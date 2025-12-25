search
Joi, 25 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum au ajuns brazii, colindele și cozonacul simboluri ale Crăciunului. „Unele au legături cu sărbători păgâne din jurul solstițiului de iarnă”

0
0
Publicat:

Crăciunul nu ar mai fi la fel fără brazii împodobiți, cozonacii, colindele și ale tradiții care definesc sărbătoarea nașterii lui Iisus. Societatea consumeristă a reușit să schimbe esența Crăciunului și mult dintre aceste simboluri au fost uitate.

Luminițele din brazul de Crăciun simbolizează stelele. FOTO: Shutterstock
Luminițele din brazul de Crăciun simbolizează stelele. FOTO: Shutterstock

Nimic nu spune „Crăciun” mai mult decât imaginile, mirosurile și sunetele acestui sezon: de la bradul de Crăciun, la vâsc și colinde, sărbătorile nu ar fi la fel fără ele.

Desertul special de Crăciun în România este cozonacul. Acesta simbolizează bogăția, abundența, bucuria sărbătorii și unitatea familiei, fiind considerat o pâine dulce ritualică ce reprezintă generozitatea și transformarea spirituală, un desert nelipsit de pe masa festivă, oferit ca dar pentru a arăta afecțiune.

Scriitoarea Tatiana Niculescu a dedicat un volum întreg celui mai popular desert românesc de Crăciun - „Delicioasa poveste a cozonacului românesc”.

„Povestea cozonacului e o fereastră spre istoria României. Trecut prin numeroase avataruri – pâine îndulcită, pâine rituală dospită, aluat boieresc preparat după rețete străine de Paști și de Crăciun, prăjitură sofisticată de familie, specialitate etnică, simbol național –, cozonacul e legat de evenimente, oameni, locuri și întâmplări care au marcat generații de români”, se arată în prefața cărții.

Autoarea mărturisește că poveștile despre cozonaci au început să-i dezvăluie aspecte interesante ale istoriei românilor: „erau capsule ale intimității ocrotitoare, lecții despre pofta de viață în siguranța unui cămin, despre răbdare, încredere, dragoste, tărie de caracter și despre o pașnică întregire a omului în timp, care, în secolul tuturor vitezelor și al tehnologiei digitale, a devenit cu atât mai rară și mai prețioasă“.

Într-o lectură publică, scriitoarea a selectat câteva pasaje extrem de interesante din „Delicioasa poveste a cozonacului românesc”:

„Dicționarul enciclopedic ilustrat al limbii române, din trecut și de astăzi, definește încă în 1931, cozonacul ca pe un fel de pâine de diverse forme; pâine de grâu frământată cu unt și cu apă, uneori cu adaos de stafide, care se face în casă mai ales de Paști sau se fabrică de cofetar. La 10 ani de la întregirea teritoriului locuit de români în granițele unui singur stat, cozonacul nu are, prin urmare, răspândire largă și nici pe departe uniformă pe tot cuprinsul țării. Este socotit o pâine mai aparte, cu gust dulce, orășenească, asociată Crăciunului și Paștelui, care se face îndeobște acasă, dar se poate cumpăra și de la cofetării. În același dicționar, „babele” cu sensul de coptură sunt înregistrate ca un fel de cozonac cu stafide din Moldova și Bucovina”.

Tatiana Niculescu susține că probabil prima dată când a apărut în scris cuvântul cozonac a fost în secolul al XIX-lea, în cartea de bucate a unui scriitor și avocat gastronom Mihai Kogălniceanu. Marele apologet al cozonacului în perioada dintre cele două războaie mondiale este tot un scriitor și avocat gastronom, fratele mai mare a lui Ionel Teodoreanu, Păstorel Teodoreanu. Acesta este autorul probabil a celei mai mari controverse legate de cozonacul românesc, anume cea care a pornit de la faimoasa sa rețetă cu 50 de ouă.

