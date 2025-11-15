search
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Tatăl fetiței care a murit la dentist acuză clinica de mușamalizare: „Chemau băiatul cu camere”. Ce le răspunde celor care învinovățesc părinții

0
0
Publicat:

Un copil de doi ani a murit la o clinică stomatologică din București, iar familia acuză medicii că ar fi încercat să mușamalizeze tragedia. „Să cheme băiatul cu camere”, ar fi spus angajații clinicii, potrivit tatălui micuței. El cere autorităților să analizeze imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Tată fetiței de 2 ani care şi-a pierdut viaţa acuză clinica de mușamalizare FOTO: FB
Tată fetiței de 2 ani care şi-a pierdut viaţa acuză clinica de mușamalizare FOTO: FB

Părinții Sarei sunt profund îndurerați, iar fetița a fost condusă pe ultimul drum sâmbătă, în orașul natal, Câmpulung Muscel. Andrei Vișoiu, tatăl micuței, a oferit detalii cutremurătoare despre ceea ce s-a întâmplat la clinică. 

„Spuneau încontinuu: «Să cheme băiatul cu camere, băiatul cu sistemul video». A venit cu o cheie, nu știu ce a făcut, a plecat. Rog organele competente și instituțiile statului să-și facă datoria cât mai transparent și să verifice foarte bine camerele, că acolo se vede tot și de acolo se pot lua cele mai mari probe și cele mai multe, pentru că s-a dus viața unui copil de doi ani, care era sănătos”, a declarat tatăl, potrivit Antena 3.

"Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitatu pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia nimic, ei deja chemaseră avocatul acolo, juristul, probabil i-a spus ce să facă. [...] Ei au chemat Ambulanţa, au sunat la Ambulanţă, când copilul era mort! Când au ieşit primele două asistente, [...] recepţia le-a trimis peste drum, că mai aveau o clinică unde noi acolo am operat copilul prima dată, s-a dus să-i aducă trusă de prim-ajutor. Nu aveau nici trusă de prim-ajutor, vă daţi seama?" a relatat tatăl fetiţei decedate.  

Tatăl a precizat că familia fusese deja îngrijorată de rezultatele analizelor medicale.

„Într-adevăr, ieșiseră niște valori la analize mult mai mari, noi am insistat să nu ne ducem, că lumea spune că ne-am dus copilul la moarte, cum să ducem copilul la moarte?!? Avea nişte infecţii foarte mari la 2 sau 3 dinţi şi trebuia mers. Nu am dus copilul la moarte, am dus copilul la o clinică bună, unde mai făcusem acolo o operație, am vrut ce e mai bun pentru copil, dar nu știam noi că ei o omoară. Nu n-au decis să o omoare, teoretic, dar, practic, uitați ce s-a întâmplat. Am mai făcut la dânşii şi a fost ok, nu a fost nicio problemă. Ei nu trebuiau să ne cheme, au insistat și soția are mesaje, le-a dat și aseară, la televizor, unde le spune că valorile sunt mai mari decât trebuie și bine ar fi să o amânăm. Apoi, ei au dat mesaj, au spus să venim”, a spus tatăl fetiței.

Mama fetiței nu a putut participa la înmormântare. „Ne-au nenorocit. Deci, m-a nenorocit și pe mine, și pe soție. Soția nu a putut să participe la funeralii”, a mai spus tatăl potrivit sursei citate. 

Acuzații de mușamalizare

Andrei Vișoiu susține că, în timp ce personalul clinicii încerca să o resusciteze pe fetiță, timp de peste o oră, angajații ar fi chemat deja avocatul și au încercat să ascundă ceea ce se întâmpla. „Era foarte stresați unii cu alții când se vedeau, să nu-i vadă soția. Soția, vă dați seama, că a simțit și s-a uitat după ei ce fac”, a declarat el.

Cazul este anchetat de poliție, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a trimis Corpul de Control la clinica dentară, iar Colegiul Medicilor Stomatologi a demarat verificări pentru a stabili dacă au fost respectate protocoalele și procedurile medicale.

DSP: Cabinetul dentar nu avea autorizație de funcționare

Reprezentanții subliniază că toate activitățile de sedare profundă desfășurate în ultimii ani „s-au realizat în cadrul unei unități care a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare”.

