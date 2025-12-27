Bărbat din Alba Iulia, reținut după ce a înțepat și distrus cauciucurile a opt autoturisme

Un bărbat din Alba Iulia, în vârstă de 35 de ani, a fost reținut sâmbătă, 27 decembrie, după ce a vandalizat opt autoturisme parcate în municipiu.

Ancheta poliţiştilor în acest caz a fost deschisă după ce, în a doua zi de Crăciun, mai mulţi proprietari care şi-au lăsat autoturismele parcate pe Bulevardul Transilvaniei şi pe strada Vasile Goldiş, din municipiul Alba Iulia, au constatat că anvelopele maşinilor lor au fost dezumflate, scrie News.ro.

Poliţiştii l-au identificat pe principalul suspect de comiterea faptelor în persoana unui bărbat în vârstă de 35 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Ancheta a arătat că acesta a înţepat şi distrus cauciucurile a opt autoturisme, în noaptea de 25 spre 26 decembrie.

Sâmbătă, el a fost reţinut pentru comiterea infracţiunii de distrugere.