În 1933, în numărul din aprilie al publicației „Adevărul literar și artistic”, Teodoreanu publică o mică tabletă SF în care și-l imaginează confruntat cu noile realități ale lumii moderne: lumea trece de la sat la oraș, clădirile înalte iau locul conacelor liniștite, aluatul frământat artizanal în tihna casei ajunge un produs pipernicit, fabricat în serie. Ori cozonacii, scrie Păstorel, „au nevoie de casă cu ziduri și sobe acătării, cu ogradă mare și grajduri, și acareturi, și grădină cu copaci, și scrânciob, și cu fete rumene, cu șorț și bonetă albă, să-i poarte în brațe.”

Cozonacul este cel mai popular desert românesc de Crăciun. FOTO: Shutterstock
Cozonacul este cel mai popular desert românesc de Crăciun. FOTO: Shutterstock

Pomii de Crăciun

Alte tradiții românești de Crăciun sunt similare cu cele întâlnite pe alte meleaguri occidentale. Într-un articol din Readers Digest se face o trecere în revistă a celor mai cunoscute tradiții de Crăciun. „Multe dintre aceste simboluri de Crăciun au începuturi umile, care se întorc până la originile Crăciunului și legăturile sale cu sărbători păgâne în jurul solstițiului de iarnă”, se arată în articolul citat.

Brazii de Crăciun sunt decorațiuni universale de iarnă: păgânii foloseau ramuri ca amintire că primăvara va reveni, iar romanii le așezau în jurul templelor pentru a onora pe Saturn, zeul agriculturii. Primul pom de Crăciun a fost folosit fie în Tallinn, Estonia, fie în Riga, Letonia. În secolul al XVI-lea, creștinii germani au adus pomii în case ca simbol al vieții veșnice. Când vestea că regina Victoria și soțul ei german, Prințul Albert, au pus un brad de Crăciun în palat s-a răspândit, obiceiul a devenit extrem de popular în Anglia și America.

Oamenii de zăpadă

Primul om de zăpadă documentat a apărut în 1380, dar probabil oamenii construiesc oameni de zăpadă de când există zăpadă. Aceștia erau populari mai ales în Evul Mediu, când resursele pentru exprimare artistică erau limitate. Michelangelo a fost chiar însărcinat să construiască un om de zăpadă pentru conducătorul Florenței!

Citește și: Steaua de la Betleem: Poveste, simbolism și teorii moderne

Colindele de Crăciun

Când creștinii au înlocuit sărbătorile păgâne de iarnă cu Crăciunul, episcopii din Europa cereau anumite imnuri pentru slujbele de Crăciun. În 1233, Sfântul Francisc de Assisi a început să pună în scenă piese cu Nașterea lui Isus, incluzând cântece pe înțelesul publicului, iar de atunci colindele aduc spiritul festiv ascultătorilor.

Șostele de Crăciun aduc aminte de legenda Sfântului Nicolae. FOTO: emag
Șostele de Crăciun aduc aminte de legenda Sfântului Nicolae. FOTO: emag

Cele 12 zile de Crăciun și obiceiul oferirii cadourilor

Cele 12 zile de Crăciun reprezintă perioada dintre 25 decembrie (nașterea lui Iisus) și Epifanie, pe 6 ianuarie, când cei trei magi i-au adus daruri pruncului. Aceasta explică și obiceiul oferirii cadourilor.

Șosetele de Crăciun

Se spune că Sfântul Nicolae a lăsat monede de aur în ciorapii, puși la uscat deasupra șemineului, ai fetelor sărace ale unui văduv, salvându-le astfel de sărăcie și făcând posibilă căsătoria acestora.

Clopoțeii

Clopoțeii, fie de sanie, fie de biserică, au rol simbolic și practic: în tradițiile păgâne și creștine se credea că alungă spiritele rele.

Portocalele de Crăciun

Portocalele erau cadouri tradiționale care se puneau în ciorapi în secolul al XIX-lea, fiind o alternativă mai accesibilă la monedele de aur pe care Sfântul Nicolae le-a dăruit unei familii sărace.

Culorile Crăciunului

Roșu și verde au legături simbolice: verdele cu viața veșnică a plantelor, iar roșu cu sângele lui Hristos și, mai recent, cu haina lui Moș Crăciun din reclamele Coca-Cola.

Coronițele

Originea coronițelor de Crăciun vine din Germania secolului XVI și simbolizează cercul fără sfârșit al vieții și promisiunea primăverii.

