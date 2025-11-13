Caz tragic la o clinică dentară: o fetiță de doi ani a murit după o anestezie prea puternică

O fetiță de doar doi ani a murit, joi seară, după ce a suferit complicații în urma unei anestezii administrate într-o clinică dentară din București. Potrivit primelor informații, copila ar fi primit o doză prea mare de anestezic, iar medicii nu au mai reușit să o salveze.

În jurul orei 17.30, fetița, adusă la stomatolog pentru o problemă medicală minoră, a început să dea semne că se simte rău după administrarea anesteziei, potrivit Antena 3CNN. Personalul medical a încercat să o resusciteze timp de aproximativ 40 de minute. Micuța a intrat de trei ori în stop cardiorespirator — de două ori a dat semne că răspunde manevrelor, însă în final, organismul ei a cedat.

Medicul care a efectuat intervenția lucrează și la Spitalul de Urgență Floreasca.

