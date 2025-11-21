search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Colegiul Medicilor Stomatologi, după moartea fetiței de doi ani: „De un an cerem înființarea de cabinete stomatologice în spitale”

0
0
Publicat:

Moartea fetiței de doar 2 ani în timpul unei sedări la o clinică stomatologică a declanșat două anchete paralele: una care vizează medicii stomatologi implicați și alta care îi privește pe medicii ATI. Tragedia readuce în discuție și o problemă semnalată de ani de zile de Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR), dar ignorată până acum de autorități. Președintele instituției, Florin Lăzărescu, afirmă că Ministerul Sănătății nu a răspuns solicitării de a înființa cabinete stomatologice în spitalele publice, în special cele de pediatrie, unde astfel de intervenții ar fi putut avea loc în condiții de siguranță.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

„Lumea așteaptă de la noi transparență, așteaptă decizii ferme și vă pot asigura, în numele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, că am activat toate mecanismele profesionale și instituționale pentru determinarea circumstanțelor în care un copil de numai 2 ani a decedat în timpul unei sedări într-o clinică stomatologică și totodată, că vom face toate demersurile pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete”, a declarat Florin Lăzărescu. Acesta a precizat că instituția din Capitală a deschis deja o anchetă disciplinară. „Alături de mine este și domnul profesor Horia Barbu, este președintele colegilor medicilor stomatologi din București. În acest moment noi am semnalat comisia de disciplină de la Colegiul Medicilor București care a demarat ancheta, a făcut solicitări pentru obținerea tuturor documentelor și tratează cu celeritate acest caz și vă vom ține la curent cu evoluție”, a adăugat el.

Potrivit președintelui CMSR, în acest moment nu există concluzii preliminare.

„Nu există concluzii preliminare pe care vi le putem da. Cazul este în analiză la o formațiune independentă, care este comisia de disciplină. Trebuie să reamintesc faptul că sunt două comisii implicate: comisia Colegiului Medicilor Stomatologi din București, care se ocupă de medicii stomatologi, și comisia Colegiului Medicilor din București, care se ocupă de medicii ATI implicați în eveniment”, a explicat Lăzărescu.

Întrebat dacă existau informații despre clinici care nu respectă legislația, președintele CMSR a afirmat că nu a avut astfel de sesizări. Acesta a anunțat și o ședință extinsă cu reprezentanții întregului corp profesional, pentru analizarea cauzelor tragediei, a eventualelor lacune legislative și a modului de colaborare între medicii implicați.

„Astăzi ne aflăm în fața Consiliului Național. Sunt reprezentanții întregului corp profesional, peste 25.000 de profesioniști. Împreună cu domniile lor vom discuta toate aspectele legate și de acest caz și totodată de împiedicarea unor astfel de cazuri pe viitor. Trebuie să analizăm cauzele, să vedem unde au dus, dacă au existat lacune în legislație, în comunicare și în cooperarea interdisciplinară între echipele de medici”, a precizat el.

Lăzărescu a ținut să sublinieze că CMSR nu are atribuții în avizarea procedurilor de anestezie, nici în autorizarea blocurilor operatorii.

„Partea de anestezie generală și de setare nu intră în competențele Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Din punct de vedere al avizărilor, Colegiul Medicilor Stomatologi nu se ocupă de avizarea blocurilor operatorii. Este Colegiul Medicilor din România și ulterior DSP-ul care vizează. Deci noi nu avizăm”, a punctat el.

Președintele CMSR a reiterat că instituția a solicitat Ministerului Sănătății, încă de anul trecut, înființarea de cabinete stomatologice în spitalele publice, în special în cele pentru copii, fără a primi vreun răspuns.

„Demersurile au fost făcute către Ministerul Sănătății de anul trecut chiar”, a spus Lăzărescu, menționând că toate documentele vor fi prezentate după adoptarea hotărârii în Consiliul Național.

În privința protocoalelor privind sedarea sau anestezia generală la copii, CMSR nu poate emite reglementări, ci doar solicitări de clarificare.

„CMSR a fost în discuții atât cu Societatea de ATI, cât și cu Colegiul Medicilor din România și am trimis către minister cereri de clarificare. Dar, repet, aceste protocoale nu stau în competența CMSR-ului. Noi nu putem să venim decât cu solicitări de clarificări”, a concluzionat Lăzărescu.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
digi24.ro
image
Rușii au recunoscut că au încercat să îl salveze pe Horațiu Potra, înainte de a fi extrădat. Pe cine a trimis Moscova
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Gică Hagi, pregătit să revină în antrenorat: “O să mă vedeţi la firul ierbii! Iubesc fotbalul”
fanatik.ro
image
Fosta șefă a AEP cere daune pentru că ar fi îndurat „avansuri sexuale, foame, sete, frig și fum”. Cum încearcă Ana Maria Pătru să „încarce” nota de plată a statului
libertatea.ro
image
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
digi24.ro
image
După ce a fost desemnată cea mai bună jucătoare a Portugaliei, a surprins vorbind în limba română: „E bucuria «buneilor» mei”
gsp.ro
image
"Întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă". Conflictul a escaladat: "Mai aveau un pic și săreau peste masă să-mi ia gâtul"
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Permis pe telefon și tamponări uşoare declarate online. Ce prevede noul proiect de ordonanţă propus de MAI
observatornews.ro
image
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
prosport.ro
image
Bateria mașinii se descarcă peste noapte: identificarea consumatorilor ascunși
playtech.ro
image
Gigi Becali, imaginile zilei! Cum a apărut la Catedrala Patriarhală în zi de sărbătoare, la 24 de ore după operația la cervicală! Foto
fanatik.ro
image
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
ziare.com
image
Ce lovitură! S-au decis să înceapă negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Doru Toma s-a stins din viață! Fostul fotbalist de la FC Argeș și-a găsit sfârșitul la 68 de ani
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Planul complet pentru pacea din Ucraina. SUA solicită Kievului să îl accepte în următoarele 6 zile
mediaflux.ro
image
După ce a fost desemnată cea mai bună jucătoare a Portugaliei, a surprins vorbind în limba română: „E bucuria «buneilor» mei”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”
click.ro
image
Horoscop vineri, 21 noiembrie. Fecioarele au destinul de partea lor, iar Leii trec peste un obstacol major
click.ro
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”
click.ro
Catherine, Prințesă de Wales, și Prințul William, Prinț de Wales, participă la Spectacolul Regal de Varietăți de la Royal Albert Hall pe 19 noiembrie 2025, la Londra, Anglia, GettyImages (2) jpg
Cerceii candelabru cu care a apărut Prințesa Catherine sunt spectaculoși. Ce poveste emoționantă se ascunde în spatele lor
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
p 13 Hans Holbein, Henric al VIII lea WC jpg
Top 10 cei mai sângeroși regi din istorie!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”

OK! Magazine

image
O îmbrățișare cât o mie de cuvinte! Cine e cântăreața pe care Kate Middleton a strâns-o în brațe când s-au întâlnit

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Scorpion rescrie puterea interioară. Nu te teme!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!