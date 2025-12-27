search
Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Bani pentru voturi în Parlamentul Ucrainei: ancheta care zguduie din nou partidul de guvernământ

Război în Ucraina
Publicat:

O nouă schemă de corupție în care sunt implicați deputați ai Radei Supreme a fost scoasă la lumină sâmbătă, 27 decembrie, de către Biroul Național Anticorupție (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAP). Potrivit anchetatorilor, mai mulți parlamentari primeau, în mod sistematic, foloase necuvenite în schimbul voturilor exprimate în Legislativ.

Rada Suprema ucraineană/FOTO:Arhiva
Rada Suprema ucraineană/FOTO:Arhiva

Publicația ZN.UA, citând surse din structurile de aplicare a legii și din interiorul fracțiunii „Slujitorul Poporului”, a aflat identitatea deputaților vizați de anchetă. Este vorba despre Evgheni Pivovarov, Igor Negulevski și Iurii Kisiel, toți trei fiind notificați oficial cu privire la suspiciuni de corupție.

Potrivit informațiilor apărute anterior, biroul lui Iurii Kisiel s-ar fi aflat sub supraveghere tehnică din partea NABU. Anchetatorii susțin că acesta ar fi fost unul dintre punctele-cheie ale schemei, locul în care deputații primeau bani în plic. Cei trei sunt cercetați, deocamdată, în baza articolului 368 din Codul Penal al Ucrainei, care vizează acceptarea sau primirea de foloase necuvenite de către un funcționar public.

În documentele instanței sunt menționate însă și alte articole, inclusiv cel referitor la constituirea sau participarea la o organizație criminală, precum și cel privind oferirea sau promisiunea de mită. Surse apropiate anchetei nu exclud extinderea acuzațiilor în momentul stabilirii măsurilor preventive.

Între timp, potrivit acelorași surse, deputatul Iurii Koriavcenkov, cunoscut publicului și din perioada activității sale în cadrul „Kvartal 95”, ar fi părăsit Ucraina. Secretarul formațiunii „Slujitorul Poporului”, Taras Melniciuk, este audiat de anchetatori.

Ancheta actuală are legătură directă cu informațiile publicate de publicația Zerkalo Nedeli încă din 11 decembrie, când jurnaliștii au dezvăluit existența interceptărilor din biroul lui Iurii Kisiel. Acestea ar fi permis detectivilor să documenteze contacte sensibile nu doar cu fostul prim-adjunct al șefului administrației prezidențiale, Serhii Șefir, ci și cu alți oficiali de rang înalt, considerați apropiați de președinție. Sursele publicației vorbesc despre descoperirea unui veritabil „ghișeu de casă”, prin care se făceau plăți informale către deputați.

Percheziții în Comisia pentru transport și infrastructură a Radei Supreme

Dosarul este unul mai vechi și a fost inițiat încă din perioada în care NABU era condus de Artem Sitnik. La acel moment, regretatul deputat Anton Poliakov afirma public că parlamentarii partidului de guvernământ primeau salarii „în plic”: aproximativ 5.000 de dolari pentru deputații de rând și între 10.000 și 15.000 de dolari pentru șefii și adjuncții comisiilor parlamentare. Ulterior, anchetatorii ar fi reușit să scoată din schemă principalul gestionar al banilor – Oleksandr Truhin.

În paralel cu anunțarea suspiciunilor, NABU a informat că desfășoară percheziții în Comisia pentru transport și infrastructură a Radei Supreme. Detectivii susțin că s-au confruntat cu obstrucționări din partea angajaților Serviciului de Protecție de Stat (UDO), care ar fi limitat accesul anchetatorilor în clădire.

„Împiedicarea desfășurării acțiunilor de urmărire penală reprezintă o încălcare directă a legii”, au transmis reprezentanții NABU, precizând că accesul detectivilor a fost blocat dinspre zona Pieței Europene din Kiev.

Autoritățile anticorupție promit să ofere, în perioada următoare, mai multe detalii despre amploarea și mecanismele acestei scheme, care riscă să devină una dintre cele mai sensibile anchete politice ale finalului de an.

