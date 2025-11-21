Moartea fetiței de doar 2 ani în timpul unei sedări la o clinică stomatologică a declanșat două anchete paralele: una care vizează medicii stomatologi implicați și alta care îi privește pe medicii ATI. Tragedia readuce în discuție și o problemă semnalată de ani de zile de Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR), dar ignorată până acum de autorități. Președintele instituției, Florin Lăzărescu, afirmă că Ministerul Sănătății nu a răspuns solicitării de a înființa cabinete stomatologice în spitalele publice, în special cele de pediatrie, unde astfel de intervenții ar fi putut avea loc în condiții de siguranță.

„Lumea așteaptă de la noi transparență, așteaptă decizii ferme și vă pot asigura, în numele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, că am activat toate mecanismele profesionale și instituționale pentru determinarea circumstanțelor în care un copil de numai 2 ani a decedat în timpul unei sedări într-o clinică stomatologică și totodată, că vom face toate demersurile pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete”, a declarat Florin Lăzărescu. Acesta a precizat că instituția din Capitală a deschis deja o anchetă disciplinară. „Alături de mine este și domnul profesor Horia Barbu, este președintele colegilor medicilor stomatologi din București. În acest moment noi am semnalat comisia de disciplină de la Colegiul Medicilor București care a demarat ancheta, a făcut solicitări pentru obținerea tuturor documentelor și tratează cu celeritate acest caz și vă vom ține la curent cu evoluție”, a adăugat el.

Potrivit președintelui CMSR, în acest moment nu există concluzii preliminare.

„Nu există concluzii preliminare pe care vi le putem da. Cazul este în analiză la o formațiune independentă, care este comisia de disciplină. Trebuie să reamintesc faptul că sunt două comisii implicate: comisia Colegiului Medicilor Stomatologi din București, care se ocupă de medicii stomatologi, și comisia Colegiului Medicilor din București, care se ocupă de medicii ATI implicați în eveniment”, a explicat Lăzărescu.

Întrebat dacă existau informații despre clinici care nu respectă legislația, președintele CMSR a afirmat că nu a avut astfel de sesizări. Acesta a anunțat și o ședință extinsă cu reprezentanții întregului corp profesional, pentru analizarea cauzelor tragediei, a eventualelor lacune legislative și a modului de colaborare între medicii implicați.

„Astăzi ne aflăm în fața Consiliului Național. Sunt reprezentanții întregului corp profesional, peste 25.000 de profesioniști. Împreună cu domniile lor vom discuta toate aspectele legate și de acest caz și totodată de împiedicarea unor astfel de cazuri pe viitor. Trebuie să analizăm cauzele, să vedem unde au dus, dacă au existat lacune în legislație, în comunicare și în cooperarea interdisciplinară între echipele de medici”, a precizat el.

Lăzărescu a ținut să sublinieze că CMSR nu are atribuții în avizarea procedurilor de anestezie, nici în autorizarea blocurilor operatorii.

„Partea de anestezie generală și de setare nu intră în competențele Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Din punct de vedere al avizărilor, Colegiul Medicilor Stomatologi nu se ocupă de avizarea blocurilor operatorii. Este Colegiul Medicilor din România și ulterior DSP-ul care vizează. Deci noi nu avizăm”, a punctat el.

Președintele CMSR a reiterat că instituția a solicitat Ministerului Sănătății, încă de anul trecut, înființarea de cabinete stomatologice în spitalele publice, în special în cele pentru copii, fără a primi vreun răspuns.

„Demersurile au fost făcute către Ministerul Sănătății de anul trecut chiar”, a spus Lăzărescu, menționând că toate documentele vor fi prezentate după adoptarea hotărârii în Consiliul Național.

În privința protocoalelor privind sedarea sau anestezia generală la copii, CMSR nu poate emite reglementări, ci doar solicitări de clarificare.

„CMSR a fost în discuții atât cu Societatea de ATI, cât și cu Colegiul Medicilor din România și am trimis către minister cereri de clarificare. Dar, repet, aceste protocoale nu stau în competența CMSR-ului. Noi nu putem să venim decât cu solicitări de clarificări”, a concluzionat Lăzărescu.