Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Victimă a exploziei din Rahova, transportată de urgență în Austria. Pacientul are arsuri grave

Una dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Rahova este transportată sâmbătă, la o clinică din Austria, în stare critică.

Pacientul suferă de arsuri extinse și multiple traumatisme, fiind intubat și stabilizat de echipa medicală.

O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse şi multiple traumatisme, care se afla în stare critică şi este intubată, este transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria. Astfel, ca urmare a solicitării transmise de echipa medicală a Spitalului Universitar, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), în strânsă colaborare cu Ministerul Sănătăţii, organizează în aceste momente transferul pacientului către un spital din Austria, unde a fost identificat un loc disponibil pentru tratament de specialitate”, informează IGSU.

Transportul se realizează cu avionul SMURD al IGAv, pacientul fiind monitorizat permanent de echipa medicală pe durata deplasării.

Conform datelor transmise vineri de Ministerul Sănătăţii, la Spitalul Universitar a fost internat un pacient de 53 de ani cu arsuri severe, staţionar hemodinamic, intubat, pentru care se făcuse deja solicitare oficială de transfer într-o unitate medicală de specialitate din străinătate.

Alte 4 persoane rănite în explozie, au fost evaluate medical, fără a necesita internare.

Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri, într-un bloc din zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei. Blocul a fost grav afectat. 

