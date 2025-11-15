Tatăl fetiței care a murit la dentist acuză clinica de mușamalizare: „Chemau băiatul cu camere”. Ce le răspunde celor care învinovățesc părinții

Un copil de doi ani a murit la o clinică stomatologică din București, iar familia acuză medicii că ar fi încercat să mușamalizeze tragedia. „Să cheme băiatul cu camere”, ar fi spus angajații clinicii, potrivit tatălui micuței. El cere autorităților să analizeze imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Părinții Sarei sunt profund îndurerați, iar fetița a fost condusă pe ultimul drum sâmbătă, în orașul natal, Câmpulung Muscel. Andrei Vișoiu, tatăl micuței, a oferit detalii cutremurătoare despre ceea ce s-a întâmplat la clinică.

„Spuneau încontinuu: «Să cheme băiatul cu camere, băiatul cu sistemul video». A venit cu o cheie, nu știu ce a făcut, a plecat. Rog organele competente și instituțiile statului să-și facă datoria cât mai transparent și să verifice foarte bine camerele, că acolo se vede tot și de acolo se pot lua cele mai mari probe și cele mai multe, pentru că s-a dus viața unui copil de doi ani, care era sănătos”, a declarat tatăl, potrivit Antena 3.

"Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitatu pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia nimic, ei deja chemaseră avocatul acolo, juristul, probabil i-a spus ce să facă. [...] Ei au chemat Ambulanţa, au sunat la Ambulanţă, când copilul era mort! Când au ieşit primele două asistente, [...] recepţia le-a trimis peste drum, că mai aveau o clinică unde noi acolo am operat copilul prima dată, s-a dus să-i aducă trusă de prim-ajutor. Nu aveau nici trusă de prim-ajutor, vă daţi seama?" a relatat tatăl fetiţei decedate.

Tatăl a precizat că familia fusese deja îngrijorată de rezultatele analizelor medicale.

„Într-adevăr, ieșiseră niște valori la analize mult mai mari, noi am insistat să nu ne ducem, că lumea spune că ne-am dus copilul la moarte, cum să ducem copilul la moarte?!? Avea nişte infecţii foarte mari la 2 sau 3 dinţi şi trebuia mers. Nu am dus copilul la moarte, am dus copilul la o clinică bună, unde mai făcusem acolo o operație, am vrut ce e mai bun pentru copil, dar nu știam noi că ei o omoară. Nu n-au decis să o omoare, teoretic, dar, practic, uitați ce s-a întâmplat. Am mai făcut la dânşii şi a fost ok, nu a fost nicio problemă. Ei nu trebuiau să ne cheme, au insistat și soția are mesaje, le-a dat și aseară, la televizor, unde le spune că valorile sunt mai mari decât trebuie și bine ar fi să o amânăm. Apoi, ei au dat mesaj, au spus să venim”, a spus tatăl fetiței.

Mama fetiței nu a putut participa la înmormântare. „Ne-au nenorocit. Deci, m-a nenorocit și pe mine, și pe soție. Soția nu a putut să participe la funeralii”, a mai spus tatăl potrivit sursei citate.

Acuzații de mușamalizare

Andrei Vișoiu susține că, în timp ce personalul clinicii încerca să o resusciteze pe fetiță, timp de peste o oră, angajații ar fi chemat deja avocatul și au încercat să ascundă ceea ce se întâmpla. „Era foarte stresați unii cu alții când se vedeau, să nu-i vadă soția. Soția, vă dați seama, că a simțit și s-a uitat după ei ce fac”, a declarat el.

Cazul este anchetat de poliție, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a trimis Corpul de Control la clinica dentară, iar Colegiul Medicilor Stomatologi a demarat verificări pentru a stabili dacă au fost respectate protocoalele și procedurile medicale.

DSP: Cabinetul dentar nu avea autorizație de funcționare

Reprezentanții subliniază că toate activitățile de sedare profundă desfășurate în ultimii ani „s-au realizat în cadrul unei unități care a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare”.

DSP a transmis că SC Crystal Dental Clinic SRL are autorizație sanitară de funcționare pentru punctul de lucru din Str. Olteni din București, dar nu și pentru cel din Str. Cluceru Udricani, acolo unde copila de doi a decedat.

Reprezentanții clinicii au făcut cerere pentru a obține autorizația, însă nu au depus la dosar toate actele necesare.

„La data de 16.05.2025, SC Crystal Dental Clinic SRL a depus la instituția noastră dosarul pentru emiterea ASF. În urma evaluării obiectivului și analizei documentelor depuse la dosar, a fost solicitată completarea dosarului cu următoarele documente: certificatul de avizare emis de Colegiul Medicilor Stomatologi București, certificatul de avizare emis de către Colegiul Medicilor București pentru specialitatea ATI, procedura de inhalosedare și analgosedare și certificatul de înregistrare a activității în domeniul nuclear emis de CNCAN pentru radiologia dentară. Până la data prezentei, documentele menționate anterior nu au fost depuse”, a transmis DSP.