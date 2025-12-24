Video Diana Șoșoacă îl atacă pe George Simion la pomana porcului: „Vai, Simioane, cum ai lăsat scroafa asta agresată sexual! Nici șoricul n-a mai rămas de ea!”

Diana Șoșoacă, președintele S.O.S. România, a participat în Ajunul Crăciunului la o pomană a porcului, de unde a lansat un nou atac public la adresa liderului AUR, George Simion, dar și la adresa lui Călin Georgescu. Totul s-a întâmplat în cadrul unei transmisiuni live pe Facebook, presărată cu declarații controversate.

Europarlamentara S.O.S. România și-a început discursul folosind cuvinte jignitoare la adresa liderului AUR.

„Domnu' Simion, uitați scroafa pe care o agresați dumneavoastră sexual (...) Domnul Vexler, vreți și dumneavoastră din scroafa agresată sexual de Simion, prietenul dumneavoastră? Ăla cu care ați semnat acordul? ”, a spus Diana Șoșoacă.

Sursa video: Facebook/Diana Iovanovici Șoșoacă- Oficial

Amintim că, în decembrie 2023, Diana Șoșoacă și George Simion s-au jignit într-un mod fără precedent la dezbaterile pe legea bugetului. Cei doi s-au certat chiar în fața tribunei plenului și s-a ajuns și la bruscări. Scandalul a escaladat după ce Șoșoacă a mers să-l filmeze pe Simion la tribuna plenului, i-a reproșat că e un mincinos și a plătit articole care să spună că s-au văzut la Viena. De asemenea, au fost și invective venite dinspre aceasta spre Simion. Apoi a avut loc un schimb de replici greu de imaginat pentru un legislativ din UE. „Te agresez sexual, scroafo!”, i-a transmis George Simion. Nici Șoșoacă nu s-a lăsat mai prejos. „Mă agresezi, tu, sexual, mă? Pe cine agresezi tu, sexual, mă? Nu ți-e rușine, bă violentule? Fătălăii de la AUR”.

În cadrul live-ului din Ajunul Crăciunului, aceasta a susținut că a încercat, fără succes, să unifice mișcarea suveranistă, afirmând că toate propunerile sale ar fi fost refuzate de George Simion. Potrivit acesteia, refuzul ar fi fost determinat de presupuse legături ale AUR cu PSD.

„Toate mișcările de unitate eu le-am făcut. Au fost refuzate de fiecare dată de George Simion și AUR. Și am spus că trec peste toată mizeria, dar nu, nu pot să trec pentru ceea ce făcut astăzi sau aseară la televizor, probabil când a avut emisiunea. A fost ultima încercare de unificare cu AUR vreodată. Este mult prea infiltrat de PSD, iar acordul semnat cu PSD-ul este mult prea prea mare”, a spus Șoșoacă.

În continuare, aceasta a folosit un limbaj dur la adresa adversarilor politici, susținând că S.O.S. România este atacat pentru pozițiile asumate în afara „sistemului”. „Ce ne reproșați, mă, nouă? Păi că suntem la fel ca PRM-ul și Vadim, pentru că toți ceilalți sunt ai sistemului, ce drăcului sunteți așa proști?”, a afirmat ea.

Într-un alt moment al live-ului, Diana Șoșoacă s-a apropiat de porcul sacrificat, parțial tranșat, reluând atacurile la adresa lui George Simion: „Vai, Simioane, cum ai lăsat scroafa asta agresată sexual! Nici șoricul n-a mai rămas de ea!”.

Totodată, șefa S.O.S. România l-a vizat și pe Călin Georgescu, adresându-se unui membru al partidului prezent la eveniment. „Ia ziceți domnule Amititeloaie, de câte ori a încercat să distrugă SOS domnul Georgescu? Câte puciuri am avut făcute de el?”, a întrebat Șoșoacă, primind ca răspuns: „E un trecut care nu poate fi uitat așa ușor”.

Diana Șoșoacă a transmis un mesaj și către membrii AUR, îndemnându-i să se delimiteze de conducerea partidului. „Uniți-vă, bă, voi cu Alexandreasca, femeia PSD-ului”, a spus aceasta.