25 decembrie: Ziua în care s-a născut Emil Brumaru, poetul care a adus Paradisul în limba română

Emil Brumaru s-a născut pe 25 decembrie 1938 în comuna Bahmutea (Mihailovca), judeţul Tighina, Basarabia (azi în Republica Moldova). Tot pe 25 decembrie au murit actorul Charlie Chaplin și cântărețul George Michael.

4 î.e.n: S-a născut Iisus Hristos

Conform tradiției, acceptată în general ca adevăr istoric, Iisus, figura centrală a creștinismului și unul din cele mai importante simboluri ale culturii occidentale, s-a născut în jurul anului 4 î. e.n. și a murit martirizat prin răstignire în jurul anului 30 e.n.

Potrivit tradiției creștine apostolice, căreia i se datorează în mare măsură ceea ce se cunoaște despre Iisus, principalele texte sursă care discută despre Fiul Domnului sunt cele patru Evanghelii canonice (Matei, Marcu, Luca și Ioan), la care se adaugă celelalte cărți ale Noului Testament. Trăsăturile fundamentale ale imaginii sale în creștinism se datorează anumitor evenimente majore ale existenței sale relatate în Biblie: Nașterea, Minunile săvârșite, Răstignirea și Învierea, precum și învățăturii și retoricii discursului său.

1642: S-a născut genialul fizician si matematician englez Isaac Newton

Isaac Newton (n. 4 ianuarie 1643 / S.V. 25 decembrie 1642, Woolsthorpe-by-Colsterworth, Lincolnshire, Anglia – d. 31 martie 1727 / S.V. 20 martie 1727, Kensington, Middlesex, Anglia), a fost un renumit om de știință englez, alchimist, teolog, mistic, matematician, fizician și astronom, președinte al Royal Society.

Isaac Newton este savantul aflat la originea teoriilor științifice care vor revoluționa știința, în domeniul opticii, matematicii și în special al mecanicii.

În 1687 a publicat lucrarea Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, în care a descris Legea atracției universale și, prin studierea legilor mișcării corpurilor, a creat bazele mecanicii clasice.

A contribuit, împreună cu Gottfried Wilhelm von Leibniz, la fondarea și dezvoltarea calculului diferențial și a celui integral.

Newton a fost primul care a demonstrat că legile naturii guvernează atât mișcarea globului terestru, cât și a altor corpuri cerești, intuind că orbitele pot fi nu numai eliptice, dar și hiperbolice sau parabolice.

Tot el a arătat că lumina albă este o lumină compusă din radiații monocromatice.

Newton a fost un fizician, înainte de toate. Laboratorul său uriaș a fost domeniul astronomiei, iar instrumentele sale geniale au fost metodele matematice, unele dintre ele inventate de el însuși.

Newton nu s-a lăsat antrenat de latura pur astronomică și matematică a activității sale, ci a rămas de preferință fizician.

În aceasta constă neobișnuita tenacitate și economia gândirii sale.

Până la Newton și după el, până în prezent, omenirea nu a cunoscut o manifestare a geniului științific de o forță și o durată mai mare.

1873: S-a născut prințul Vladimir Ghika, diplomat, scriitor, om de caritate, preot român, nepotul lui Grigore Ghika, domnitorul Moldovei

Monseniorul Vladimir Ghika (n. 25 decembrie 1873, Istanbul (vechiul Constantinopol), Imperiul Otoman – d. 16 mai 1954, Jilava, Bucureşti) a fost un prinţ, diplomat, scriitor, om de caritate, preot catolic român (biritual: latin şi bizantin), nepotul lui Grigore Alexandru Ghica, ultimul principe al Moldovei.

Tatăl lui Vladimir Ghika a fost Ioan Grigore Ghica, diplomat, ministru de externe si al apărării al României.

Unul dintre fraţii monseniorului a fost Dimitrie I. Ghica. Monseniorul Vladimir Ghika a fost beatificat pe data de 31 august 2013, la Bucureşti, în cadrul unei slujbe religioase solemne desfăşurată la pavilionul Rom-Expo.

1938: S-a născut Emil Brumaru, poet român

Emil Brumaru a fost o personalitate și un personaj important în istoria contemporană a Iașului, poetul fiind considerat o adevărată legendă încă înainte de a se stinge din viață, în anul 2019.

Emil Brumaru s-a născut pe 25 decembrie 1938 în comuna Bahmutea (Mihailovca), judeţul Tighina, Basarabia (azi în Republica Moldova). După studii la Şcoala medie nr. 1 "Mihail Sadoveanu" (actualul Colegiu Naţional) din Iaşi, a urmat cursurile Facultăţii de Medicină din acelaşi oraş, absolvind în 1963. În perioada 1963–1975 a fost medic în comuna Dolhasca, judeţul Suceava.

S-a dedicat apoi scrisului, în paralel cu activitatea de corector (1983-1989) şi redactor (1990-1996) la revista ieşeană Convorbiri literare.

A debutat cu poezii în revista Luceafărul (1967), apoi editorial în 1970, cu două volume de poezie, "Versuri" (Premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut) şi "Detectivul Arthur".

Poemele sale au fost incluse în antologii din România, Germania, Franţa, Anglia, Suedia, S.U.A.

În perioada 1992-2009 a deţinut o rubrică săptămânală în România literară ("Cerşetorul de cafea"), având de asemenea, de-a lungul timpului, rubrici în Ziarul de Iaşi ("Gulliver"), Cronica, Plai cu boi, Suplimentul de cultură ("Dumnezeu se uită la noi cu binoclul", "Crepusculul civil de dimineaţă", "Diabloguri" - împreună cu Veronica D. Niculescu).

