Video Strigătul de durere al mamei care și-a pierdut fiica însărcinată în explozia din Rahova: „Puteau să spună: «băi, prostilor, plecați de-acasă»”

Mama tinerei însărcinate care și-a pierdut viața în explozia din Rahova a făcut declarații cutremurătoare. Femeia a a povestit că, de două zile, în bloc se simțea miros de gaz puternic, însă nu au fost avertizați.

Mama tinerei însărcinate care a murit în urma exploziei produse vineri dimineață într-un bloc din cartierul Rahova, București, a fost copleșită de durere și a primit sprijin psihologic de la un angajat ISU. Tânăra de 24 de ani a fost găsită fără viață sub dărâmături, iar fratele ei, în vârstă de 17 ani, a fost grav rănit și internat la Spitalul „Grigore Alexandrescu”.

Femeia a povestit că, în ultimele două zile, se simțea un miros puternic de gaz în bloc, iar locatarii lăsau ușile de la intrare deschise.

„De 2 zile lăsăm ușile de la intrare deschise. Măcar puteau să spună: <Băi, prostilor, plecați de-acasă că nu se poate să mai stați aici! Nu puteau să spună: <Plecați, că blocul e pe punctul să sară în aer!>?”, a spus femeia, potrivit observator.

În imagini se observă cum o angajată ISU i-a oferit consiliere psihologică și a îmbrățișat-o.

Intervenția pentru recuperarea tinerei a fost extrem de dificilă, fiind nevoie de două macarale pentru scoaterea corpului de sub ruine.

Explozia a fost atât de puternică încât a fost înregistrată de stațiile seismice ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat ancheta în cazul exploziei devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei, produsă vineri dimineață la un bloc din Rahova, în urma căreia trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite.

Dosarul, înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, a fost preluat de procurorii de la Curtea de Apel pentru continuarea cercetărilor în vederea stabilirii cauzelor și a responsabilităților.

Anchetatorii efectuează investigații in rem sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere din culpă, prevăzută de articolul 255 alineatele 1 și 2 din Codul penal.

„În vederea aflării adevărului judiciar și stabilirii împrejurărilor concrete care au condus la producerea exploziei, precum și a identificării persoanelor responsabile, sunt administrate mijloace de probă specifice acestui gen de cauze: cercetarea la fața locului, audieri de martori, ridicarea de înscrisuri, expertize tehnice și orice alte mijloace apreciate a fi concludente și utile”, se arată în comunicatul Parchetului.