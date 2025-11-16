search
Cronologia celor 3 apeluri la 112 în cazul fetiței moarte după anestezie: la cât timp după ce a intrat în stop au sunat medicii

Publicat:

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a anunțat că a primit trei apeluri la 112 în cazul fetiţei de 2 ani care a intrat în stop cardio-respirator după anestezie la o clinică stomatologică din Bucureşti.

Trei apeluri au venit din clinica dentară unde o fetiță a murit FOTO Facebook
Trei apeluri au venit din clinica dentară unde o fetiță a murit FOTO Facebook

Trei apeluri la 112 au semnalat o urgenţă medicală pentru o persoană inconştientă, în cazul fetiţei de 2 ani decedată după anestezie la o clinică stomatologică din Capitală, primul apel find înregistrat la 18.41, conform datelor transmise de STS pentru News.ro.

”Primele două solicitări au fost preluate la ora 18:41 şi la ora 18:51, fiind semnalată o urgenţă medicală pentru o persoană inconştientă, la un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al municipiului Bucureşti. Cazurile au fost transferate în aproximativ un minut, spre competentă soluţionare, către dispeceratele ISU-SMURD, Ambulanţă şi Poliţie, în conformitate cu indexul de incidente al Metodologiei privind cooperarea agenţiilor specializate de intervenţie şi a altor entităţi cu competenţe în domeniu, pentru preluarea şi gestionarea urgenţelor primite prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă”, a precizat STS, pentru News.ro.

Totodată, la ora 19:49, printr-un alt apel la 112, a fost solicitat un echipaj de Poliţie în legătură cu acelaşi caz. Apelul a fost transferat către Poliţie, ISU-SMURD şi Ambulanţă.

Deci ea a intrat la 17:06, şi la 17:30 ea a intrat în stop. Pe mine m-au anunţat după o oră că a intrat în stop şi după o oră jumătate a venit ambulanţa. Le-a fost frică şi e normal, înţeleg, au încercat ei s-o resusciteze. Poate dacă ar fi venit ambulanţa, poate dacă... Nu ştiu...", a declarat, abia găsindu-şi cuvintele, mama micuţei.  

Vă reamintim că fetița de doi ani a intrat în stop cardio-respirator joi seară, într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei, și nu a mai putut fi resuscitată.

Tatăl fetiţei susţine că a fost anunţat la peste o oră după ce copila a intrat în stop cardio-respirato.

”După 20 de minute, după ce a sedat-o sau a anesteziat-o, copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-a anunţat abia după o oră şi ceva. Şi ambulanţa, la fel: a venit după o oră şi ceva", a povestit tatăl fetiţei.