A obţinut numeroase premii, printre care Premiul Naţional de Poezie "Mihai Eminescu" pentru Opera Omnia (2001) şi Premiul "Gheorghe Crăciun" pentru Opera Omnia acordat de revista Observator Cultural (2011).

Anul trecut, Emil Brumaru a fost recompensat cu Premiul Naţional pentru Poezie "Lucian Blaga", distincţie acordată la Casa memorială "Lucian Blaga" de la Lancrăm în luna mai.

A scris printre altele "Adio, Robinson Crusoe" (1978), "Dulapul îndrăgostit" (1980), "Ruina unui samovar" (1983), "Dintr-o scorbură de morcov" (1998), "Poeme alese. 1959-1998" (2003), "Opera poetică" (2003, 2005 - ed. revăzută şi adăugită), "Fluturii din pandişpan" (2003), "Cerşetorul de cafea. Scrisori către Lucian Raicu" (2004), "Infernala comedie" (2005), "Submarinul erotic" (2005), "Dumnezeu se uită la noi cu binoclul" (2006), "Cântece de adolescent" (2007), "Poveşti erotice româneşti" (volum colectiv, 2007), "Ne logodim cu un inel de iarbă" (carte-obiect, 2008), "Povestea boiernaşului de ţară şi a fecioarei..." (2008, 2012 - ed. adăugită), "Opere I. Julien Ospitalierul" (2009), "Opere II. Submarinul erotic" (2009), "Opere III. Cerşetorul de cafea" (2012), "Rezervaţia de îngeri" (2013).

1977: A murit Charlie Chaplin

Charlie Chaplin s-a născut pe 15 aprilie 1889 la Londra și a murit pe 25 decembrie 1977. A devenit celebru în epoca filmului mut.

În anul 1914, Charlie Chaplin își făcea debutul cinematografic în filmul „Making a Living”.

Chaplin a primit în timpul vieții trei Oscaruri. În anul 1929, la prima ediție a Premiilor Academiei Americane a primit un trofeu pentru contribuţia la filmul „Circul“. În 1972 a primit un Oscar pentru realizările din întreaga carieră, iar în anul 1973 a primit unul pentru muzica din „Luminile Rampei”.

„Goana după aur/The Gold Rush“, „Luminile oraşului/City Lights“, „Timpuri noi/Modern Times“ şi „Dictatorul/The Great Dictator“ sunt doar câteva dintre filmele care l-au transformat pe Chaplin într-un idol.

1978: S-a născut artista Paula Seling

Paula Seling s-a născut la Baia Mare. În anul 1997 a absolvit Colegiul „Gheorghe Șincai” din Baia Mare, ulterior Școala Superioadă de Jurnalistică din București.

Paula Seling a câștigat locul I la Festivalul de la Mamaia, secțiunea Creație, cu melodia „Prin ochii tăi pot visa”, trofeul festivalului Cerbul de Aur din Brașov cu piesele „Noapte caldă” și „That Old Devil Called Love”. În plus a câștigat premiul „Femeia anului 2022” acordat de revista Avantaje.

Paula Seling și Ovi au obținut locul 12 în finala Eurovision 2014 de la Copenhaga.

1989: Procesul și execuția soților Ceaușescu

La 25 decembrie 1989 a avut loc, la Târgoviște, în fața unui Tribunal Militar Extraordinar, procesul intentat de statul român lui Nicolae Ceaușescu, fost președinte al României (1974-1989), și Elenei Ceaușescu, pentru „infracţiune de genocid”, „subminarea puterii de stat” şi „subminarea economiei naţionale”.

În urma sentinței, soții Ceaușescu au fost executați prin împușcare în după-amiaza aceleiași zile.

1991: Mihail Gorbaciov a demisionat din funcția de președinte al URSS

Mihail Gorbaciov s-a născut pe 2 martie 1931 și a murit pe 30 august 2022. A absolvit Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moscova. M.V. Lomonosov (1955), iar în anul 1967 a absolvit departamentul prin corespondență al Institutului Agricol din Stavropol (în prezent Universitatea Agrară de Stat din Stavropol). În anul 1952, s-a alăturat PCUS, din 1971 a fost membru al Comitetului Central.

Gorbaciov a fost primul și ultimul președinte al Uniunii Sovietice. A fost ales în luna martie a anului 1990, iar pe 25 decembrie 1991 a demisionat.

În anul 1990, Gorbaciov a primit Premiul Nobel pentru Pace.

Încercările sale de reformă au dus la sfârșirea Războiului Rece, la încetarea monopolului politic al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și la prăbușirea Uniunii Sovietice.

2016: A murit George Michael

Se împlinesc șapte ani de la moartea cântărețului și compozitorului englez de origine greacă George Michael (n. 1963), autorul uneia dintre cele mai cunoscute piese de Crăciun, intitulată „Last Christmas”.

A avut șapte single-uri numărul unu în Marea Britanie și opt piese numărul unu în Billboard Hot 100 în SUA.

Printre hiturile sale se mai numără „Careless Whisper", „A Different Corner", „Praying for Time", „Fastlove", „Faith" și „Father Figure".

2021: Lansarea telescopului spațial James Webb

La 25 decembrie 2021 a fost lansat telescopul spațial James Webb, la bordul rachetei Ariane 5, din portul spațial european Kourou din Guyana Franceză.

Telescopul Spaţial James Webb este succesorul în valoare de 10 miliarde de dolari al telescopului Hubble.

Telescopul a fost construit să reziste la şocuri şi zgomote puternice și a fost proiectat să efectueze observaţii aprofundate în univers faţă de predecesorul său.

Cu ajutorul telescopului, cercetătorii se aşteaptă să poată analiza şi atmosfera planetelor îndepărtate, în speranţa că vor putea descoperi semne de viaţă.