apei de la robinet și pe conformitatea rețelelor publice de distribuție, însă legislația nu instituie o obligație clară pentru administratorii clădirilor publice de a asigura puncte de hidratare gratuită pentru cetățeni.

„În lipsa unei astfel de obligații, cetățenii aflați în situații de așteptare prelungită, în tranzit sau în unități de învățământ sunt constrânși să achiziționeze apă îmbuteliată de la comercianți privați sau automate de vânzare. Această situație generează inechități sociale, afectând în special persoanele vulnerabile (elevi, pensionari, persoane cu venituri reduse), și contribuie la generarea unei cantități semnificative de deșeuri de plastic. Mai mult, în clădirile vechi sau cu infrastructură sanitară inadecvată, simpla existență a rețelei de apă nu garantează accesul facil la o sursă de băut igienică în zonele de relații cu publicul”, arată inițiatorii proiectului, potrivit Profit.

Ce prevede noul proiect

Dacă proiectul devine act normativ, instituțiile și autoritățile publice, unitățile sanitare publice, unitățile de învățământ, precum și operatorii economici care administrează stații de metrou, gări feroviare, autogări și aeroporturi vor avea „obligația de a asigura accesul gratuit la apă potabilă pentru publicul vizitator, călători, pacienți sau beneficiari ai serviciilor publice”.

Potrivit proiectului, îndeplinirea obligației se face prin „amplasarea de dozatoare de apă potabilă în spațiile de așteptare, holurile de acces și zonele de tranzit intens circulate, indiferent dacă locația permite sau nu racordarea directă la rețeaua publică de distribuție a apei”.

Funcționarea dozatoarelor de apă, indiferent de tipul acestora (racordate la rețea sau cu alimentare prin recipiente), este condiționată de respectarea cumulativă a unor măsuri: a) dotarea cu pahare de unică folosință, confecționate din materiale biodegradabile sau reciclabile; b) existența unui contract de prestări servicii cu o unitate de profil autorizată, care să asigure furnizarea apei, mentenanța și igienizarea periodică a aparatelor.

Pentru dozatoarele alimentate cu apă îmbuteliată, furnizorul are obligația de a pune la dispoziția instituției sau unității contractante, la fiecare aprovizionare realizată, o copie a celui mai recent buletin de analiză pentru lotul de apă furnizat.

Buletinul de analiză trebuie să fie disponibil pentru consultare la solicitarea oricărei persoane interesate sau a organelor de control.