Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Fetița de 2 ani care a murit după o anestezie mai fusese sedată anterior. Clinica susține că avea autorizațiile necesare

Publicat:

Reprezentanții clinicii stomatologice unde o fetiță de 2 ani a murit în urma unei proceduri de sedare, au transmis sâmbătă că unitatea medicală a funcționat „în baza autorizațiilor și avizelor necesare”, eliberate de instituțiile competente. Crystal Dental Clinic afirmă că a cooperat pe deplin cu autoritățile și că regretă profund tragedia. Cu o zi în urmă, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a declarat că autorizaţiile nu au fost emise corespunzător.

Crystal Dental Clinic afirmă că are „o activitate de peste două decenii” FOTO: Shutterstock
Reprezentanții subliniază că toate activitățile de sedare profundă desfășurate în ultimii ani „s-au realizat în cadrul unei unități care a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare”.

„În urma informaţiilor apărute în spaţiul public în cursul zilei de vineri, dorim să formulăm câteva precizări, cu toată responsabilitatea şi cu deplin respect faţă de tragedia pe care o traversăm împreună cu familia îndurerată. Suntem profund marcaţi de cele întâmplate şi cooperăm integral cu autorităţile pentru clarificarea completă a situaţiei. Pentru corecta informare a publicului, menţionăm că activităţile de sedare profundă, desfăşurate de clinică în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unităţi care a funcţionat în baza autorizaţiilor şi avizelor necesare, eliberate de instituţiile competente”, transmit aceștia sâmbătă, 15 noiembrie, potrivit News.ro.

În plus, unitatea medicală anunță că se afla în proces de extindere, investind în noi spații și echipamente moderne de sedare. Pentru acestea, procedurile de avizare „sunt în desfășurare”, iar demersurile „au fost cunoscute și monitorizate de instituțiile abilitate”.

„Aceste demersuri au fost cunoscute şi monitorizate de instituţiile abilitate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Regretăm faptul că în spaţiul public au circulat informaţii incomplete sau denaturate, care pot crea confuzie într-un moment încărcat emoţional. Considerăm că orice evaluare trebuie realizată exclusiv pe baza documentelor oficiale, nu prin speculaţii sau afirmaţii neverificate”, spun reprezentanţii clinicii.

Fetița mai fusese sedată la aceeași clinică 

Reprezentanții Crystal Dent au susținut că fetița a mai trecut printr-o procedură de sedare profundă pe 27 ianuarie 2025, în cadrul aceleiași clinici și efectuată de aceeași echipă medicală, medic anestezist și medic stomatolog. Atunci, procedura s-a încheiat „fără complicații și cu o recuperare completă”.

În ultimii peste 11 ani de activitate, clinica noastră a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeași echipă dedicată și calificată, fără niciun incident anterior, punând mereu pe primul loc siguranța și confortul pacienților noștri, în special al celor mici”, au precizat reprezentanții clinicii într-un comunicat.

Crystal Dental Clinic promovează pe site-ul său sedarea profundă ca o „opțiune sigură și eficientă pentru pacienții cu tratamente stomatologice complexe sau pentru cei care suferă de anxietate stomatologică severă”. Clinică susține că medicul specialist în sedare profundă era prezent în permanență, iar medicamentul era administrat sub supraveghere medicală strictă. De asemenea, pe site se menționa că procedura ar fi fost considerată potrivită și pentru pacienții cu boli cronice, iar riscurile, cum ar fi reacțiile alergice sau problemele respiratorii, erau descrise ca rare și monitorizabile. Fetița de 2 ani care a murit ar fi avut boli cronice. 

Clinica are peste 20 de ani de activitate

Crystal Dental Clinic afirmă că are „o activitate de peste două decenii” și o echipă de peste 100 de profesioniști. Conducerea unității spune că rămâne angajată în „transparență, cooperare instituțională” și sprijinirea tuturor procedurilor necesare pentru clarificarea completă a cazului.

„Rămânem angajaţi în transparenţă, cooperare instituţională şi susţinerea tuturor procedurilor necesare pentru clarificarea completă a faptelor. Suntem alături de familie în această perioadă extrem de dificilă şi evităm orice declaraţie care ar putea accentua durerea sau influenţa ancheta în curs”, mai transmite clinica.

Declarațiile celor de la Crystal Dental Clinic vin după ce, vineri, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a transmis concluziile preliminare ale echipei de control trimise la fața locului.

„Autorizațiile nu au fost emise corespunzător”, a precizat ministrul, adăugând că unitatea verificată „nu funcționează corespunzător, funcționează improvizat și nu respectă normative”.

