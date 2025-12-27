search
Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum a reușit China să înverzească deșertul

0
0
Publicat:

China continuă într-un ritm susținut una dintre cele mai ample campanii de împădurire din lume, un efort început în urmă cu aproape jumătate de secol și extins constant până în prezent.

Între 1982 și 2021, cetățenii chinezi au plantat aproximativ 78 de miliarde de arbori/FOTO:X
Între 1982 și 2021, cetățenii chinezi au plantat aproximativ 78 de miliarde de arbori/FOTO:X

Programul „Three-North Shelterbelt”, lansat în 1978 și cunoscut astăzi drept „Marele Zid Verde”, se întinde pe 13 provincii din nordul Chinei. Scopul său este combaterea deșertificării și a eroziunii solului în unele dintre cele mai aride regiuni ale țării, scrie Newsweek.com.

De ce este important

La un an după lansarea programului, autoritățile chineze au declarat ziua de 12 martie drept Ziua Națională a Plantării Copacilor. Potrivit guvernului de la Beijing, între 1982 și 2021, cetățenii chinezi au plantat aproximativ 78 de miliarde de arbori.

Astăzi, pădurile acoperă aproape 25% din suprafața Chinei, conform statisticilor oficiale – un rezultat atribuit deceniilor de împădurire și refacere a terenurilor degradate. Autoritățile spun că aceste eforturi contribuie la absorbția carbonului, parte a strategiei climatice a Chinei, și creează locuri de muncă în sectoarele legate de silvicultură.

Ce trebuie știut

Deșertul Kubuqi, al șaptelea ca mărime din China, se întinde pe peste 14.000 de kilometri pătrați în regiunea autonomă Mongolia Interioară. Mult timp, acesta a fost o sursă majoră de furtuni de nisip, degradare a solului și pierderi economice pentru comunitățile din apropiere.

Încă din anii 1950 și 1960, autoritățile locale, sprijinite de stat, au început să construiască stații de control al nisipului și perdele forestiere de-a lungul marginii nordice a deșertului. Astăzi, zona este remodelată inclusiv prin instalarea de parcuri solare de mari dimensiuni, prezentate de oficiali drept o soluție cu beneficii multiple: protecția mediului și producerea de energie curată.

În ultimii cinci ani, China a reabilitat peste 36 de milioane de hectare de teren, inclusiv prin crearea a milioane de hectare de păduri noi – o suprafață comparabilă cu cea a provinciei Fujian din estul țării, potrivit datelor oficiale recente.

Un alt exemplu este pădurea Saihanba, din nordul provinciei Hebei, aproape de granița cu Mongolia Interioară. Odinioară bogată în păduri și faună, zona a devenit un platou arid în urma defrișărilor și incendiilor. Din 1962, un proiect susținut de stat a transformat-o într-o rezervație naturală de aproape 77.000 de hectare, datorită muncii a trei generații de silvicultori.

În 2017, Programul ONU pentru Mediu a estimat că pădurea Saihanba furniza anual aproape 140 de milioane de metri cubi de apă curată pentru Beijing și Tianjin și producea aproximativ 550.000 de tone de oxigen.

Cu toate acestea, provocările rămân semnificative. Regiunile din nordul, nord-vestul și nord-estul Chinei reprezintă 45% din teritoriul național și concentrează 84% din suprafața afectată de deșertificare.

Pe parcursul a patru decenii, împădurirea a extins suprafața forestieră cu peste 310.000 de kilometri pătrați și a refăcut aproape 850.000 de kilometri pătrați de pajiști. Potrivit datelor guvernamentale publicate în ianuarie, gradul de degradare a pajiștilor a scăzut de la 85% la 70%.

Ce spun oficialii

„China a înregistrat cea mai mare și cea mai rapidă creștere a suprafețelor verzi din lume”, a declarat Liu Guohong, directorul Administrației Naționale pentru Silvicultură și Pajiști, la o conferință de presă în septembrie.

La aceeași conferință, ministrul resurselor naturale, Guan Zhi’ou, a afirmat că „China se numără printre puținele țări din lume care au înregistrat o creștere netă a suprafețelor de mangrove”.

Guvernul chinez continuă să susțină masiv programul „Three-North Shelterbelt” și își propune să finalizeze proiectul până în anul 2050. Dacă obiectivele vor fi atinse, acesta ar putea deveni una dintre cele mai ample intervenții de restaurare ecologică realizate vreodată.

China

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea tânărului care, la 21 de ani, a câștigat la loto 28 de milioane de dolari. Decizia care l-a ajutat să nu ajungă la faliment
digi24.ro
image
Rusia ar fi făcut o mutare strategică în Belarus. Ce au descoperit doi cercetători care au studiat imagini din satelit
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Cod portocaliu extins: rafale de 130 km/h în România
mediafax.ro
image
Rugby-ul, cel mai afectat sport la Revoluția din 1989! Sportivii de renume mondial care au fost ucişi: “L-au lăsat trei ore să zacă pe jos”
fanatik.ro
image
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
libertatea.ro
image
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Crimele care au șocat Moldova. Un bărbat este acuzat că ar fi ucis mai mulți oameni și a hrănit porcii cu cadavrele lor
antena3.ro
image
Cea mai geroasă dimineaţă din an. Temperaturile au scăzut până la minus 12 grade: "A îngheţat parbrizul"
observatornews.ro
image
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Darul primit la nuntă sau botez intră la impozitare? Explicațiile ANAF pentru români
playtech.ro
image
Cei trei jucători de renume ai Stelei, prinși în cantonament jucând poker: „Bate-mă, omoară-mă, dar nu-i spune lui tata”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Obsesie!" Denise Rifai a aflat totul despre Dan Alexa și Anamaria Prodan
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Nokia 3310 se vinde acum pe bani serioși. Cât poți scoate pe „cărămida” legendară
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Români, pregătiți-vă! Se schimbă BANII de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Donald Trump pune piciorul în prag între Ucraina și Rusia: Zelenski nu are nimic până nu aprob eu
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă
click.ro
image
De ce boală suferea Ion Drăgan: „Se vedea, prevestea infarct”. Semnele pe care le-ar fi ignorat înainte de a muri
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 1061613550 jpg
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
alexandru cel mare captura video jpg
Cinci momente în care Alexandru cel Mare nu a fost „cel Mare”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dublă sărbătoare în familia Corinei Dănilă! Fiica actriței, Rianna, a împlinit 22 de ani: „Amintește-ți mereu că ești iubită mai mult decât știi”
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă

OK! Magazine

image
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit