Cine sunt victimele exploziei din Rahova: o avocată, o tânără gravidă și un bărbat de 60 de ani

Tragedia din Sectorul 5 al Capitalei a curmat viețile a trei persoane: o avocată cu peste 25 de ani de experiență în Baroul București, o tânără de 24 de ani însărcinată și un bărbat de aproximativ 60 de ani, proiectat de suflul deflagrației într-un bloc vecin.

O explozie devastatoare a zguduit vineri dimineață blocul 32, din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajele superioare ale clădirii, a distrus complet mai multe apartamente și a provocat pagube uriașe. Bilanțul tragediei este cutremurător: trei oameni au murit, alți 15 au fost răniți.

Printre victime se numără Vasilica Enache, o avocată cu peste 25 de ani de experiență, membră a Baroului București. Femeia locuia la etajul cinci al blocului, iar biroul ei de avocatură era înregistrat chiar la aceeași adresă. Apartamentul a fost distrus complet de suflul exploziei, potrivit observator.

O altă victimă este o femeie însărcinată, în vârstă de 24 de ani, găsită sub dărâmături. Fratele ei, un adolescent de 17 ani, a fost grav rănit și este internat la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, având un traumatism cranio-cerebral, plăgi suturate și o fractură de claviculă.

Prima persoană care și-a pierdut viața în explozie este un bărbat de aproximativ 60 de ani, proiectat de suflul deflagrației în blocul de vizavi.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogbete, a anunțat că un bărbat de 53 de ani, cu arsuri extinse și multiple traumatisme, a fost transferat la Spitalul Universitar din Graz, Austria, cu un avion SMURD. Dintre cei doi copii internați la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, unul a fost externat, iar celălalt se află la Terapie Intensivă, în stare stabilă.

După prima noapte de la explozia din Rahova, echipele Primăriei Capitalei și DGASMB continuă să fie prezente în teren, iar la ora actuală s-au făcut liste cu locatarii care așteaptă să intre în locuințe pentru a-și lua lucruri de care au nevoie. Accesul în scara afectată de explozie este complet interzis, structura clădirii fiind afectată. Situația rămâne sub monitorizare constantă, iar linia de sprijin 021.9524 este activă permanent pentru orice nevoie de ajutor, informații sau cazare, a anunțat primarul Stelian Bujduveanu.

Până în prezent, 286 de persoane au fost evaluate și consiliate psihologic, iar 66 de persoane, dintre care trei copii și 11 vârstnici, sunt cazate în unități hoteliere partenere. Sunt disponibile în total 411 locuri de cazare pentru cei care au nevoie.

Echipele au desfășurat 200 de ședințe de consiliere psihologică, iar trei familii au primit ajutor pentru refacerea documentelor pierdute. La linia de suport s-au înregistrat 118 apeluri pentru informații și îndrumare, a spus edilul.

Evaluarea locuințelor afectate continuă pentru a identifica nevoile și a oferi soluții rapide și personalizate. Toate persoanele evacuate primesc cazare, consiliere, suport medical și ajutor logistic pentru refacerea documentelor și bunurilor esențiale.