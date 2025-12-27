Mușchii nu mai impresionează. Ce tip de corp masculin este preferat de femei

Un sondaj recent arată că majoritatea femeilor preferă să se cuibărească lângă un bărbat cu burtică, mai degrabă decât lângă unul cu abdomen perfect sculptat. Doar una din cinci femei spune că este atrasă de un tip atletic, precum starul fotbalului Cristiano Ronaldo.

Aproape șase din zece participante la studiu au declarat că aleg un bărbat cu așa-numitul „corp de tată” („dad bod”), adică un corp relaxat, cu o ușoară burtă sau colăcei, asemănător cu cel al actorului Vince Vaughn. În schimb, obezitatea severă este respinsă clar, fiind preferată de doar una din 25 de persoane chestionate.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 2.000 de persoane, la cererea site-ului de întâlniri pentru persoane căsătorite illicitencounters.com, relatează The Sun.

Cum au fost clasificate tipurile de corp masculin

Participanții au fost rugați să evalueze diferite tipuri de corp masculin pe o scară de la unu la zece. Pe primul loc s-au clasat „dad bods”, asociați cu vedete precum Seth Rogen, Chris Pratt, Jon Hamm, Adam Sandler sau Leonardo DiCaprio. Acest tip de corp a fost preferat de 58 la sută dintre femei.

Pe locul al doilea s-a situat aspectul atletic și tonifiat, reprezentat de Cristiano Ronaldo, ales de 22 la sută dintre respondente.

Locul trei a fost ocupat de silueta slabă, ca în cazul lui Mick Jagger sau Jarvis Cocker, cu zece la sută din preferințe. Urmează bărbații foarte musculoși, precum Dwayne „The Rock” Johnson și Arnold Schwarzenegger, preferați de șase la sută dintre femei. La final se află tipul supraponderal, reprezentat de actorul și muzicianul Jack Black, care a adunat doar patru la sută.

De ce „corpul de tată” este atât de popular

Jessica Leoni, reprezentantă a illicitencounters.com, explică rezultatele sondajului: „Femeile au spus că un «dad bod» li se pare mai abordabil și mai puțin intimidant decât întâlnirea cu un bărbat cu abdomenul lucrat și mușchi proeminenți”.

Concluzia studiului este clară: pentru multe femei, naturalețea și confortul cântăresc mai mult decât perfecțiunea fizică.