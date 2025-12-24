Dolarul american, pe cale să înregistreze cea mai mare scădere din 2017

Dolarul american este pregătit pentru cea mai semnificativă scădere din 2017 încoace, pe fondul sentimentului de piață care indică reduceri suplimentare ale ratelor dobânzilor de către Sistemul federal de rezervă (Fed) în anul viitor.

Această perspectivă persistă în ciuda datelor solide privind PIB-ul SUA, publicate marți, 23 decembrie, care nu au reușit să modifice așteptările investitorilor privind politica monetară, scrie The Independent.

Analiștii estimează acum aproximativ două reduceri suplimentare ale ratelor Fed în 2026.

David Mericle, economist șef la Goldman Sachs, a comentat situația, afirmând: „Ne așteptăm ca FOMC să aprobe două reduceri suplimentare de 25 de puncte de bază, până la 3-3,25%, dar vedem riscurile orientate în jos.” El a atribuit această prognoză încetinirii inflației.

Euro și lira sterlină au crescut ușor, atingând miercuri maxime pe trei luni, deși ulterior au rămas relativ stabile, la 1,180 de dolari, respectiv 1,3522 de dolari.

Dolarul este pe cale să înregistreze o pierdere de 9,8% pentru acest an, ceea ce ar marca cea mai abruptă scădere anuală din 2017 încoace. Orice slăbire suplimentară în ultima săptămână a anului ar putea duce la cea mai mare cădere din 2003 încoace.

Dolarul american a avut un an dificil, afectat de tarifele impuse de președintele Donald Trump, care au creat o criză de încredere în activele SUA, iar influența sa tot mai mare asupra Fed a ridicat semne de întrebare privind independența băncii centrale.

În schimb, euro a crescut cu peste 14% până acum, pe cale să înregistreze cea mai bună performanță din 2003. Banca Centrală Europeană a menținut ratele neschimbate și și-a revizuit în creștere unele prognoze, ceea ce reduce șansele unor relaxări suplimentare pe termen scurt.

Traderii anticipează acum mai puține schimbări în politica monetară, în timp ce în Australia și Noua Zeelandă se așteaptă majorări ale dobânzilor. Acest lucru a dus la aprecierea dolarului australian și neozeelandez, care au atins maxime pe 2–3 luni.

Lira sterlină a câștigat peste 8% în acest an, pe fondul așteptărilor pentru cel puțin o reducere a dobânzii în 2026.

În schimb, majoritatea valutelor au pierdut teren față de aur, care a atins un nou record istoric. Valutele unor țări europene mici, cu datorii reduse, au fost printre cele mai performante.

Dolarul a scăzut semnificativ față de unele monede: 12% față de coroana norvegiană, 13% față de francul elvețian (0,7865 franci) și 17% față de coroana suedeză (9,167 coroane), cel mai scăzut nivel din începutul lui 2022.

Pe piața valutară, atenția se concentrează asupra yenului japonez, traderii fiind vigilenți la posibilitatea unei intervenții din partea autorităților pentru a opri deprecierea monedei.

Ministrul Finanțelor, Satsuki Katayama, a avertizat că Japonia are mâna liberă să intervină în cazul mișcărilor excesive ale yenului, mesaj care a oprit temporar scăderea monedei. Dolarul a scăzut miercuri cu 0,3% față de yen, după o depreciere de 0,5% în sesiunea precedentă.

Deși Banca Japoniei a majorat dobânda săptămâna trecută, mișcarea a fost anticipată, iar comentariile guvernatorului Kazuo Ueda au dezamăgit piața, lăsând yenul să continue să scadă.

Investitorii rămân atenți la posibile achiziții oficiale de yeni din partea Tokyo-ului, mai ales că volumul tranzacțiilor scade spre sfârșitul anului, moment considerat oportun pentru intervenție.