Sărutul sub vâsc aduce noroc și dragoste. FOTO: Shutterstock
Sărutul sub vâsc aduce noroc și dragoste. FOTO: Shutterstock
Citește și: Programul mall-urilor și supermarketurilor de sărbători. În ce zile sunt deschise marile centre comerciale

Vâscul

În mitologia nordică, vâscul simboliza iubirea și renașterea, iar oamenii se sărutau sub el ca să aducă noroc.

Luminile de Crăciun

Tradiția începe în secolul XVI cu Martin Luther, care a pus lumini pe pom pentru a recrea frumusețea stelelor printre copaci.

Lumânările

Lumina simbolizează speranța, căldura și renașterea în timpul solstițiului de iarnă și a fost integrată în tradițiile creștine.

Stelele

Steaua de Crăciun amintește de steaua care i-a ghidat pe cei trei magi către Iisus.

Ghirlandele

Ghirlandele strălucitoare simbolizau bogăția și reflectau lumina lumânărilor pe brazii germani.

Oamenii de turtă dulce

Turta dulce a ajuns în Europa din Asia și a fost modelat de Regina Elisabeta I sub formă de oameni.

Lapte și biscuiți pentru Moș Crăciun

Tradiția de a lăsa lapte și biscuiți a început în Germania medievală și a continuat în America în timpul Marii Recesiuni pentru a învăța copiii recunoștința și generozitatea.

Tortul cu fructe

În epoca victoriană, tortul cu fructe era simbolul răsfățului de Crăciun, având origini chiar în Roma antică.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
digi24.ro
image
România, la coada clasamentului european privind joburile part-time. Impozitarea e similară cu cea a contractelor full-time
stirileprotv.ro
image
Înapoi în viitor la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu preia aceleași probleme pe care le-a preluat Nicușor Dan în 2020 și nu le-a rezolvat
gandul.ro
image
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
mediafax.ro
image
Bancul cu Ceaușescu pe care Dragomir i l-a spus în față dictatorului chiar de Crăciun. Episod uluitor cu băiatul lui nea Mitică și „coana Leana”
fanatik.ro
image
Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj
libertatea.ro
image
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Imagini nemaivăzute de la Revoluţie. Ce au surprins jurnaliştii de la ITN în momentele istorice
observatornews.ro
image
ALERTĂ medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revine oficial la viață. Tarnița, hidrocentrala de 1.000 MW care va costa peste 1 miliard de euro
playtech.ro
image
Juri Cisotti, portret de fotbalist: „Ai mei știu că sunt puțin nebun”. Interviu exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A transmis un SINGUR cuvânt, după ce Rusia a cerut arestarea sa pentru terorism! Apoi, a făcut un anunț sumbru
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce cadouri se dau de Crăciun în familia lui Dan Negru. Prezentatorul Kanal D a dezvăluit și ce își dorește pentru 2026
kanald.ro
image
OFICIAL: Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revinela viață și va costa peste 1 miliard de euro
playtech.ro
image
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul în ajunul Crăciunului, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Ce înseamnă, de fapt, Ajunul Crăciunului și de ce este considerat o noapte magică
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
click.ro
image
Singura zodie ce va avea noroc înzecit până pe 3 ianuarie. Universul îi deschide toate ușile, banii, iubirea și succesul vin în valuri
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
diademe de regine colaj jpg
Cele mai frumoase diademe afișate de prințese și regine în 2025. Una dintre aceste piese conține circa 2.600 de diamante
okmagazine.ro
actori foto Profimedia jpg
Atenție, imagini cu impact emoțional! Actorul care a avut succes la Hollywood trăiește acum pe străzi!
clickpentrufemei.ro
Dunărea la Porțile de Fier, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Iugoslavia sau sursa de fier a României Mari în anul 1938
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova

OK! Magazine

image
Oricât de mult și-au implorat părinții, George, Charlotte și Louis nu vor primi ce-și doresc de Crăciun. Kate e de neclintit!

Click! Pentru femei

image
Michael Bublé, vocea care ne face Crăciunul mai frumos. Cine e interpretul hit-ului „It's Beginning To Look A Lot Like Christmas”

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?