Video Momentul în care un diplomat rus, acuzat că vindea informații americanilor, este reținut de agenții FSB. A primit 12 ani de închisoare

Un diplomat rus a fost condamnat la 12 ani de închisoare după ce a fost prins că vindea secrete serviciilor de informații americane.

În videoclipul publicat pe rețelele de socializare îl arată pe bărbatul de 38 de ani șocat în timp ce este reținut într-o dubă, după ce a fost anunțat că este suspect de trădare.

Sursă video: X @theinformant_x

Potrivit Daily Mail, în videoclip se arată cum Arseni Konovalov a fost interceptat de agenți ai Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Un alt videoclip îl arată pe diplomat în spatele gratiilor, în așteptarea procesului.

Un tribunal din Moscova l-a găsit vinovat de trădare vineri, 26 decembrie, și l-a condamnat la 12 ani de închisoare într-o colonie de maximă securitate. De asemenea, a fost amendat echivalentul a 1.200 de dolari.

„S-a stabilit că A. S. Konovalov, angajat al Ministerului rus de Externe, în timpul unei misiuni externe de lungă durată în Statele Unite, a transmis proactiv informații secrete serviciilor de informații americane contra cost”, a declarat FSB într-un comunicat.

Konovalov a fost reținut pentru prima dată de FSB, care conduce contrainformațiile rusești, în martie 2024. FSB nu a precizat ce informații a transmis Konovalov serviciilor de informații americane sau cu ce agenție americană ar fi colaborat.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea agențiilor de spionaj americane.

Cotidianul rus Kommersant a precizat că Konovalov a ocupat funcția de secretar secund al Consulatului General al Rusiei din Houston. El a lucrat în Statele Unite între 2014 și 2017.