DSP a transmis că SC Crystal Dental Clinic SRL are autorizație sanitară de funcționare pentru punctul de lucru din  Str. Olteni din București, dar nu și pentru cel din Str. Cluceru Udricani, acolo unde copila de doi a decedat.

Reprezentanții clinicii au făcut cerere pentru a obține autorizația, însă nu au depus la dosar toate actele necesare.   

„La data de 16.05.2025, SC Crystal Dental Clinic SRL a depus la instituția noastră dosarul pentru emiterea ASF. În urma evaluării obiectivului și analizei documentelor depuse la dosar, a fost solicitată completarea dosarului cu următoarele documente: certificatul de avizare emis de Colegiul Medicilor Stomatologi București, certificatul de avizare emis de către Colegiul Medicilor București pentru specialitatea ATI, procedura de inhalosedare și analgosedare și certificatul de înregistrare a activității în domeniul nuclear emis de CNCAN pentru radiologia dentară. Până la data prezentei, documentele menționate anterior nu au fost depuse”, a transmis DSP.  

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
digi24.ro
image
Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum
stirileprotv.ro
image
Târgul de Crăciun de la Sibiu reconfirmă tradiția prețurilor mari. Cât costă două sarmale și o porție de clătite
gandul.ro
image
Un candidat la Primăria Capitalei propune o taxă universală de 1 leu pentru parcare
mediafax.ro
image
“Ne-au făcut de râs! Desființăm Steaua și Dinamo!” Stenograme uluitoare cu Nicolae și Elena Ceaușescu după ce naționala României a pierdut meciul pentru Campionatul Mondial
fanatik.ro
image
Veniturile amețitoare ale membrilor CSM. Judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei
libertatea.ro
image
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a rupt tăcerea! Elena: ”Soția lui a povestit totul”
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf
observatornews.ro
image
Ce arată rezultatul ecografiei micuței Sara, fetița moartă în cabinetul din Sectorul 3. Ce au scris specialiștii despre ficatul ei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
prosport.ro
image
Alimentele care expiră rapid în congelator. Nu sunt bune luni de zile sau chiar ani
playtech.ro
image
Primul 11 al tricolorilor pentru Bosnia – România. Mircea Lucescu s-a decis la prânz. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Andrei Rațiu, față în față cu transferul carierei! Veste uriașă primită chiar în ziua meciului cu Bosnia
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție
stiripesurse.ro
image
Cazul Sarei, fetița de 2 ani care a sfârșit în cabinetul stomatologic, ar putea schimba legea. Anunţul făcut de ministrul Sănătății
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
IMAGINI BOMBĂ cu Mariana Moculescu, la priveghiul lui Horia Moculescu. Uluitor cum și-a făcut apariția. Toți cei prezenți și-au dat coate când au văzut-o!
romaniatv.net
image
Radu Drăgușin se însoară și a început deja pregătirile! Unde a fost surprins cu iubita lui
mediaflux.ro
image
Misterul tricourilor purtate de Gabi Tamaș și Dan Alexa în finala Asia Express! Cum au intrat în posesia echipamentului naționalei României
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Orașul unde casele se vând cu doar un euro. Locul acesta a devenit paradisul străinilor VIDEO
actualitate.net
image
Cum a ajuns Mara Bănică în scandalul momentului, care îl are în prim-plan pe dr. Cristian Andrei: „Susține că are probe legate de abuzul doctorului Cristian Andrei asupra mea”
click.ro
image
Numerologul Cristian Teran, previziuni în dragoste, bani și sănătate pentru anul 2026. Află ce te așteaptă în anul care vine
click.ro
image
Ce s-a întâmplat în a doua zi de priveghi, la căpătâiul lui Horia Moculescu? Raluca Guslicov: „N-ai fi zis că e ceva în neregulă…”
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
„Banda de Gropi” de pe Monte Sierpe (© C. Stanish; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0)
Misterul vechi de secole al celor 5.200 de gropi din Anzii peruvieni, rezolvat de cercetători?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Cum a ajuns Mara Bănică în scandalul momentului, care îl are în prim-plan pe dr. Cristian Andrei: „Susține că are probe legate de abuzul doctorului Cristian Andrei asupra mea”

OK! Magazine

image
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă

Click! Pentru femei

image
Divorțul aproape că a distrus-o! Actrița Isla Fisher, în lacrimi în timp ce-și muta mobila în noua casă

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor